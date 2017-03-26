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Экипировка бойцов спецназа разных стран

09:39. 26 марта 2017 Просмотров - 265 Нет комментариев Опубликовал:
1. Huntsmen Corps, боевые пловцы Дании.


2. Спецназ Норвегии.



3. Специальное подразделение SEK M (силы особого назначения ВМС), Германия.


4. ROC, Тайвань.


5. Французский спецназ.


6. SEAL – «морские котики», спецназ ВМС США.


7. Южнокорейский спецназ.


8. Спецназ Голландии.


9. Иракские спецслужбы.


10. Снайпер, США.


11. Marinejegerkommandoen (MJK) – «Морские охотники», Норвегия.


12. Спецназ Танзании.


13. Forsvarets Spesialkommando (FSK) – специальный отряд по борьбе с терроризмом, Норвегия.


14. Kommando Spezialkräfte (KSK) – спецназ Бундесвера, Германия.


15. Шайетет 13, спецназ военно-морских сил Израиля.


16. Перуанский спецназ.


17. Jagdkommando (Ягдкоммандо – «Альпийские охотники»), Австрия.


18. Силы специального назначения армии США.


19. Австралийские коммандос.


20. Специальная служба ее Величества (SAS), Великобритания.


21. GSG 9 – спецназ федеральной полиции Германии.


22. Спецназ внешней разведки Израиля – Моссад.


23. SWAT – спецназ полиции США.


24. NOCS – полицейский спецназ Италии.


25. Спецназ ВМС Франции.


26. CANSOFCOM – командование специальных операций Канады.


27. Армейский спецназ Казахстана.


28. Спецназ России.


29. Бойцы спецназа «Витязь».


30. «Антитеррор» – ЦСН ФСБ РФ.

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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: война, войска, спецназ, спецслужбы, фото
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