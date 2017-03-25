В поисках того, что объединяет: «Политкафе +»
Проект «Политкафе», который делает группа московских энтузиастов, успешно развивается. Ищет новые форматы, расширяет географию своего присутствия. В ближайшее время «Политкафе» заработает в Нижнем Новгороде, а на уходящей неделе в столице прошла «проба пера».
Новый формат «Политкафе +», в чем его принципиальное отличие?
Подавляющее большинство, практически все ток-шоу на ТВ, связанные с политикой, экономикой и общественной жизнью, построены на сталкивании мнений. На полярности, на спорах, на разделении.
В «Политкафе +» решили, наоборот, искать сближающее и общее. В различных общественно-политических точках зрения на оптимальное государственное устройство.
Объединять, а не разъединять.
В первом выпуске подобного формата мы попытались найти общее между взглядами государственников и «левых».
В кадре Ваш покорный слуга и известный тележурналист Константин Семин.
Вот, что у нас получилось…
Источник: nstarikov.ru
loading...
Семин – молодец, впрочем Стариков – тоже. Различия во взглядах, на мой взгляд, не существенны.