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Кто не скачет, тот медведь

14:27. 26 марта 2017 Просмотров - 56 Один комментарий Опубликовал:


Митинг против коррупции в Екатеринбурге.



Где-то я это уже видел.

PS. Самый крупный митинг получился в Новосибирске, где вышло по разным оценкам от 1,5 до 4 тыс. В ряде городов Сибири и Дальнего Востока так же прошли митинги и пикеты с требованием расследовать бизнес Медведева.
PS2. В Москве задержания начались еще до начала митинга, Навального так же задержали, что было немного предсказуемо.


Владивосток.




Москва-Санкт-Петербург. Трансляция.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, коррупция, медведев, Митинги, протесты, Россия
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Один комментарий»

  • 1822 -26
    Михаил 26 марта 2017 в 16:13 Ссылка Пометить
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    С этой властью бороться, что против ветра с…ть. Против “Платона” митинговали, то же и против ЖКХ будет. Придумали очередной развод под названием “капитальный ремонт”. Ослу понятно, что никаких ремонтов не будет, а бабло поделят.

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