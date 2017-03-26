В этом году исполняется 80 лет событиям 1937 года. Начало событий, получивших в истории название «ежовщины». Концом этой страшной страницы стал приход в органы Берии, снятие Ежова и его подручных, а затем и законное возмездие палачам. С конца 1938 года и весь 1939–й шел пересмотр дел, отменялись смертные приговоры, около 200 тыс. было выпущено на свободу.



Какой из этого следует вывод? Наша страна уже неоднократно давала оценку событиям «ежовщины». Впервые – ещё при Сталине

Но либералам нужно, чтобы мы все каялись и каялись…

Программа телеканала ТВЦ «Право голоса» была посвящена 1937 году, но , конечно, обсуждение пошло шире. Как вы уже догадались без иностранных агентов из общества «Мемориал» и ярких представителей Пятой колонны дело не обошлось…

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Источник: nstarikov.ru