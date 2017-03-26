Металлургическая империя Демидовых на Урале

В последнее время получаю много писем, касаемо ситуации на Дальнем Востоке. Несмотря на четкую и ясную позицию России в вопросах своего суверенитета и безопасности, многие обеспокоены. Обеспокоены мощной пропагандой, цель которой – демонизировать Китай. ...