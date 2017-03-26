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1937 год

18:00. 26 марта 2017 Просмотров - 142 Один комментарий Опубликовал:

В этом году исполняется 80 лет событиям 1937 года. Начало событий, получивших в истории название «ежовщины». Концом этой страшной страницы стал приход в органы Берии, снятие Ежова и его подручных, а затем и законное возмездие палачам. С конца 1938 года и весь 1939–й шел пересмотр дел, отменялись смертные приговоры, около 200 тыс. было выпущено на свободу.

Какой из этого следует вывод? Наша страна уже неоднократно давала оценку событиям «ежовщины». Впервые – ещё при Сталине

Но либералам нужно, чтобы мы все каялись и каялись…

Программа телеканала ТВЦ «Право голоса» была посвящена 1937 году, но , конечно, обсуждение пошло шире. Как вы уже догадались без иностранных агентов из общества «Мемориал» и ярких представителей Пятой колонны дело не обошлось…

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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Один комментарий»

  • 696 510
    Имя Фамилия 26 марта 2017 в 20:00 Ссылка Пометить
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    А что 37!? Разве сейчас стране не нужно очищение от разного рода казнакрадов, *******,да и просто откровенных идиотов,которых и во властных структурах не мало.парадоксально,но все вокруг согласны про творящийся беспредел и при этом почему-то уверены,что надо просто попросить и чиновники вот так вот возьмут и сами воровать перестанут,а наши доблестные предприниматели и им подобные перестанут ради лишней копейки-прибыли продавать нам некачественные товары и услуги. Уж молчу пидофилов. У нас в городе недавно девочку 10-летнюю хоронили. Она из школы шла,а её ******* один просто взял и машину свою силой затащил,потом увез за город и…Вообщем поймали cyky и оказалось,что у ублюдка весеннее обострение.но самое парадоксальное,что он уже сидел за подобное,только без убийства. Так вот я уверен,что если бы отстрели собаку за первый эпизод,то и жизнь бы ребенку спасли. А “перегибов на местах” да разного рода ошибок судейских и сейчас хватает

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