Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 марта 2017
- 08:29 Российские военные за сутки выдали сирийцам три тонны гумпомощи.
- 07:30 Механизм наглой лжи об авиаударах ВКС РФ: Как СМИ Запада и Востока сеют ненависть к России (ВИДЕО).
- 05:28 Кара с небес: Су-35 ВКС РФ разбомбил отряд боевиков на юге Идлиба в Сирии (ВИДЕО 18+).
- 04:24 Спецназ США при поддержке «Апачей» провалил операцию по захвату у ИГИЛ дамбы Евфрат в Ракке (ВИДЕО).
- Вчера 23:19 Вторая волна смертников и танков: «Аль-Каида» ведет мощное наступление в сирийской Хаме (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 21:39 РФ и США подтвердили отсутствие инцидентов в ходе действий авиации в Сирии.
Российские военные за сутки выдали сирийцам три тонны гумпомощи
В течение суток российские военные провели шесть гуманитарных акций в провинциях Алеппо (5) и Эль-Кунейтра (1). Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории САР.
В городе Алеппо в районах Баб Насрин, Аль-Сукари, Кади-Аскар, Ашрафия и Карм-Аль-Додо жителям передано 2,5 тысяч порций горячего питания, хлеб и продукты питания.
Жителям населенного пункта Хадар провинции Эль-Кунейтра передано 350 продуктовых наборов и 50 наборов детского питания.
За сутки гуманитарную помощь получили 2960 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 3 тонны.
При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон отправлены гуманитарные конвои с грузами ООН в населенные пункты Мутаия и Телль-Гехаб провинции Деръа.
Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-Эз-Зоз доставлено 20,7 тонны гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН.
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Механизм наглой лжи об авиаударах ВКС РФ: Как СМИ Запада и Востока сеют ненависть к России (ВИДЕО)
15 марта ряд зарубежных информационных агентств поведал миру об «очередном преступлении российской военщины против сирийского народа».
Со ссылкой на «Гражданскую самооборону» (так называемые «Белые каски») и «Сирийскую обсерваторию по правам человека» сообщалось, что самолеты ВКС России якобы нанесли два бомбовых удара по жилому дому в районе улицы Аль-Куссур в южной части города Идлиб. Число жертв, мол, «исчисляется десятками».
Однако даже простой просмотр самих новостей по этой теме показывает насколько белы нитки, которыми шьется информационная война «на сирийском направлении».
Ложь о числе «убитых» авиаударом в доме: от 10 до 22
Вот сюжет на арабской версии телеканала «Аль-Джазира».
Корреспондент стоит на фоне разрушенного дома и предоставляет слово одному из «Белых касок», который сообщает, что в доме жило 8 семей переселенцев из Алеппо, 14 человек погибло, в том числе женщины и дети.
А вот видеосюжет на базирующемся в Турции арабоязычном медиа-ресурсе «Ориент-Ньюс». Здесь другой представитель «Белых касок» на том же месте говорит, что семей в доме жило всего пять, а погибло при этом не менее 25 человек.
Однако сами видеосюжеты не содержат ничего кроме техники, работающей на руинах небольшого трехэтажного дома. Никаких жертв, извлекаемых из развалин, никаких доставленных в госпиталь раненых.
Это очень странно, так как практически всегда в таких сюжетах эти пропагандисткие телеканалы очень любят демонстрировать подобные картинки.
Тем более, что 15 марта 2017 года — это одновременно и «седьмая годовщина сирийской революции», а также день, когда завершился очередной раунд переговоров по сирийскому урегулированию в Астане, на который представители вооруженных группировок оппозиции не прибыли.
Новости об «ударе российской авиации по мирным жителям Идлиба» были бы им весьма на руку в качестве оправдания. Особенно если бы они сопровождались кровавыми картинками.
Но единственным, кто показал, что в разрушенном доме вообще были люди, оказался «медиа-активист» Мааз Шами, выложивший на своем видеоканале YouTube собственный сюжет. В нем очередной представитель «Белых касок» заявил уже только о десяти погибших — шести детях и четырех женщинах.
Правда, само видео демонстрирует лишь двух мертвых мужчин и одного живого дородного бородача с ампутированной рукой.
Понятно, что в представлении СМИ, поддерживающих в сирийском конфликте антиправительственные силы, ВВС Сирии и ВКС России не бомбят никого кроме мирных жителей. Может сложиться впечатление, что главной целью расходования ресурса авиации является истребление женщин и детей.
Враждебный Дамаску западный и ближневосточный медиа-мейнстрим ни разу не показал, чтобы под удары сирийской или российской авиации попал хоть кто-то из тысяч находящихся в Идлибе и окрестностях боевиков различных группировок. Наиболее многочисленной среди которых является, кстати, «Тахрир аш-Шам» — объединение, созданное путем слияния отколовшейся от ИГИЛ* и «Аль-Каиды»* группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»/«Джебхат ан-Нусра»* с радикалами из других формирований.
