Магические свойства золота. Как следует относиться к золоту, чтобы не навредить себе?

Золото считается самым драгоценным из всех металлов, признанным мерилом богатства и власти. Оказывается, секрет золота кроется не только в его красоте. Разные народы дают этому металлу свою оценку и наделяют его разными магическими свойствами. Египтяне считают золото плотью богов, индусы видят в нем бессмертие, китайцы зовут его сущностью небес. Славяне же наделяют его свойствами чудесного и ценного, всего того, к чему стремится человек. Поэтому внутреннее обрамление икон, статуи богов, греческие скульптуры, купола монастырей и храмов покрыты золотом.

Удивителен тот факт, что даже долгое время пролежавший в грязи золотой кулон сохранит свою чистоту и блеск. С золотом в магии связано множество обрядов. Экстрасенсы считают, что изделия из этого металла могут подарить человеку любовь, уверенность в себе, защитить от злых духов. Но есть и обратная сторона медали. Золото может отнять у человека энергию, если он слишком вожделеет его.

Так что же такое золото? Почему этот металл с давних времен окружен разнообразными легендами? Почему сегодня мы, как и наши далекие предки, считаем золотые украшения признаком достатка и процветания? И как, по мнению эзотериков, следует относиться к золоту, чтобы не навредить себе?