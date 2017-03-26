Лечение голодом. Адекватное питание 2017 Замалеева Г. А.

Когда человек заболевает, он не хочет есть и хочет пить, этому и надо следовать, чтобы излечиться.

Что мешает людям принять и практиковать этот универсальный метод исцеления. Две группы оппонентов. Исторические корни и научные исследования. Вклад Ю. С. Николаева в научное обоснование метода. Научно доказанные эффекты голодания. Некоторые субъективные эффекты. В чем состоит опасность длительного полного голодания на воде. Методика М. В. Оганян - синтез классики и современных реалий. Основные показания и противопоказания. Некоторые научные данные последних лет.

Книги по лечебному голоданию:

Целебная система безслизистой диеты. Арнольд Эрет

Лечение голодом и плодами. Арнольд Эрет

Чудо голодания. Поль Брэгг

Лечение голодом. Э. Синклер

Терапия голоданием. Арнольд Де Вриз

Голодание ради здоровья. Ю. С. Николаев