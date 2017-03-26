Кто не скачет, тот медведь

Митинг против коррупции в Екатеринбурге.Где-то я это уже видел.PS. Самый крупный митинг получился в Новосибирске, где вышло по разным оценкам от 1,5 до 4 тыс. В ряде городов Сибири и Дальнего Востока так же прошли митинги и пикеты с требованием расследовать бизнес Медведева.PS2. В Москве задержания начались еще до начала митинга, Навального так же задержали, что было немного предсказуемо.Владивосток.Москва-Санкт-Петербург. Трансляция.

Источник: colonelcassad.livejournal.com