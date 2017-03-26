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Истории из автозака

21:12. 26 марта 2017 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:


На Вотте прекрасное.



По итогам протестов в Москве задержано более 800 человек. Еще чуть более 100 задержано в Санкт-Петербурге.
О каких то юридических последствиях борьбы с коррупцией не сообщается.

PS. А если серьезно, то по первым прикидкам, сегодня была пожалуй самая массовая оппозиционная акция со времен "маршей миллионов" начала 2012 года.
Коррупционные скандалы, проблемы в экономике и традиционный "демократический электорат", обеспечили достаточно массовую картинку, которую было трудно не заметить, даже если усердно делать вид, что ничего не происходит.
С другой стороны, не исключен вариант, что выжидательная позиция властей была связана с желанием пронаблюдать возможности оппозиции перед приближающимися выборами.
Ну и как уверяют некоторые конспирологи, происходящее является отражением внутриэлитных разборок, где митинги против Медведева являются часть "борьбы бульдогов под ковром", чтобы сменить текущего премьера, по поводу ухода которого вряд ли многие будут вздыхать. Но как указывают лозунги на площадях и улицах, дело конечно не только и не столько в Медведеве.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Митинги, Москва, протесты, юмор
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