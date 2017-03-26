Другая история Земли. Часть 1д.

«Крупнейшая горная цепь мира, Кордильеры Нового Света, могли сформироваться в результате погружения трех отдельных тектонических плит под Северную и Южную Америку во второй половине Мезозойской эры, заявляют геологи в статье, опубликованной в журнале Nature.



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Кэрин Зиглох из университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене (ФРГ) и Митчелл Михалинук из Геологической службы Британской Колумбии в Виктории (Канада) выяснили некоторые детали этого процесса, "просветив" породы в верхних слоях мантии под Кордильерами в Северной Америке в рамках проекта USArray.



Зиглох и Михалинук предположили, что мантия может содержать в себе следы древних тектонических плит, погрузившихся под Северо-Американскую тектоническую платформу во время формирования Кордильер. По замыслу ученых, в мантии должны были сохраниться "останки" этих плит в виде неоднородностей, хорошо заметных для сейсмографических приборов. К удивлению геологов, им удалось обнаружить сразу три крупных плиты, останки которых залегали на глубине в 1-2 тысячи километров.



Одна из них — так называемая Фараллонская плита — уже давно известна ученым. Две других ранее не выделялись, и авторы статьи присвоили им имена Ангаючан и Мескалера. По расчетам геологов, Ангаючан и Мескалера первыми погрузились под континентальную платформу примерно 140 миллионов лет назад, заложив основы Кордильер. За ними последовала Фараллонская плита, которая раскололась на несколько частей 60 миллионов лет назад, некоторые из которых до сих пор продолжают свое погружение.»

