Михаил Пореченков: И один в поле воин, если он по-русски скроен!

И один в поле воин, если он по-русски скроен! Несть числа примеров этому в нашей истории. Эти понятия – патриотизм, нравственность – сейчас как-то затёрли, замусорили. Но коли вы ходите по этой земле, так уж будьте любезны любить её. Ну хотя бы уважать! А если ты плюёшь на неё, если ты вытираешь об неё ноги, что ты хочешь в ответ?!Не надо всё время по-хамски красть и хапать. Давайте честно на работу ходить. Детей растить. Не воровать. Такие простые вещи, очень простые! Десяточек заповедей написано – так хотя бы их исполняйте!Я как-то спросил одних молодых людей в ответ на их фразу: «Мы не патриоты!» – «А вы в своей квартире гадите в каждом углу, окурки о стенки тушите?» – «Нет, у нас приличные семьи». – «Так вот, твоя страна – это и есть твоя квартира. Тебе в ней жить. А ты мусоришь на улице. Тебе тяжело фантик в урну выбросить, ты переломишься?»Чтобы быть патриотом, не надо с флагами ходить. Просто мусор собери в пакетик и выброси. Вообще нужна большая генеральная уборка. Свой дом, свою улицу, район в порядок приведите, а потом и до страны дело дойдёт. Это касается всех. И Госдумы, и чиновников – всех! Такая уборка по совести. Мы же всегда жили по совести.Три для русских – священное число. Святая Троица. В этой Троице – несокрушимая сила. Если обретаешь веру, ты и есть великий воин. И каждый единомышленник увеличивает твою силу в несколько раз. Поэтому три на Руси – достаточно серьёзная компания. Помните анекдот? Пришла татаро-монгольская орда: «Нас тьма, сдавайтесь!» А три богатыря отвечают: «А нас – рать». Поэтому три – это рать. Можно много чего сделать втроём! И… Да простят меня люди верующие, но мы же на троих всегда соображаем.Всегда всё упирается в духовную сферу. Если твои интересы замыкаются только на жиле стяжательства, какая семья может получиться? Всё зависит от серьёзной базы воспитания, интересов. Раньше где могли суженую встретить? В храм придёшь, во время службы увидишь её… А сейчас где с приличной девушкой по­знакомиться или с приличным парнем? Да негде, вот в чём проблема! Все молодые сидят в гаджетах с утра до вечера, интересы нулевые, стремлений и желаний никаких. Они точно знают ответы на всё, открыл Википедию, ткнул – я знаю, как жить. А представления об избраннице какие? Губы накачанные, сиськи – силикон. Вот женщина-мечта! А что ты с ней будешь делать? Ребята, подождите, остановитесь, поговорите, в глаза друг другу посмотрите. Корень-то в этом!Я ни в коем случае не навязываю никому своё мнение, но история о красивой жизни приехала к нам с Запада. Нам умудрились привить за короткий промежуток времени самые плохие вещи, которые там есть. «Бентли», часы золотые, шмотки, бриллианты – вот на этом заканчивается круг интересов. Ни о каком внутреннем мире разговора нет. Это тоже специальная политика, она уводит в сторону от создания крепкой, дружной семьи, от детей. Поклонники западного стиля жизни кричат: «Ах, свобода, свобода!..» А ещё Высоцкий сказал: «Мне вчера дали свободу. Что я с ней делать буду?» Западная культура проникает во все сферы нашей жизни. Но мы другие люди! И что, за это нас к стенке, да?Почему-то русских заставляют быть толерантными к вещам, нам чуждым. Друзья, подождите, а ваша свобода не является тоталитарной? Почему другого мнения вы не приемлете, почему вы нас учите всё время? Дайте нам пройти свой путь развития – может, через 20 лет и мы к геям будем нормально относиться!«Ах вы так!» – отвечают нам. Уже 470 баз натовских вокруг нас находятся. Мы долго терпим, сидим, молчим, но мы можем и «по щам» дать! Мама рассказывала: когда я был маленький, всё время на хвост нашей собаке наступал и говорил: «Боня, Боня». А Боня взяла и укусила меня. Так и они ходят, всё время наступают нам на Крым. Друзья, не надо, всё уже наше.Сколько можно терпеть это хамское отношение Запада к нашей стране, к законно избранному президенту? Хороший он, плохой – это вообще не вашего ума дело. Мы его выбрали, мы отдавали за него свои голоса, это наш президент. Ведите себя прилично, тогда и мы оружие в оружейке оставим. Не надо нас сердить, а то мы втроём соберёмся!..Я верю, что всё нормально будет. Всё встанет на свои места. Нормальные люди хотят жить мирно. Всем хватит и воздуха, и места. Надо об экологии думать, чтобы Земля, на которой мы живём, не сказала «привет» раньше, чем должна. А с нами чего бороться? С нами можно договориться, мы ж народ-то ласковый, гостеприимный – для хороший людей!(с)

Источник: nashaplaneta.su