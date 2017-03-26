Главная » Политика, Экономика

Должок…!

21:45. 26 марта 2017 Просмотров - 231 Нет комментариев Опубликовал:

 

14201403512250

НЕ буду лукавить, когда прочитал это сообщение РЖАЛ ДОЛГО... Короче "полковник Трофимов" задание выполняет:)

 

ЛОНДОН, 26 марта. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Президент США Дональд Трамп вручил канцлеру Германии Ангеле Меркель во время недавней встречи с ней в Белом доме счет на сумму £300 млрд ($375 млрд). Об этом сообщила лондонская газета Sunday Times со ссылкой на источник в правительстве ФРГ. Последний уверяет, что указанную сумму Берлин "задолжал" НАТО за меры, предпринимавшиеся альянсом для обороны Германии.

Издание уверяет, что один из германских министров охарактеризовал переговоры между лидерами двух стран как "возмутительные". "Общая идея, стоящая за выдвижением подобных требований, заключается в том, чтобы запугать другую сторону, однако канцлер приняла это со спокойствием и не стала отвечать на подобные провокации", - приводит газета слова министра, чье имя не упоминается.

Трамп является сторонником модернизации Североатлантического альянса на основе предъявления равных требований ко всем его членам. Они состоят в том, чтобы каждая страна, входящая в НАТО, выделяла бы из своего госбюджета на нужды обороны не менее 2% от объема ВВП.

699420-2010-09-07-08-21-10-bomz-org-demotivator_zanyal_deneg_vozvrashayi_dolgi_svoevremenno

 

Источник:http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4126828

 

 

 

 

Метки: нато, политика, США
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сказание о «бедной» России и «богатых» запстранах
... одном году? Это ж как должок fusa подрос! Не поленитесь – подсчитайте...
Фантазии медвепута Н.Старикова
... утрясется... И тогда мы напомним: должок! Жалким лентяям нечем будет отдать...
В Интернете есть досье на всех
... телефон. Но надежды получить старый должок в пух и прах разбивает...
Правда о Тибете.
... на детей, внуков и правнуков. Должок по процентам забирался человечиной – членов...
Пожар в ИНИОН: следы ведут к Ротшильдам?
... царской Россией (читай — СССР) дореволюционный должок и подтверждают тем самым российское...
Крушение самолёта Су-24 в Сирии. Ситуация в Турции
... борьбе с террористами. «Должен отдать должок за командира», — сказал Мурахтин нашим...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>