После публикации первых частей, как я и ожидал, в комментариях отметились представители официальной науки, которые практически сразу объявили всё написанное бредом, а автора назвали неучем и невеждой. Вот если бы автор изучал геофизику, петрологию, историческую геологию и тектонику плит, то он подобный бред никогда бы не написал.К сожалению, поскольку мне так и не удалось от автора этих комментариев получить каких-либо внятных объяснений по существу, вместо чего она перешла к оскорблениям не только меня, но и других читателей блога, пришлось отправить её «в баню». При этом хочу ещё раз повторить, что я всегда готов к конструктивному диалогу и признаю свои ошибки, если оппонент привёл убедительные аргументы по существу, а не в форме «некогда объяснять дуракам, идите читайте умные книжки, тогда поймёте». Тем более, что умных книжек по самым разным темам я за свою жизнь прочёл большое количество, так что умной книжкой меня не испугать. Главное, чтобы она на самом деле была умной и содержательной.Кроме того, по опыту нескольких последних лет, когда я стал собрать информацию о произошедших на Земле планетарных катастрофах, могу сказать, что большинство предложений от «специалистов», которые рекомендовали мне пойти и почитать «умные книжки» в большинстве своём заканчивались тем, что я либо находил в их же книжках дополнительные факты в пользу своей версии, либо обнаруживал в них ошибки и нестыковки, без которых стройная модель, продвигаемая автором, разваливалась на части. Например, так было с почвообразованием, когда теоретические построения, подогнанные под наблюдаемые исторические факты, давали одну картину, а реальные наблюдения за почвообразованием на нарушенных территориях давали совсем другую картину. То, что теоретически-историческая скорость почвообразования и фактически сейчас наблюдаемая отличаются в разы, никого из представителей официальной науки не смущает.Поэтому я решил потратить определённое время на изучение взглядов официальной науки на то, каким образом образовались горные системы Северных и Южных Кордильер, не сомневаясь в том, что я там найду либо очередные подсказки в пользу своей версии, либо какие-то проблемные места, которые укажут на то, что представители официальной науки только делают вид, что они уже всё объяснили и во всём разобрались, в то время как вопросов и белых пятен в их теориях ещё предостаточно, а значит, выдвигаемая мной гипотеза глобального катаклизма и наблюдаемых после него последствий вполне имеет право на существование.Сегодня господствующей теорией формирования облика Земли является теория «Тектоники плит» , согласно которой земная кора состоит из относительно целостных блоков — литосферных плит, находящихся в постоянном движении относительно друг друга. То, что мы наблюдаем на тихоокеанском побережье Южной Америки, согласно этой теории, называется «активной континентальной окраиной». При этом образование горной системы Анд (или Южных Кордильер) объясняется всё той же субдукцией, то есть подныриванием океанической литосферной плиты под материковую плиту.Общая карта литосферных плит, образующих внешнюю земную кору.А на этой схеме показаны основные типы границ между литосферными плитами.Так называемую «активную континентальную окраину» (АКО) мы видим в правой части. На данной схеме она обозначена как «конвергентная граница (зона субдукции)». Горячая расплавленная магма из астеносферы через разломы поднимается наверх, формируя новую молодую часть плит, которые двигаются в стороны от разлома (чёрные стрелки на схеме). А на границе с материковыми плитами океанические плиты «подныривают» под них и уходят вниз, в глубь мантии.Некоторые пояснения к терминам, которые использованы на данной схеме, а также могут нам встретиться на следующих схемах.— это твёрдая оболочка Земли. Состоит из земной коры и верхней части мантии, до Астеносферы, где скорости сейсмических волн понижаются, свидетельствуя о об изменении пластичности вещества.— слой в верхней мантии планеты, более пластичный, чем соседние слои. Считается, что в астеносфере вещество находится в расплавленном, а потому пластичном состоянии, что выявляется по тому, как через данные слои проходят сейсмические волны.— является границей, на которой меняется характер прохождения сейсмических волн, скорость которых резко увеличивается. Названа так в честь югославского сейсмолога Андрея Мохоровичича, который впервые выделил её по результатам измерений в 1909 году.Если же мы посмотрим на общий разрез строения Земли, как это сегодня представляется официальной наукой, то это будет выглядеть следующим образом.Земная кора, это часть литосферы. Ниже верхняя мантия, которая частично является литосферой, то бишь твёрдой, а частично астеносферой, находящейся в расплавленном пластичном состоянии.Далее идёт слой, который на данной схеме обозначен просто «мантия». Считается, что в этом слое вещество находится в твёрдом состоянии из-за очень высокого давления, при этом имеющейся температуры недостаточно, чтобы его расплавить при данных условиях.Под твёрдой мантией находится слой «внешнего ядра», в котором, как предполагают, вещество снова находится в расплавленном пластичном состоянии. И, наконец, в самом центре снова находится твёрдое внутреннее ядро.Здесь следует отметить, что когда начинаешь читать материалы по геофизике и тектонике плит, то постоянно натыкаешься на фразы типа «возможно» и «вполне вероятно». Объясняется это тем, что мы на самом деле до сих пор точно не знаем, что и как устроено внутри Земли. Все эти схемы и построения являются исключительно искусственными моделями, которые создаются на основе дистанционного измерения с помощью сейсмических или акустических волн, прохождение которых фиксируется через внутренние слои Земли. Сегодня для моделирования тех процессов, которые, как предполагает официальная наука, происходят внутри Земли, применяются суперкомпьюетры, но это ещё не означает, что подобное моделирование позволяет однозначно «расставить все точки над i».