Но все же разумный человек может предположить, что если уж авиация наносит удар по какому-то строению, то попасть она стремится скорее в представляющего угрозу противника, чтобы собственные солдаты не встретили его потом на поле боя. Поэтому так важно для «аль-джазир» и «ориентов» показывать убитых и раненых женщин и детей.
Ложные списки погибших
Отсутствие видео или фото подтверждений жертв среди мирного населения Идлиба в этот раз некий «энтузиаст» попытался компенсировать сообщением на известном арабоязычном оппозиционном ресурсе «Аль-Иттихад Пресс» (aletihadpress.com/2017/03/15/اثنان-وعشرون-شهيداً-بينهم-عائلات-بأكم/).
Особенность такого рода сайтов в том, что они представляют собой своего рода агрегаторы. Доверенные источники с мест могут просто загружать сюда свою информацию и она предоставляется миру в качестве достоверного репортажа. Таким же образом функционирует, к примеру, созданная в Британии «Сирийская обсерватория по правам человека», сообщения которой используются как средствами массовой информации, так и структурами наподобие Amnesty International, Human Rights Watch или Международный уголовный суд.
Насколько белыми нитками может быть шита в таких случаях информационная канва, наглядно демонстрирует история с ударом по Идлибу 15 марта. Если на видео «Белые каски» (тоже, кстати, спонсируемая из Британии и других западных стран организация) никак не могут определиться с точным числом жильцов дома и количеством жертв, то сообщение «Аль-Иттихад Пресс» противоречит само себе.
В первой же строке сообщается о 22 погибших, из которых 15 — это дети, а еще 5 — женщины. То есть мужчин в разрушенном доме должно было погибнуть максимум двое.
Далее приводится список имен с указанием возраста жертв, причем написано, что это выходцы из восточной части провинции Алеппо, которые почему-то бежали от ИГИЛ* не в Турцию или Дамаск, а именно в находящийся под контролем боевиков Идлиб. Но чтение этого списка вызывает недоумение — вместо двух взрослых мужчин в нем упомянуто минимум четверо. Такая небрежность наводит на подозрения, что кто-то просто взял известные ему данные погибших, например, под авиаударом западной коалиции жителей Эль-Баба и выдал их за жертвы удара российской авиации в Идлибе.
Впрочем, последний абзац сообщения объясняет, с какой стати «Аль-Иттихад Пресс» мог пойти на подобные махинации.
Дело в том, что 15 марта в столице Сирии Дамаске были совершены кровавые теракты. Ресурсы, подобные «Аль-Иттихад Пресс», не нашли ничего лучше, как вставлять короткие скупые сообщения об этом в конец «новостей» про «удары по Идлибу».
Как пропагандисты определили, что Идлиб ночью бомбили именно ВКС РФ?
Еще один вопрос — как журналисты установили, что дом в Идлибе был разрушен ударом авиации, да к тому же именно российской? Судя по первым видеокадрам от Мааза Шами, дом был разрушен еще затемно.
Даже если это был авиаудар, разглядеть, чьи это были самолеты, никто бы однозначно не смог.
Стоит напомнить, что в первые часы после разрушения мечети в населенном пункте Эль-Джина на границе провинций Алеппо и Идлиб ночью 16 марта оппозиция и другие источники приписывали этот удар то ли российской, то сирийской авиации. Пока не выяснилось, что удар нанесли американцы.
Как устроен механизм лжи?
Вся эта история лишний раз демонстрирует, как устроен механизм лжи и обмана, с самого начала прикрывающий действия ряда стран по разжиганию войны в Сирии.
Ведущие агентства и телеканалы рассказывают миру об уничтожении «режимом и русскими» мирного населения в городах, удерживаемых борющимися за свободу повстанцами.
При этом умалчивается пара весьма важных обстоятельств.
Во-первых, что из себя представляют «повстанцы».
Ведь в том же Идлибе, как уже говорилось, совместно существуют как группировки, именуемые оппозиционными, так и признанные террористы из «Тахрир аш-Шам».
Во-вторых, что из себя представляют первоисточники информационных вбросов.
Здесь стоит обратить внимание на определенную разницу в том, как преподносится информация аудитории арабской, и аудитории западной.
На арабоязычных ресурсах обычно ссылаются на конкретных активистов-оппозиционеров, фигурирующих в качестве «независимых журналистов» либо представителей тех же «Белых касок».
А на Западе цитируют уже просто «Гражданскую самооборону Идлиба» или «Сирийскую обсерваторию по правам человека». И не афишируют тот факт, что информация исходит все от тех же «активистов», связанных, в лучшем случае, с оппозицией, а в худшем — с террористами.
