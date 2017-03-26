Дети негров. 1929
09:42. 26 марта 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Ну, прямо как мы на даче, только без стрел и крокодилов, и без мяса диких зверей.
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Вопрос к антирасистам… Если негры были первыми на нашей планете, то почему они первыми в Космос не полетели? Ведь они должны были по своему развитию уйти далеко вперёд от белого человека, который появился гораздо позже…