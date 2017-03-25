Российский ВПК как кость в горле. Запад пытается уничтожить российскую оборонку

В 90-е годы ХХ века после ликвидации советского строя западный мир сделал всё, чтобы ослабить Россию. Прежде всего его действия затронули «оборонку» – хребет нашей экономики. По совету американских «партнёров» началась повальная приватизация оборонных предприятий. Параллельно пошли массированные кражи секретных технологий, изобретений и открытий. Как происходил сознательный демонтаж всей промышленной инфраструктуры огромной страны? И почему уже в наши дни Запад вновь пытается уничтожить ВПК России – узнаете из фильма.