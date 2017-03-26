Дети негров. 1929

...находил смешной шутку: «Голландские дети вырастают на голландских сказках,...На заднем сиденье развалился грязный негр. Он курил здоровенный косяк,..., потому что в трамвае дети. Негр открыл рот еще шире,...я оказался кругом виноват. Негра почти сразу отпустили с ...