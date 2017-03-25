Сводки от ополчения Новороссии 25 марта 2017

Украинская армия 11 раз нарушила «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки 11 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы Первомайска, сел Логвиново, Калиново, Калиново-Борщеватое, Калиновка, Сокольники, Нижнее Лозовое, Раевка.

Огонь велся из 122-мм артиллерийских орудий, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических гранатометов АГС, стрелкового оружия.

К оглавлению | Источник: news-front.info

В Донбассе вспыхнули ожесточенные бои

Вечером 24 марта под Донецком, Горловкой и в ЛНР завязались ожесточенные бои. Так, около 21.00 бой с применением минометов начался в Новоазовском районе ДНР. В это же время вспыхнул бой на юго-западных окраинах Горловки. С направления н. п. Новгородское и Новоселовка из СПГ и минометов был обстрелян район Батмановки. Спустя полчаса начался бой в районе Стаханова и Кировска в ЛНР. Используются минометы калибра 82мм и 120 мм и артиллерия. «Брянка слышит», «Танк гупает укроповский», «Стаханов слышно прилеты я аж проснулась», — сообщают местные жители. Около 23.00 сильный артиллерийский бой вспыхнул в районе поселков Трудовские и Александровка на западе и юго-западе Донецка. Читайте также: Бывшая столица ювелиров — Краматорск умирает под оккупацией

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Легендарный сербский снайпер «Деки» презентовал свою книгу в Донецке

Гражданская война на Донбассе длится уже не первый год. Киевский режим до сих пор не оставляет заведомо тщетных попыток захватить территории ДНР и ЛНР силой. На защиту народа юго-востока страны от украинских карателей помимо местных жителей зачастую встают и граждане из других государств, неравнодушные к судьбе Народных Республик. И «Деки» не стал исключением, решив вступить в ряды ополченцев.

В Донецке Деян Берич презентовал свою новую книгу.

«Деки» рассказал, что самое главное в его книге — душа бойца, потому, что самое важное происходит внутри человека во время тяжелых испытаний.

Берич лечится в столице России после тяжелого ранения, полученного в бою с украинскими карателями. Пуля, попавшая в сербского ополченца, прошла через грудную клетку, задев позвоночник. «Деки» чудом остался жив.

Сколь ярой бы ни была пропаганда киевского режима, но далеко не все за рубежом верят брехливым украинским кликушам, вещающим о «российских оккупантах» и «террористах» на Донбассе. И пример Деяна Берича ярчайшее тому доказательство – будучи гражданином Сербии, он встал на защиту народа Донбасса, не поддавшись пропаганде самопровозглашенной украинской власти.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Последствия обстрелов укронацистами поселка Спартак в ДНР

Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.

Вооруженные группировки украинских террористов подвергли обстрелу дома мирных жителей поселка Спартак в Донецкой Народной Республике. News Front снял на видео результаты очередного военного преступления украинских карателей.

« Нас обстреливают каждый день, нет сил уже терпеть этот беспредел со стороны украинских агрессоров. Вот сейчас, на наших глазах две семьи остались без дома, пострадали и другие дома в поселке», — рассказала местная жительница.

Повсюду видны следы разрушений, разбросанные фрагменты снарядов, осколки, посеченные деревья, выбитые оконные стекла. Украина продолжает геноцид мирного населения Донбасса.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Украинские каратели снова обстреляли поселок Спартак в ДНР

Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.

Украинские боевики днем обстреляли из артиллерийских и танковых орудий северную окраину Донецка, окрестности Ясиноватой и поселок Спартак.

«В результате обстрелов в населенном пункте Спартак сгорел жилой дом, в нем проживали пять человек, две семьи, по счастливой случайности пострадавших нет. Пожар произошел от прямого попадания снаряда в дом», — рассказала Екатерина.

Днем украинская сторона обстреливала из арторудий калибра 152 и 122 мм, а также танков села Яковлевка Ясиноватского района, Сосновское Новоазовского района и окрестности «Вольво-Центра» на севере Донецка.

Кроме того, при обстрелах территории ДНР украинская армия применяла минометы калибра 120 мм. В общей сложности, по вышеперечисленным населенным пунктам было выпущено 34 снаряда и мины.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир/ 24.03.2017

— МВД Украины назвало имя убийцы Дениса Вороненкова;

-в Белоруссии сотрудники ГКБ задержали 26 боевиков с Украины;

— Марин Ле Пен пообещала бороться за отмену антироссийских санкций;

— Украинские боевики продолжают обстреливать территорию Донбасса;

— Сирийская армия окружила крупный отряд боевиков на востоке Дамаска

К оглавлению | Источник: news-front.info