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Дети негров. 1929

09:42. 26 марта 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: 1929, дети, детские книги, история, книги, старые книги, чтиво
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Нет комментариев»

  • 11818 7550
    Вьеха 26 марта 2017 в 10:09 Ссылка Пометить
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    Ну, прямо как мы на даче, только без стрел и крокодилов, и без мяса диких зверей.

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  • 2254 2082
    Вячеслав 26 марта 2017 в 12:01 Ссылка Пометить
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    Вопрос к антирасистам… Если негры были первыми на нашей планете, то почему они первыми в Космос не полетели? Ведь они должны были по своему развитию уйти далеко вперёд от белого человека, который появился гораздо позже…

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