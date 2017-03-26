НЕ буду лукавить, когда прочитал это сообщение РЖАЛ ДОЛГО... Короче "полковник Трофимов" задание выполняет:)

ЛОНДОН, 26 марта. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Президент США Дональд Трамп вручил канцлеру Германии Ангеле Меркель во время недавней встречи с ней в Белом доме счет на сумму £300 млрд ($375 млрд). Об этом сообщила лондонская газета Sunday Times со ссылкой на источник в правительстве ФРГ. Последний уверяет, что указанную сумму Берлин "задолжал" НАТО за меры, предпринимавшиеся альянсом для обороны Германии.

Издание уверяет, что один из германских министров охарактеризовал переговоры между лидерами двух стран как "возмутительные". "Общая идея, стоящая за выдвижением подобных требований, заключается в том, чтобы запугать другую сторону, однако канцлер приняла это со спокойствием и не стала отвечать на подобные провокации", - приводит газета слова министра, чье имя не упоминается.

Трамп является сторонником модернизации Североатлантического альянса на основе предъявления равных требований ко всем его членам. Они состоят в том, чтобы каждая страна, входящая в НАТО, выделяла бы из своего госбюджета на нужды обороны не менее 2% от объема ВВП.

Источник:http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4126828