Сергей Иванов заявил, что Монголия не будет строить ГЭС на притоках Байкала

Монголия не будет строить гидроэлектростанции (ГЭС) на впадающих в Байкал реках, включая Селенгу. Об этом заявил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью «Россия-24».«Я знаю хорошо эту проблему: монголы собирались там гидроэлектростанцию строить на Селенге. Не будет этого», — цитирует Иванова РИА Новости.Ранее стало известно, что Монголия намерена построить несколько ГЭC в бассейне реки Селенги.Российские учёные сочли риски строительства ГЭС на впадающих в Байкал реках недопустимо высокими.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com