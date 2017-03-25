Почему Папа Римский застрахован на десятки миллионов $

Хорошо известно, что Ватикан не является частью не только Рима, но и самой Италии. Ватикан имеет свои собственные флаги, законы, а в следствии этого, свою собственную идентичность. Перед нами государство. Самое маленькое и при этом самое закрытое государство-город земного шара :)

Папское государство, карликовое по размерам (0,44 квадратного километра, скрытые за Ватиканской стеной, в западном районе Рима, на правом берегу Тибра, население - около двух тысяч человек, хотя Википедия дает 832 человека), - титан по международному влиянию.Ватикан стал самостоятельным государством 7 июня 1929 года, в соответствии с Латеранскими соглашениями, заключенными папой римским Пием ХI с итальянским правительством, во главе с Бенито Муссолини. У государства своя газета, радио и телевидение, собственный флаг. Правда своих копов-ментов нет. Ватикан также имеет свою армию (швейцарских гвардейцев), собственную тюрьму.

Фрески на базилике св. Петра являются официальным изображением Бога. Злой,бородатый мужчина на небе.Так нарисовал его Микеланжело.Ватикан имеет под своей властью почти 1,5 млрд. католиков. Гигантские богатства Ватикана состоят из инвестиций банков Ротшильда, Британии и США.

Помимо этого активы Ватикана находятся в транснациональных корпорациях, таких как Шелл и Дженирэл Электрик. Но справедливости ради скажу, что это частное мнение некоторых западных журналистов. В дальнейшем по тексту будет понятно почему. Прибыли энергетической корпорации Shell (он же одновременно и топливный гигант) только во втором квартале 2011 году подскочили сразу на 77процентов, благодаря росту цен на нефть. За три месяца компания заработала 8миллиардов долларов, несмотря на то, что добыча нефти и газа снизилась на 2процента по сравнению со вторым кварталом 2010 года. Как видим, в Ватикане точно знают куда вкладывать бабосы :)))

Далее, Транснациональная корпорация Дженирэл Электрик (по итогам 2010 года самая крупная американская корпорация) в 2010 г. опубликовала данные о прибыли,полученной по всему миру, — она составила 14,2 млрд долларов США, при этом 5,1млрд долларов от общей суммы принесла компании ее деятельность в Соединенных Штатах. Сколько на этом поднял бабло Ватикан, само собой мы не узнаем.Но как говорят умные люди: “власть над миром, весьма дорогое удовольствие”.

Вклады Ватикана в банках Италии и многих стран мира держатся в строжайшей тайне,и не допускаются даже приблизительные оценки их размеров. Культурные ценности,хранящиеся в ватиканских музеях, не имеют себе равных в мире. В 1995 году папские музеи посетили более 2 миллиона 700 тысяч человек, принеся кассовый сбор в 30миллиардов лир. Но это особые статьи бюджета Ватикана.

Главные поступления в казну Святого престола - от епархий в Италии, США,Германии, которые кардинал Сцока называет самыми щедрыми. Католическая церковь сильнейшая финансовая сила и крупнейшая владелица собственности в истории, владеющая больше недвижимостью, чем любой банк, корпорация,финансовый трест или правительство на планете.

Папа как видимый глава, всего этого могущества, один из самых богатых людей на земле. В то время как гигантское количество на земле живет менее чем на два доллара в день и не менее гигантские массы населения умирает голодной смертью.Ватикан владеет мировым богатством, зарабатывает этим на бирже и при этом выступает “за сохранение мира на земле, за социальную справедливость и равноправие народов”. Так охарактеризовал свою внешнюю политику Папа Римский Бенедикт ХVI на традиционной новогодней аудиенции в честь аккредитованных при Ватикане послов иностранных государств, состоявшейся 9 января в тронном зале Апостольского дворца. Правда, очень забавно.

