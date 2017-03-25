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В поисках того, что объединяет: «Политкафе +»

09:07. 25 марта 2017 Просмотров - 96 Один комментарий Опубликовал:

Проект «Политкафе», который делает группа московских энтузиастов, успешно развивается. Ищет новые форматы, расширяет географию своего присутствия. В ближайшее время «Политкафе» заработает в Нижнем Новгороде, а на уходящей неделе в столице прошла «проба пера».

Новый формат «Политкафе +», в чем его принципиальное отличие?

Подавляющее большинство, практически все ток-шоу на ТВ, связанные с политикой, экономикой и общественной жизнью, построены на сталкивании мнений. На полярности, на спорах, на разделении.

В «Политкафе +» решили, наоборот, искать сближающее и общее. В различных общественно-политических точках зрения на оптимальное государственное устройство.

Объединять, а не разъединять.

В первом выпуске подобного формата мы попытались найти общее между взглядами государственников и «левых».

В кадре Ваш покорный слуга и известный тележурналист Константин Семин.

Вот, что у нас получилось…

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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