Лечение голодом. Адекватное питание 2017 Замалеева Г. А.
22:40. 26 марта 2017 Просмотров - 80 Один комментарий Опубликовал: Правдозор
Когда человек заболевает, он не хочет есть и хочет пить, этому и надо следовать, чтобы излечиться.
Что мешает людям принять и практиковать этот универсальный метод исцеления. Две группы оппонентов. Исторические корни и научные исследования. Вклад Ю. С. Николаева в научное обоснование метода. Научно доказанные эффекты голодания. Некоторые субъективные эффекты. В чем состоит опасность длительного полного голодания на воде. Методика М. В. Оганян - синтез классики и современных реалий. Основные показания и противопоказания. Некоторые научные данные последних лет.
Книги по лечебному голоданию:
Целебная система безслизистой диеты. Арнольд Эрет
Лечение голодом и плодами. Арнольд Эрет
Чудо голодания. Поль Брэгг
Лечение голодом. Э. Синклер
Терапия голоданием. Арнольд Де Вриз
Голодание ради здоровья. Ю. С. Николаев
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Надо в государственном масштабе организовать такое лечение. Так сказать забота о здоровье людей. Думаю правительство одобрит. Можно на сельское хозяйство и медицину, совершенно законно положить огромный… За не надобностью. Какая экономия для бюджета. А сэкономленные пустить…эээ… Куда бы столько…. Ну как обычно короче.