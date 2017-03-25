Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 марта 2017

15 марта ряд зарубежных информационных агентств поведал миру об «очередном преступлении российской военщины против сирийского народа».

Со ссылкой на «Гражданскую самооборону» (так называемые «Белые каски») и «Сирийскую обсерваторию по правам человека» сообщалось, что самолеты ВКС России якобы нанесли два бомбовых удара по жилому дому в районе улицы Аль-Куссур в южной части города Идлиб. Число жертв, мол, «исчисляется десятками».

Однако даже простой просмотр самих новостей по этой теме показывает насколько белы нитки, которыми шьется информационная война «на сирийском направлении».

Ложь о числе «убитых» авиаударом в доме: от 10 до 22

Вот сюжет на арабской версии телеканала «Аль-Джазира».

Корреспондент стоит на фоне разрушенного дома и предоставляет слово одному из «Белых касок», который сообщает, что в доме жило 8 семей переселенцев из Алеппо, 14 человек погибло, в том числе женщины и дети.

А вот видеосюжет на базирующемся в Турции арабоязычном медиа-ресурсе «Ориент-Ньюс». Здесь другой представитель «Белых касок» на том же месте говорит, что семей в доме жило всего пять, а погибло при этом не менее 25 человек.

Однако сами видеосюжеты не содержат ничего кроме техники, работающей на руинах небольшого трехэтажного дома. Никаких жертв, извлекаемых из развалин, никаких доставленных в госпиталь раненых.

Это очень странно, так как практически всегда в таких сюжетах эти пропагандисткие телеканалы очень любят демонстрировать подобные картинки.

Тем более, что 15 марта 2017 года — это одновременно и «седьмая годовщина сирийской революции», а также день, когда завершился очередной раунд переговоров по сирийскому урегулированию в Астане, на который представители вооруженных группировок оппозиции не прибыли.

Новости об «ударе российской авиации по мирным жителям Идлиба» были бы им весьма на руку в качестве оправдания. Особенно если бы они сопровождались кровавыми картинками.

Но единственным, кто показал, что в разрушенном доме вообще были люди, оказался «медиа-активист» Мааз Шами, выложивший на своем видеоканале YouTube собственный сюжет. В нем очередной представитель «Белых касок» заявил уже только о десяти погибших — шести детях и четырех женщинах.

Правда, само видео демонстрирует лишь двух мертвых мужчин и одного живого дородного бородача с ампутированной рукой.

Понятно, что в представлении СМИ, поддерживающих в сирийском конфликте антиправительственные силы, ВВС Сирии и ВКС России не бомбят никого кроме мирных жителей. Может сложиться впечатление, что главной целью расходования ресурса авиации является истребление женщин и детей.

Враждебный Дамаску западный и ближневосточный медиа-мейнстрим ни разу не показал, чтобы под удары сирийской или российской авиации попал хоть кто-то из тысяч находящихся в Идлибе и окрестностях боевиков различных группировок. Наиболее многочисленной среди которых является, кстати, «Тахрир аш-Шам» — объединение, созданное путем слияния отколовшейся от ИГИЛ* и «Аль-Каиды»* группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»/«Джебхат ан-Нусра»* с радикалами из других формирований.

Но все же разумный человек может предположить, что если уж авиация наносит удар по какому-то строению, то попасть она стремится скорее в представляющего угрозу противника, чтобы собственные солдаты не встретили его потом на поле боя. Поэтому так важно для «аль-джазир» и «ориентов» показывать убитых и раненых женщин и детей.

Ложные списки погибших

Отсутствие видео или фото подтверждений жертв среди мирного населения Идлиба в этот раз некий «энтузиаст» попытался компенсировать сообщением на известном арабоязычном оппозиционном ресурсе «Аль-Иттихад Пресс» (aletihadpress.com/2017/03/15/اثنان-وعشرون-شهيداً-بينهم-عائلات-بأكم/).

Особенность такого рода сайтов в том, что они представляют собой своего рода агрегаторы. Доверенные источники с мест могут просто загружать сюда свою информацию и она предоставляется миру в качестве достоверного репортажа. Таким же образом функционирует, к примеру, созданная в Британии «Сирийская обсерватория по правам человека», сообщения которой используются как средствами массовой информации, так и структурами наподобие Amnesty International, Human Rights Watch или Международный уголовный суд.

Насколько белыми нитками может быть шита в таких случаях информационная канва, наглядно демонстрирует история с ударом по Идлибу 15 марта. Если на видео «Белые каски» (тоже, кстати, спонсируемая из Британии и других западных стран организация) никак не могут определиться с точным числом жильцов дома и количеством жертв, то сообщение «Аль-Иттихад Пресс» противоречит само себе.

