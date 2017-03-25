Сергей Иванов заявил, что Монголия не будет строить ГЭС на притоках Байкала
13:44. 25 марта 2017 Просмотров - 108 Один комментарий Опубликовал: brahman
Монголия не будет строить гидроэлектростанции (ГЭС) на впадающих в Байкал реках, включая Селенгу. Об этом заявил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью «Россия-24».
«Я знаю хорошо эту проблему: монголы собирались там гидроэлектростанцию строить на Селенге. Не будет этого», — цитирует Иванова РИА Новости.
Ранее стало известно, что Монголия намерена построить несколько ГЭC в бассейне реки Селенги.
Российские учёные сочли риски строительства ГЭС на впадающих в Байкал реках недопустимо высокими.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Кочевники никогда ничего не строили. СССР им сторила заводы, на которых никто не хотел работать.