Например, тот же Мааз Шами — личность весьма известная. Летом он активно освещал наступление на Алеппо радикалов-«моджахедов» из состава коалиции «Джейш аль-Фатх» и с удовольствием фотографировался в обнимку с их идеологом Абдаллахом Аль-Мухайсини из Саудовской Аравии.
Мухайсини сейчас живет в Идлибе и по-прежнему призывает к единству всех джихадистов, от «Джебхат ан-Нусры»* и «Аль-Каиды»* до «ИГИЛ»*. Однако такие связи «активистов» никак не мешают «Аль-Джазире» или «Сирийской обсерватории по правам человека» использовать их в качестве источников информации и комментаторов.
Для большего правдоподобия привлекают псевдоструктуру «Белых касок». Здесь расчет исключительно на нехватку критического восприятия у аудитории.
Запыленный человек в форме спасателя дает интервью и говорит о погибших — как ему не поверить?
За кадром остается тот факт, что на территориях, захваченных оппозицией и террористами, отсутствуют привычные нам элементы государственной инфраструктуры. Например, органы судебно-медицинской экспертизы, несущие ответственность за идентификацию погибших, а также за фиксацию их имен и причин смерти.
Поэтому «Белые каски» могут говорить и писать что угодно — кто их проверит, кроме полевых командиров и ангажированных их спонсорами СМИ, которые сами заинтересованы в фабрикации медиа-сюжетов?
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Кара с небес: Су-35 ВКС РФ разбомбил отряд боевиков на юге Идлиба в Сирии (ВИДЕО 18+)
Боевая работа российской военной авиации против террористов в Сирии снова попала на видео.
Многофункциональный истребитель Су-35 ВКС РФ был снят на камеру боевиками на юге провинции Идлиб, где он разбомбил отряд незаконного вооруженного формирования.
Новейший российский самолет нанес удар по скоплению бандитов, убив и покалечив их.
На кадрах видео показан один из членов бандформирования, которому перерубило ноги, а его подельники с автоматами за спиной эвакуируют его. Рядом стонет еще один молодой боевик, которого также увозят на машине вооруженные члены неизвестной группировки.
Суд по всему, в результате атаки были и убитые, камни вокруг окрашены кровью и на земле лежат брошенные автоматы.
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*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
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Спецназ США при поддержке «Апачей» провалил операцию по захвату у ИГИЛ дамбы Евфрат в Ракке (ВИДЕО)
Спецназ США вместе с курдами провалил операцию по захваты важнейшей плотины на реке Евфрат у города Табка в сирийской провинции Ракка.
Под прикрытием ударных вертолетов «Апач» курдские ополченцы и американские морпехи попытались захватить дамбу.
В США поспешили заявить, что сирийские курды при активной поддержке Пентагона захватили плотину на реке Евфрат после нескольких атак передовых линий обороны ИГИЛ, в результате чего дамба Табка якобы была взята.
«Коалиция поддержала это наступление десантом с воздуха и материально-технической поддержкой, точными авиаударами и вертолетами Apache, осуществлявшими непосредственную авиационную поддержку, артиллерией морской пехоты, а также специальными консультациями и поддержкой руководства SDF», — говорится в заявлении возглавляемой США коалиции.
В реальности же боевики отбили атаку и нанесли урон наступающим.
Медиа-крыло ИГИЛ заявило, что возглавляемые курдами «Сирийские демократические силы (SDF)» не смогли захватить плотину Табка. В заявлении подчеркивается, что террористы сорвали проводимую под руководством США операцию по высадке десанта сил SDF с вертолетов.
«Агентство Amaq» опубликовало соответствующее сообщение:
«Отбита попытка высадки американского десанта на плотину Фурат у города Табка. Высадка шла при поддержке авиации, беспилотников, артиллерии и вертолетов Апачи».
Эту информацию подтверждает антиигиловское новостное агентство «Ракка-24», которое регулярно публикует достоверную информацию из сирийской провинции Ракка:
«SDF при поддержке сил США атаковали в полночь позиции ИГИЛ вблизи от дамбы Евфрат, а затем отступили из-за сильной обороны ДАИШ».
«По крайней мере 3 американских солдата были ранены в полуночной атаке, 4 бойца SDF убиты, также уничтожены 9 террористов Даиш».
Через короткое время «Ракка-24» сообщила о еще одной неудачной попытке штурма плотины Евфрат:
«Важно: Новая неудачная высадка десанта сил США вблизи Дамбы Евфрат. Там были группы ИГИЛ* с тяжелым вооружением».