В первой же строке сообщается о 22 погибших, из которых 15 — это дети, а еще 5 — женщины. То есть мужчин в разрушенном доме должно было погибнуть максимум двое.

Далее приводится список имен с указанием возраста жертв, причем написано, что это выходцы из восточной части провинции Алеппо, которые почему-то бежали от ИГИЛ* не в Турцию или Дамаск, а именно в находящийся под контролем боевиков Идлиб. Но чтение этого списка вызывает недоумение — вместо двух взрослых мужчин в нем упомянуто минимум четверо. Такая небрежность наводит на подозрения, что кто-то просто взял известные ему данные погибших, например, под авиаударом западной коалиции жителей Эль-Баба и выдал их за жертвы удара российской авиации в Идлибе.

Впрочем, последний абзац сообщения объясняет, с какой стати «Аль-Иттихад Пресс» мог пойти на подобные махинации.

Дело в том, что 15 марта в столице Сирии Дамаске были совершены кровавые теракты. Ресурсы, подобные «Аль-Иттихад Пресс», не нашли ничего лучше, как вставлять короткие скупые сообщения об этом в конец «новостей» про «удары по Идлибу».

Как пропагандисты определили, что Идлиб ночью бомбили именно ВКС РФ?

Еще один вопрос — как журналисты установили, что дом в Идлибе был разрушен ударом авиации, да к тому же именно российской? Судя по первым видеокадрам от Мааза Шами, дом был разрушен еще затемно.

Даже если это был авиаудар, разглядеть, чьи это были самолеты, никто бы однозначно не смог.

Стоит напомнить, что в первые часы после разрушения мечети в населенном пункте Эль-Джина на границе провинций Алеппо и Идлиб ночью 16 марта оппозиция и другие источники приписывали этот удар то ли российской, то сирийской авиации. Пока не выяснилось, что удар нанесли американцы.

Как устроен механизм лжи?

Вся эта история лишний раз демонстрирует, как устроен механизм лжи и обмана, с самого начала прикрывающий действия ряда стран по разжиганию войны в Сирии.

Ведущие агентства и телеканалы рассказывают миру об уничтожении «режимом и русскими» мирного населения в городах, удерживаемых борющимися за свободу повстанцами.

При этом умалчивается пара весьма важных обстоятельств.

Во-первых, что из себя представляют «повстанцы».

Ведь в том же Идлибе, как уже говорилось, совместно существуют как группировки, именуемые оппозиционными, так и признанные террористы из «Тахрир аш-Шам».

Во-вторых, что из себя представляют первоисточники информационных вбросов.

Здесь стоит обратить внимание на определенную разницу в том, как преподносится информация аудитории арабской, и аудитории западной.

На арабоязычных ресурсах обычно ссылаются на конкретных активистов-оппозиционеров, фигурирующих в качестве «независимых журналистов» либо представителей тех же «Белых касок».

А на Западе цитируют уже просто «Гражданскую самооборону Идлиба» или «Сирийскую обсерваторию по правам человека». И не афишируют тот факт, что информация исходит все от тех же «активистов», связанных, в лучшем случае, с оппозицией, а в худшем — с террористами.

Например, тот же Мааз Шами — личность весьма известная. Летом он активно освещал наступление на Алеппо радикалов-«моджахедов» из состава коалиции «Джейш аль-Фатх» и с удовольствием фотографировался в обнимку с их идеологом Абдаллахом Аль-Мухайсини из Саудовской Аравии.

Мухайсини сейчас живет в Идлибе и по-прежнему призывает к единству всех джихадистов, от «Джебхат ан-Нусры»* и «Аль-Каиды»* до «ИГИЛ»*. Однако такие связи «активистов» никак не мешают «Аль-Джазире» или «Сирийской обсерватории по правам человека» использовать их в качестве источников информации и комментаторов.

Для большего правдоподобия привлекают псевдоструктуру «Белых касок». Здесь расчет исключительно на нехватку критического восприятия у аудитории.

Запыленный человек в форме спасателя дает интервью и говорит о погибших — как ему не поверить?

За кадром остается тот факт, что на территориях, захваченных оппозицией и террористами, отсутствуют привычные нам элементы государственной инфраструктуры. Например, органы судебно-медицинской экспертизы, несущие ответственность за идентификацию погибших, а также за фиксацию их имен и причин смерти.

Поэтому «Белые каски» могут говорить и писать что угодно — кто их проверит, кроме полевых командиров и ангажированных их спонсорами СМИ, которые сами заинтересованы в фабрикации медиа-сюжетов?

Читайте также: Чудовищный цинизм: убийцы в «белых халатах и касках» реанимируют мертвых сирийских детей — расследование (ВИДЕО)

* Запрещенная в РФ террористическая организация.