Мало кто знает, что на юге Европы существует банк, который не следует ни одному обычному финансовому закону. У этого действительно своеобразного института есть свои собственные правила и традиции. Его сотрудников не могут допрашивать и как-то обременять ни правоохранительные органы, ни налоговые учреждения. Это в самом деле прекрасная возможность для тех, кто купается в миллионах и государству не хочет отдавать ни цента. Для определенных людей этот банк, как сказочный «Сезам, откройся!», и тот, кто получит в нем кредит, может быть уверен,что эта информация будет скрыта не хуже, чем таинство у католического священника. В этом уникальном банке не говорят абсолютно ничего ни о клиентах, ни об их счетах, данные здесь не обрабатываются электронным способом. И ни при каких обстоятельствах банк не публикует отчеты.

Официальное название банка звучит так: Istituto per le Opere di Religione. Но за рубежом он известен под более простым именем – Банк Ватикана. Единственным собственником банка является официальный представитель святого Петра на Земле – Папа Римский (Кстати, интересный факт, Папа Римский лицо застрахованное. Например, прошлый папа Иоанн Павел II был застрахован на шестьдесят три миллиона долларов. Господь Богом, а страховаться нужно) …

Деятельность банка весьма далека от дел священных. Это своего рода кладовая для всей римско-католической церкви. Бесчисленные диоцезы, советы, церковные организации и фонды имеют здесь счета. Но клиенты банка не только многочисленные институты. Счета в этом банке для отмывания денег использует итальянская мафия (тема фильма “Крестный отец” 3 часть). Коррумпированные немецкие политики тоже пользуются услугами Банка Ватикана, когда они хотят быть уверены, что до их денег не доберется ни одно налоговое или финансовое учреждение…Банк Ватикана ведет счета и таких фондов, которые на самом деле не существуют…

Банк Ватикана невозможно ни контролировать, ни закрыть. Официально он является частным и в то же время очень набожным институтом. Но странно, что сотрудники и клиенты банка не имеют ничего общего с настоящей христианской религиозностью и моралью, которым учат основы теологии. Очень наглядно и метафорически просто деятельность банка можно описать следующим образом. Представьте самого богатого в мире миллиардера, у которого (гипотетически) в разных местах спрятаны сейфы с собственными миллиардами. И ни по одному из них миллиардер не отчитывается.

Путешествуя по миру, он без какого-либо контроля и каких-либо налогов перекладывает деньги из одного сейфа в другой, при этом его хорошие друзья при необходимости тоже могут спрятать у него свои немалые накопления, опять же без какого-либо контроля со стороны.По сообщению радио Ватикана, постановлением Римской прокуратуры были освобождены от ареста вклады «Института религиозных дел» (IOR), т.е. Ватиканского банка, на общую сумму 23 миллиона евро. Эти депозиты Банка Ватикана в двух итальянских банках были заморожены в сентябре прошлого года по подозрению в «отмывании денег». С этим, думаю все понятно :)

Ватикан весьма успешно ведет активную внешнюю (зарубежные поездки римских понтификов) и тайную политику. Само собой, поскольку эта политика папского престола уходит корнями в глубокое прошлое, он считается одним из самых влиятельным “игроком” на международной арене. Сегодня администрация Святого Престола поддерживает дипломатические отношения с 179 государствами мира /в их число в июле 2011 года вошла Малайзия/. По этому показателю папская дипломатия уступает только США. Кстати, на посещении России официальное приглашение по государственной линии у понтифика имеется. 79 стран, включая Россию,представлены чрезвычайными и полномочными послами, имеющими постоянную резиденцию в Риме.

Другие держат своих послов по совместительству в разных европейских столицах.Дипломатическое ведомство Ватикана числит в своем штате сто апостольских нунциев – папских послов в зарубежных странах, некоторые служат более, чем в одной. Святой Престол имеет статус наблюдателя при ООН и поддерживает дипотношения с Евросоюзом и Суверенным Мальтийским орденом.

В удивительное время мы живем, когда слова (“Святой Престол”) абсолютно не выражают заложенного в них Смысла.

По все видимости, правы те блоггеры которые полагают, что Ватикан устремляет сегодня силы на то, чтобы взять под своё идейное руководство построение «нового мирового порядка» во главе с мировым правительством, придать религиозный смысл системе глобального контроля и ускорить тем самым принятие этой системы широкими слоями населения.

