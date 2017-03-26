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Час Земли: Россия сегодня участвует в самой массовой экологической акции

20:09. 26 марта 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:
«Меняй себя, а не планету!» - именно так звучит слоган 2017 года экологической акции "Час Земли", которая проходит по всему миру. Кстати, Россия накануне побила все рекорды по проведению этого международного мероприятия - 150 городов страны приняли участие в этой акции, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Говорят, что населенный пункт, жители которого будут более активны, получат 29 марта награду - статуэтку "Столицы Часа Земли".
 
Ну, а пока победитель неизвестен, предлагаю разобраться, что это за мероприятие:
 
Час Земли - это своеобразный призыв к человечеству "более ответственно и бережно относиться к природе и всему живому". Цель акции - это не глобальная экономия энергии, как многие могут подумать, а привлечение внимания к природоохранным проблемам.
 
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Что приятно, с каждым разом всё больше и больше россиян подключается к данному празднику. В этом году это особенно символично, ведь все мы помним, что 2017-й в России объявлен Годом Экологии.
 
Первыми Час Земли встретили жители Камчатки, где была выключена подсветка здания администрации. Во Владивостоке прошел масштабный флешмоб со свечами и выступлением акустической группы. В Красном Яре было особенно интересно - жители села провели 60 минут у костра, наблюдая шаманские ритуалы.
 
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Стоит отметить, что флешмобы со свечами и фонариками были организованы во многих городах страны. На Красной площади собралось, наверное, больше всего людей. Они выложили светодиодными свечами символ акции – «60+», который означает 60 минут и Год экологии. К тому же в Москве была выключена подсветка почти 1700 зданий, в том числе Кремля, Храма Христа Спасителя, сталинских высоток и зданий Госдумы. Казалось, что каждый стремился принять участие в этом мероприятии - не только помочь природе, но и стать ближе друг к другу.
 
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Метки: год экологии, новости россии, россия сегодня, час земли, экология
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