1937 год
В этом году исполняется 80 лет событиям 1937 года. Начало событий, получивших в истории название «ежовщины». Концом этой страшной страницы стал приход в органы Берии, снятие Ежова и его подручных, а затем и законное возмездие палачам. С конца 1938 года и весь 1939–й шел пересмотр дел, отменялись смертные приговоры, около 200 тыс. было выпущено на свободу.
Какой из этого следует вывод? Наша страна уже неоднократно давала оценку событиям «ежовщины». Впервые – ещё при Сталине
Но либералам нужно, чтобы мы все каялись и каялись…
Программа телеканала ТВЦ «Право голоса» была посвящена 1937 году, но , конечно, обсуждение пошло шире. Как вы уже догадались без иностранных агентов из общества «Мемориал» и ярких представителей Пятой колонны дело не обошлось…
Источник: nstarikov.ru
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А что 37!? Разве сейчас стране не нужно очищение от разного рода казнакрадов, *******,да и просто откровенных идиотов,которых и во властных структурах не мало.парадоксально,но все вокруг согласны про творящийся беспредел и при этом почему-то уверены,что надо просто попросить и чиновники вот так вот возьмут и сами воровать перестанут,а наши доблестные предприниматели и им подобные перестанут ради лишней копейки-прибыли продавать нам некачественные товары и услуги. Уж молчу пидофилов. У нас в городе недавно девочку 10-летнюю хоронили. Она из школы шла,а её ******* один просто взял и машину свою силой затащил,потом увез за город и…Вообщем поймали cyky и оказалось,что у ублюдка весеннее обострение.но самое парадоксальное,что он уже сидел за подобное,только без убийства. Так вот я уверен,что если бы отстрели собаку за первый эпизод,то и жизнь бы ребенку спасли. А “перегибов на местах” да разного рода ошибок судейских и сейчас хватает