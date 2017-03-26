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Магические свойства золота. Как следует относиться к золоту, чтобы не навредить себе?

18:43. 26 марта 2017 Просмотров - 234 5 коммент. Опубликовал:
Золото считается самым драгоценным из всех металлов, признанным мерилом богатства и власти. Оказывается, секрет золота кроется не только в его красоте. Разные народы дают этому металлу свою оценку и наделяют его разными магическими свойствами. Египтяне считают золото плотью богов, индусы видят в нем бессмертие, китайцы зовут его сущностью небес. Славяне же наделяют его свойствами чудесного и ценного, всего того, к чему стремится человек. Поэтому внутреннее обрамление икон, статуи богов, греческие скульптуры, купола монастырей и храмов покрыты золотом. 
Удивителен тот факт, что даже долгое время пролежавший в грязи золотой кулон сохранит свою чистоту и блеск. С золотом в магии связано множество обрядов. Экстрасенсы считают, что изделия из этого металла могут подарить человеку любовь, уверенность в себе, защитить от злых духов. Но есть и обратная сторона медали. Золото может отнять у человека энергию, если он слишком вожделеет его. 
Так что же такое золото? Почему этот металл с давних времен окружен разнообразными легендами? Почему сегодня мы, как и наши далекие предки, считаем золотые украшения признаком достатка и процветания? И как, по мнению эзотериков, следует относиться к золоту, чтобы не навредить себе?
 
Метки: золото, магия, эзотерика
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5 коммент.»

  • 390 310
    жора шапов 26 марта 2017 в 18:51 Ссылка Пометить
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    Как всегда , такие фильмы не говорят о ПЕРВОПРИЧИНАХ .

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  • 117 -7
    Антон 26 марта 2017 в 19:33 Ссылка Пометить
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    Единственственный спосособ не навредить себе, если автор скажет Bay или Shell

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  • 2261 2089
    Вячеслав 26 марта 2017 в 19:53 Ссылка Пометить
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    Золото – благородный металл. Золото является накопителем жизнедательной энергии Солнца. Твари паразитируют на жизненной силе человечества и природных богатствах Земли, поэтому они возвели золото в жизненную ценность и заставляют людей добывать его для них. Здравомыслящий человек рано или поздно задаёт себе вопрос: куда исчезает добываемое золото? Ведь его добывают тысячи тонн каждый год и уже много тысяч лет. Правдивый ответ на этот вопрос объясняет и то, почему у нас разрушаются все жизненно важные общественные структуры (культура, образование, медицина, сельское хозяйство и т.д.), а развивается только недродобывающая промышленность, уничтожающая живую природу. Зная алчность демонов в отношении к этому благородному металлу, их готовность уничтожить всех и всё ради овладения им, наши Предки его так и назвали: «золото, злато» – т.е. “зло то”.

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  • 117 -7
    Антон 26 марта 2017 в 20:08 Ссылка Пометить
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    К золоту относятся просто, расскажите мне как выводится формула Лондонских фиксингов, завтра вместе поедем на Гавайи
    Да мой гражданский долг предупредить Ее нет, проебете все,
    есть интересы, у Вас есть инсайдер в в JP Morgan?

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