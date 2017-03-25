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Сергей Иванов заявил, что Монголия не будет строить ГЭС на притоках Байкала

13:44. 25 марта 2017 Просмотров - 108 Один комментарий Опубликовал:
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Монголия не будет строить гидроэлектростанции (ГЭС) на впадающих в Байкал реках, включая Селенгу. Об этом заявил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью «Россия-24».

«Я знаю хорошо эту проблему: монголы собирались там гидроэлектростанцию строить на Селенге. Не будет этого», — цитирует Иванова РИА Новости.

Ранее стало известно, что Монголия намерена построить несколько ГЭC в бассейне реки Селенги.

Российские учёные сочли риски строительства ГЭС на впадающих в Байкал реках недопустимо высокими.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: байкал, монголия, Россия
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Один комментарий»

  • 575 48
    nikolay 25 марта 2017 в 15:14 Ссылка Пометить
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    Кочевники никогда ничего не строили. СССР им сторила заводы, на которых никто не хотел работать.

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