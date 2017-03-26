Экипировка бойцов спецназа разных стран
09:39. 26 марта 2017 Просмотров - 265 Нет комментариев Опубликовал: brahman
1. Huntsmen Corps, боевые пловцы Дании.
2. Спецназ Норвегии.
3. Специальное подразделение SEK M (силы особого назначения ВМС), Германия.
4. ROC, Тайвань.
5. Французский спецназ.
6. SEAL – «морские котики», спецназ ВМС США.
7. Южнокорейский спецназ.
8. Спецназ Голландии.
9. Иракские спецслужбы.
10. Снайпер, США.
11. Marinejegerkommandoen (MJK) – «Морские охотники», Норвегия.
12. Спецназ Танзании.
13. Forsvarets Spesialkommando (FSK) – специальный отряд по борьбе с терроризмом, Норвегия.
14. Kommando Spezialkräfte (KSK) – спецназ Бундесвера, Германия.
15. Шайетет 13, спецназ военно-морских сил Израиля.
16. Перуанский спецназ.
17. Jagdkommando (Ягдкоммандо – «Альпийские охотники»), Австрия.
18. Силы специального назначения армии США.
19. Австралийские коммандос.
20. Специальная служба ее Величества (SAS), Великобритания.
21. GSG 9 – спецназ федеральной полиции Германии.
22. Спецназ внешней разведки Израиля – Моссад.
23. SWAT – спецназ полиции США.
24. NOCS – полицейский спецназ Италии.
25. Спецназ ВМС Франции.
26. CANSOFCOM – командование специальных операций Канады.
27. Армейский спецназ Казахстана.
28. Спецназ России.
29. Бойцы спецназа «Витязь».
30. «Антитеррор» – ЦСН ФСБ РФ.
фото
2. Спецназ Норвегии.
3. Специальное подразделение SEK M (силы особого назначения ВМС), Германия.
4. ROC, Тайвань.
5. Французский спецназ.
6. SEAL – «морские котики», спецназ ВМС США.
7. Южнокорейский спецназ.
8. Спецназ Голландии.
9. Иракские спецслужбы.
10. Снайпер, США.
11. Marinejegerkommandoen (MJK) – «Морские охотники», Норвегия.
12. Спецназ Танзании.
13. Forsvarets Spesialkommando (FSK) – специальный отряд по борьбе с терроризмом, Норвегия.
14. Kommando Spezialkräfte (KSK) – спецназ Бундесвера, Германия.
15. Шайетет 13, спецназ военно-морских сил Израиля.
16. Перуанский спецназ.
17. Jagdkommando (Ягдкоммандо – «Альпийские охотники»), Австрия.
18. Силы специального назначения армии США.
19. Австралийские коммандос.
20. Специальная служба ее Величества (SAS), Великобритания.
21. GSG 9 – спецназ федеральной полиции Германии.
22. Спецназ внешней разведки Израиля – Моссад.
23. SWAT – спецназ полиции США.
24. NOCS – полицейский спецназ Италии.
25. Спецназ ВМС Франции.
26. CANSOFCOM – командование специальных операций Канады.
27. Армейский спецназ Казахстана.
28. Спецназ России.
29. Бойцы спецназа «Витязь».
30. «Антитеррор» – ЦСН ФСБ РФ.
фото
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com