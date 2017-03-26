Кто не скачет, тот медведь
14:27. 26 марта 2017 Просмотров - 56 Один комментарий Опубликовал: brahman
Митинг против коррупции в Екатеринбурге.
Где-то я это уже видел.
PS. Самый крупный митинг получился в Новосибирске, где вышло по разным оценкам от 1,5 до 4 тыс. В ряде городов Сибири и Дальнего Востока так же прошли митинги и пикеты с требованием расследовать бизнес Медведева.
PS2. В Москве задержания начались еще до начала митинга, Навального так же задержали, что было немного предсказуемо.
Владивосток.
Москва-Санкт-Петербург. Трансляция.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
С этой властью бороться, что против ветра с…ть. Против “Платона” митинговали, то же и против ЖКХ будет. Придумали очередной развод под названием “капитальный ремонт”. Ослу понятно, что никаких ремонтов не будет, а бабло поделят.