После разоблачений, например, в Швейцарии или Лихтенштейне, многие сами явились с повинной, чтобы избежать преследований за налоговые преступления в Германии. Но эти миллионеры или были очень хитрыми, или у них не было нужной информации. Если кто-то хочет быть абсолютно уверен в том, что налоговые инспекторы никогда его не побеспокоят, он должен доверить свои не совсем чистые миллионы одной очень молчаливой римской даме…

И хотя Ватикан подписал с Евросоюзом договор, касающийся отмывания денег, этот документ не должен беспокоить владельцев капиталов сомнительного происхождения – политиков, экономистов и прочих. В договоре речь идет лишь о незначительных косметических мерах.

Христианские политики из Германии

Банк внутри церковного государства юридически, в общем. автономен. Что бы Ватикан ни подписывал, важные обязательства по отношению к ЕС, это в принципе остается просто официальной бумагой, потому что все, что делает Банк Ватикана, –это совершенно другой вопрос, и с юридической точки зрения это две принципиально разные вещи! Выступления папы Бенедикта XVI против отмывания денег достойны уважения – об этом он усердно информировал общественность. Но мафии,некоторым политикам и другим клиентам банка ласкают слух слова, что Банк Ватикана отрицает наличие «грязных» денег в своих хранилищах.

Банк Ватикана ведет счета и таких фондов, которые на самом деле не существуют.Банк предоставляет их политикам, представляющим партии, в названиях которых есть слово «христианский». Среди них, например, и общественные деятели, которые в Германии старательно обличают граждан, незаконно укрывших за границей свои сбережения. У демократии в ФРГ есть несколько «черных дыр», о которых обычные граждане ничего не знают. Банк Ватикана – одна из них, и невероятно эффективная.

Религиозность и мораль на практике

Банк Ватикана невозможно ни контролировать, ни закрыть. Официально он является частным и в то же время очень набожным институтом. Но странно, что сотрудники и клиенты банка не имеют ничего общего с настоящей христианской религиозностью и моралью, которым учат основы теологии. Очень наглядно и метафорически просто деятельность банка можно описать следующим образом. Представьте самого богатого в мире миллиардера, у которого (гипотетически) в разных местах спрятаны сейфы с собственными миллиардами. И ни по одному из них миллиардер не отчитывается.

Путешествуя по миру, он без какого-либо контроля и каких-либо налогов перекладывает деньги из одного сейфа в другой, при этом его хорошие друзья при необходимости тоже могут спрятать у него свои немалые накопления, опять же без какого-либо контроля со стороны. Банк Ватикана тщательно и аккуратно выбирает тех, кому будет предложено очень выгодное сотрудничество. Они должны не просто доверить банку свои миллионы или миллиарды, они должны быть и очень набожными.

В смысле внутреннего морального кодекса Ватикана, абсолютно отличающегося от кодекса внешнего, соблюдения которого папа и его ближайшие соратники требуют от своих прихожан. И если паства будет соблюдать этот кодекс, ей обещают вечное блаженство на небесах.

Однажды папа Лев XIII решил приоткрыть архивы Ватикана для “ученых и лиц разных профессий”, но быстро передумал, оставив наследникам знаменитое изречение: “История - это огромный комплекс событий и процессов. Многие хотели бы ее изменить или увидеть по-своему. Поэтому открывать новое о прошлом опасно и даже вредно”. Видимо, исходя из этой логики, ни один папа римский не разоблачал и не критиковал (говоря светским языком) ни одного своего предшественника.

Религия двулична: говорит одно,но денно и нощно накапливает капитал.Религия – это великий обманщик,которая свою паству лишает воли,желания лучшей жизни и главное ведет паразитический образ жизни.Поэтому подумайте,стоит ли плодить олигархов,паразитов,тратить в пустую время и деньги.Религия лишает главного – это свободы.Не зря власть разрушая народное хозяйство, построила церкви.Только с одной целью – это лишить свободы,провозгласить рабство.

Свои недостатки,суеверия нормальные умные люди прячут от общества.Дом – вот единственное место,где вы можете молиться,предаваться своим страстям и пристрастиям.

Ирина Круглова