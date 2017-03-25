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Тайный смысл между строк. Жрецы и толпа. Правдозор

00:00. 25 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Египетские жрецы, по словам греческих авторов, владели тремя способами объяснять свою мысль. Первый способ был ясный и простой, второй символический и образный, третий священный и иероглифический. То же самое слово принимало, по их желанию, -либо свой обычный смысл, - либо образный, -либо трансцендентный. Гераклит выразил эти три способа изложения как говорящее, обозначающее и скрывающее.
 
Когда дело касалось богословских и космогонических наук, египетские жрецы всегда употребляли третий способ письма. Их иероглифы имели при этом три смысла, и соответствующие, и различные в одно и то же время. Два последние смысла не могли быть поняты без ключа. Этот способ письма, таинственный и загадочный, исходил из основного положения герметической доктрины, по которой один и тот же закон управляет миром естественным, миром человеческим и миром божественным.
 
Затем трёхуровневое писание в отдельных иероглифах исчезает из употребления. Теперь для массового вброса используется один и тот же текст для всех уровней посвящения. Непосвящённая толпа поглощает текст и воспринимает его как увлекательный рассказ и не более того, она будет носителем сюжета текста и неосознанно исполнит скрытые в нём между строк сценарии. Особо одарённые люди, которые умственно превзошли толпарей, смогут уже осознать фрагменты сценария из внедрённого текста. Посвящённые подготовленные люди умеют распознавать в тексте смысловые ключи и расшифровывать полный смысл подсознательных междустрочных сценариев.
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