Интересно, что и сами активисты курдских отрядов народной самообороны YPG в своих социальных медиа сообщают, что они очень близки к плотине, но так и не смогли вступить на ее территорию.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Вторая волна смертников и танков: «Аль-Каида» ведет мощное наступление в сирийской Хаме (ФОТО, ВИДЕО)
Сирийская Арабская Армия (SAA) во время битвы за Куману сегодня уничтожила главного командира повстанцев Аль-Каиды Хаята Тахрир Аль-Шама в северной части Хамы — «Абу-Ахед».
На этой неделе Абу Ахед возглавлял нападение повстанцев джихадистов в северной части Хамы, прежде чем он был убит Сирийской арабской армией на фронте Комхана.
Повстанцы «Аль-Каиды» предприняли мощное нападение на ключевой город Гомхана в северной части Хамы, который сегодня нацеливает оборону Сирийской Арабской армии на западный фланг. Хаяат Тахрир Аль-Шам и их союзники сумели войти в Коману после ожесточенной битвы с Сирийской Арабской армией сегодня утром.
Однако к половине дня в пятницу повстанцы-джихадисты, которые вошли в город, оказались в полном окружении и под сильной стрельбой из Сирийской арабской армии.
По словам военного источника в городе Хама, войска Сирийской Арабской Армии в Комане ликвидировали всех боевиков-джихадистов и полностью обеспечили городу 1:45 вечера по Р. М. (Время Дамаска).
После неудавшегося нападения на Куману джихадистские повстанцы сконцентрировались на обстреле района, чтобы ослабить защиту Сирийской Арабской Армии перед тем, как начать новое нападение.
Джихадистские повстанцы из Хараката Ахрара Аль-Шама и Файлака Аль-Шама сегодня утром предприняли новое наступление, направленное на северо-западную провинцию Хама.
Харакат Ахрар Аль-Шам и Файлак Аль-Шам начали штурм, штурмуя оборону Сирийской Арабской Армии на контрольно-пропускном пункте Сахр, расположенном вблизи деревень Аль-Мугайр и Бредж.
Оппозиционные активисты утверждали, что контрольно-пропускной пункт Сахр был захвачен их джихадистскими повстанцами сегодня днем после ожесточенной битвы с Сирийской Арабской армией; Однако это было опровергнуто военным источником в Хаме.
Согласно военному источнику, боевики-джихадисты пытаются захватить деревни Аль-Мугайр и Бредж, чтобы построить буферную зону вокруг ключевого города Кафр-Набуде, который расположен вдоль южной оси губернатора Идлиба.
Со своими союзниками «Аль-Каиды», «Хаят-Тахрир аль-Шам», пропавшими без вести в этой битве, повстанцы-джихадисты будут с трудом пытаться прорвать сильную оборону Сирийской Арабской Армии в этой области.
Группы Джихадистов в Хаме в Симе возобновили полномасштабное наступление, нанеся удар по трем ВИБИ, правительственным оплотом Камханы.
В то время как защищающим силам удалось преждевременно уничтожить 2 ВИЭД, третий террорист-смертник пробрался к контрольно-пропускному пункту у входа в город, прорвав, таким образом, оборонительные укрепления армии.
Ожесточенные столкновения последовали за взрывом, когда несколько джихадистов проникли на край города. Про-повстанческие СМИ утверждают, что столкновения сейчас происходят внутри города; Однако AMN не смогло проверить такое требование.
Падение Каманы на джихадистскую коалицию, возглавляемую террористической группировкой, набираемой на международном уровне, Джаб-эт-Нусра, нанесло бы серьезный удар правительственным силам.
Устойчивый город, который до этого никогда не был захвачен повстанцами, расположен прямо к западу от стратегической горы Джебель-Зайн-аль-Абдин.
Теперь, выступая в качестве императивной базы армии, гора была в большой степени мишенью повстанческих доморощенных ракет в попытке обуздать расположенные там артиллерийские части.
Ранее сегодня было замечено огромное подкрепление мятежников на передовой в Хаме, включая турецкие военные машины.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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РФ и США подтвердили отсутствие инцидентов в ходе действий авиации в Сирии
Россия и США во время видеоконференции подтвердили отсутствие существенных инцидентов в связи с действиями авиации ВКС России и ВВС коалиции в Сирии. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны, поступившем в RT.
«В рамках выполнения соглашения подтверждено отсутствие существенных инцидентов в связи с действиями авиации ВКС России и ВВС, возглавляемой США коалиции в Сирии», — говорится в сообщении.
Также был проведён анализ действий сторон по разрешению потенциальных конфликтных ситуаций.
По итогам видеоконференции представители обеих стран отметили эффективность и надёжность существующих каналов связи, а также подтвердили готовность к продолжению контактов.
Меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полётов в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии вступил в силу 20 октября 2015 года.
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