Фактически единственная попытка проверить соответствие теории с практикой была предпринята в СССР, когда в 1970 году была заложена Кольская сверхглубокая скважина . К 1990 году глубина скважины достигла 12 262 метра, после чего буровая колонна оборвалась и бурение было прекращено. Так вот, те данные, которые были получены в ходе бурения этой скважины, противоречили теоретическим предположениям. До слоя базальта дойти так и не удалось, осадочные породы и окаменелости микроорганизмов встречались намного глубже, чем должны были, а метан был обнаружен на глубинах, где никакой органики быть уже в принципе не должно, что подтверждает теорию небиогенного происхождения углеводородов в недрах Земли. Также не совпадал фактический температурный режим с тем, который предсказывала теория. На глубине 12 км температура составила порядка 220 градусов С, в то время как по теории она должны была быть в районе 120 градусов С, то есть на 100 градусов ниже. ( статья про скважину Но вернёмся к теории движения плит и образования горный цепей вдоль западного побережья Южной Америки с точки зрения официальной науки. Давайте посмотрим, какие странности и нестыковки присутствуют в существующей теории. Ниже представлена схема, на которой активная континентальная окраина (АКО) обозначена цифрой 4.Данное изображение, как и несколько последующих, взяты мной из материалов к лекциям преподавателя геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктора геолого-минералогических наук, Арискина Алексея Алексеевича Обратите внимание на концы океанических плит, которые загибаются и уходят вглубь Земли на глубину порядка 600 км. Вот ещё одна схема оттуда же.Тут тоже край плиты загибается вниз и уходит на глубину больше 220 км за границу схемы. Вот ещё одна похожая картинка, но уже с англоязычного источника И снова мы видим, что край океанической плиты загибается вниз и уходит до глубины 650 км.Откуда мы знаем, что там на самом деле есть какие-то загнутые твёрдые концы плит? По данным сейсморазведки, которые в этих зонах фиксируют аномалии. Причём фиксируют на достаточно больших глубинах. Вот что по этому поводу сообщается в заметке на портале "РИА Новости".А теперь, если вы ещё не увидели сами, объясняю что не так в этих схемах. Обратите внимание на температуры, которые указаны на данных схемах. На первой схеме автор как-то попытался выйти из положения, поэтому у него изотермы в 600 и 1000 градусов изгибаются вниз вслед за загнутой плитой. Но справа у нас уже присутствуют изотермы с температурой аж до 1400 градусов. Причём над заметно более холодной плитой. Интересно, а каким образом температура в этой зоне над холодной плитой оказывается нагретой до такой высокой температуры? Ведь горячее ядро, которое может обеспечить такой нагрев, находится вообще-то внизу. На второй схеме, с англоязычного ресурса, авторы даже не стали особо что-то выдумывать, просто взяли и нарисовали горизонт с температурой в 1450 градусов С, который плита с меньшей температурой плавления спокойно пробивает и уходит глубже. При этом температура плавления пород, из которых состоит загибающаяся вниз океаническая плита, находится в диапазоне 1000-1200 градусов. Так и почему у нас не расплавился загнутый вниз конец плиты?Для чего на первой схеме автору понадобилось подтягивать туда зону с температурой 1400 градусов С и выше, как раз хорошо понятно, поскольку нужно как-то объяснить, откуда у нас берётся вулканическая активность с вытекающими потоками расплавленной магмы, ведь наличие действующих вулканов вдоль всего хребта Южных Кордильер является зафиксированным фактом. Но загибающийся вниз конец океанической плиты не будет позволять подниматься горячим потокам магмы от внутренних слоёв, как это нарисовано на второй схеме.Но даже если мы допустим, что более горячая зона сформировалась за счёт какого-то бокового более горячего потока магмы, то всё равно остаётся вопрос о том, почему конец плиты остаётся до сих пор твёрдым? Он не успел нагреться до необходимой температуры расплавления? А почему не успел? Какая у нас скорость движения литосферных плит? Смотрим на карту, полученную по измерениям со спутников.Слева внизу приведена легенда, в которой указана скорость движения в см в год! То есть, авторы этих теорий хотят сказать, что те 7-10 см, которые вошли внутрь за счёт этого движения за год не успевают нагреться и расплавиться?И это не говоря о той странности, на которую указывал ещё А. Скляров в своей работе «Сенсационная история Земли» (см «Разбегающиеся материки»), которая состоит в том, что тихоокеанская плита движется со скоростью более 7 см в год, плиты в Атлантическом океана со скоростью всего 1,1-2,6 см в год, что обусловлено тем, что восходящий горячий поток магмы в Атлантическом океане намного слабее, чем мощный "плюм" в Тихом океане.Но при этом те же измерения со спутников показывают, что Южная Америка и Африка удаляются друг от друга. При этом никаких восходящих потоков под центром Южной Америки мы не фиксируем, что могло бы хоть как-то объяснить реально наблюдаемое движение материков.А может быть на самом деле причина всех реально наблюдаемых фактов совсем в другом?Концы плит на самом деле ушли вглубь мантии и до сих пор не расплавились потому, что произошло это не десятки миллионов лет назад, а сравнительно недавно, во время описываемой мной катастрофы при пробое Земли крупным объектом. То есть, это последствия не медленного погружения концов плит по нескольку сантиметров в год, а быстрое катастрофическое вдавливание фрагментов именно материковых плит под воздействием ударной и инерционной волн, которые просто вогнали эти фрагменты внутрь, как вгоняет льдины в дно на реках во время бурного ледохода, ставя их на ребро и даже переворачивая.Да и мощный горячий поток магмы в Тихом океане также может быть остатком того потока, который должен был возникнуть внутри Земли после пробоя и прожигания канала во время прохождения объекта через внутренние слои.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com