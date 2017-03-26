«Бандит Катя»: почему фашисты давали за ее голову 25 гектаров земли

В годы фашистской оккупации в деревнях и селах вокруг города Добруша, и в самом городе на всех столбах были расклеены листовки такого содержания: «Объявление! За пойманного бандита «Катю» Германское командование вознаградит поймавшего: 3000 марок, 5 пудов соли, а так же земельным наделом в 25 гектаров!

Кто же такой этот «бандит Катя»?

Думается, немцы были бы удивлены, повстречай они этого «бандита». Да что немцы, многие местные жители были потрясены, когда после освобождения Белоруссии от фашистов, из лесов и подполья появились отважные партизаны и диверсанты, и оказалось, что «бандит Катя» — это девушка по имени Варя Вырвич.

До войны она училась в индустриальном институте. В июне 1941 года как раз заканчивала второй курс. Когда началась война, Варя немедленно отправилась на курсы медицинских сестер. Прошла с сумкой санинструктора тысячи километров фронтовых дорог. А зимой решила переходить линию фронта, чтобы присоединиться к партизанам, которые в лесах родной Белоруссии устраивали диверсии, пускали под откос поезда, поджигали немецкие штабы, не давая врагу ни минуты покоя на захваченной земле.

Это ей удалось. Варя быстро завоевала уважение и авторитет в отряде своей храбростью, умением ориентироваться в лесу, читать карту.

Вскоре Варе поручили командовать отрядом молодежи. Районом действий молодых мстителей стали Добрушские леса, прилегающие к железной дороге Гомель-Брянск. Базу свою молодые партизаны устроили почти в ста километрах от железнодорожного полотна, в самой глухой чаще.

Своему отряду комсомольцы присвоили имя Буденного. Произошло это так. На общем собрании один из партизан сказал: «Диверсия – это как удар саблей. Она стремительна, как казачья атака». Сравнение всем понравилось, и отряд получил имя легендарного кавалериста.

Отряд имени Буденного

Все ребята в отряде ездили верхом на отбитых у немцев лошадях.

Конники возникали из леса, совершали свою диверсию, и так же внезапно исчезали в густой чаще.

Приходилось часто менять место дислокации, покидать тайную базу в лесу, прятаться у верных людей в деревнях или даже в самом Добруше. В каждом из населенных пунктов у Вари были связные. И они звали ее Катей.

Для конспирации. А еще потому, что в отряде всем ребятам очень нравилась песня «Катюша». Вот так и возник неуловимый «бандит Катя».

Отряд имени Буденного объединял в своих рядах множество отважных парней и девушек. Вот имена некоторых из них: Федя Кухарев, Женя Стецкий, Иван Панков – всего почти 150 человек. vk.com/rusonline Отряд стал еще и центром координации деятельности подпольных комсомольских организаций, которые существовали в Добруше и в соседних селах. Из разных мест в отряд тянулась боевая молодежь. И скоро отряд имени Буденного стал настоящим кошмаром для немцев.

За время оккупации бойцы под началом Вари пустили под откос 27 эшелонов, в которых немцы везли оружие, боеприпасы, снаряжение для своей армии. Они подорвали 85 рельсов, блокировав на длительное время движение по железнодорожным путям. Кроме того, комсомольцы разбрасывали листовки, в которых рассказывали о реальном положении дел на фронте, пробуждали в людях надежду на скорое освобождение, казнили предателей и полицаев.

Диверсии

К числу самых ярких диверсий отряда можно отнести взрыв склада боеприпасов в Ново-Белице при этом были уничтожены 4 тысячи артиллерийских снарядов, 3 тысячи противотанковых мин и 25 тысяч ручных гранат. Кроме того, там же, в Ново-Белице члены подпольной комсомольской организации сожгли интендантский склад. Погибли огромные запасы продовольствия для немецких частей.

За все время, пока действовал отряд имени Буденного, у ребят не было ни одного повала. Варя умело организовала разведку и систему связных, и всегда успевала увести людей в лесную чащу или в другое село, в зависимости от обстоятельств.

После войны

После того, как в 1944 году Белоруссия была освобождена от немцев, комсомольцы вышли из подполья. Варя Вырвич возглавила Добрушский райком комсомола.

И многие из тех, кто бывал в Добруше в последние месяцы войны или вскоре после Победы, рассказывали о том, что видную, высокую девушку, секретаря райкома комсомола Варвару Вырвич, почему называют Катей.