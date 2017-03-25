О профессионалах и любителях в деле Воронёнкова

Начнем по порядку. Рассмотрим поведение исполнителя в момент убийства а уж потом обратимся к личности жертвы и возможным заказчикам преступления.

Все обращают внимание на красные кроссовки, и не обращают внимание на более существенные обстоятельства. Первое правило исполнителя преступления— идя «на дело», одевайся удобно, но внешне похоже на определенные типажи: студент, пенсионер, сотрудник коммунальных служб, алкоголик, попрошайка. Исполнитель был одет «под студента», красные кроссовки не противоречили выбранному образу, а скорее, добавляли убедительности. «Блатные» не используют красный цвет в одежде, значит, надев что-то красное – меньше шансов привлечь внимание полиции и подвергнуться внезапной проверке документов.

А теперь — странности.

Странность первая — наемный убийца не знал, что предполагаемая жертва обеспечена государственной охраной. Иначе первая пуля досталась бы охраннику, а не жертве.

Если киллер действительно окликнул Воронёнкова перед выстрелом, то, скорее всего, он хотел удостовериться, что перед ним именно заказанный объект, то есть, киллер опасался застрелить случайного человека.

Вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», подполковник запаса ФСБ Алексей Филатов, считает, что Воронёнков обернулся на лязг затвора. Возможно, видео без звука.

Рекомендую комментарий профессионала: http://www.kp.ru/daily/26657/3678837/?from=smi2

Согласна почти по всем пунктам, кроме вывода, сделанного автором заметки: убили его не из мести, а в политических целях, киллер не стоил ничего, так как заказчиком выступали государственные структуры.

Из поведения исполнителя на месте преступления видно, что наличие вооруженного охранника стало для киллера полной неожиданностью, следовательно, самостоятельного предварительного наблюдения за объектом киллер не вел, а доверился информации, предоставленной заказчиком, или посредником, иначе первая пуля досталась бы охраннику. Поверил коллегам на слово? Картина преступления указывает на то, что исполняла убийство организованная группа лиц, а непосредственного исполнителя привезли на место преступления точно ко времени выхода объекта на запланированную встречу. Информацию о встрече убийца получили от ее непосредственных организаторов, а не из ближайшего окружения объекта, иначе организаторы убийства знали бы и про охрану.

Воронёнкова охраняли сотрудники СВР МОУ, и если к исполнению имели отношение сотрудники СБУ, то они могли и не знать про вооруженную охрану, предоставленную всего пару дней назад. Или про охранников знали, но не воспринимали их всерьез? Как показало видео, были абсолютно правы. Видеозапись зафиксировала в высшей степени непрофессиональные действия охранников, один из которых остался в номере гостиницы, а второй отправился на встречу вместе с объектом. Но раз в году и палка стреляет, произошел чудовищный сбой – киллер погиб на месте преступления. Антону Геращенко пришлось спешно выдумывать совсем уж фантастическую версию про завербованного русскими спецслужбами киллера, верой и правдой прослужившего полтора года в зоне АТО.

Заказчики убийства явно спешили. По этой причине вне подозрений бывший гражданский муж Максаковой: если допустить, что он «заказал» Воронёнкова через свои связи в преступном мире, то заказ, поступивший по криминальной линии, невозможно было бы исполнить в столь короткий срок. (http://www.kp.ru/daily/26654/3678751/) Исполнители из криминальной среды выслеживали бы жертву самостоятельно, перепроверяя информацию, полученную от своих людей в силовых структурах. К тому же, его жена, пусть и бывшая, подверглась бы слишком большому риску, оказавшись на месте преступления. Версия внутрисемейных разборок на последнем месте из всех возможных. Скорость исполнения «заказа» явно указывает на спецслужбы.

Почему же заказчики были вынуждены поторопиться? Дело в том, что сбежавшая супружеская чета, не найдя взаимопонимания с властями, как им тогда казалось, Украины, всерьез раздумывало о возвращении домой. По слухам, на 25-е были куплены билеты…

Итак, убили спецслужбы. Вопрос лишь в том, спецслужбы какой страны. Для начала вспомним, что один этаж в здании СБУ до сих пор занимают сотрудники ЦРУ. Сейчас в Киеве осталась одна треть личного состава, остальных отозвали домой, ждут новых назначений от администрации Трампа, но сути дела это не меняет. Спецслужбы Украины не принимают самостоятельных решений по серьезным вопросам, а убийство Воронёнкова — именно такой вопрос.

Воронёнков пытался договориться об условиях своего проживания на Украине с руководством СБУ, однако, это не в их компетенции, о чем ему и сообщили.

Договариваться надо было изначально с американцами, что — невыполнимая задача на территории Украины. Прибыв, например, на территорию США, Воронёнков мог бы нанять дорогого американского адвоката и начать переговоры с местными спецслужбами, которые, чисто теоретически, могли бы завершиться подписанием какого-нибудь соглашения о предоставлении государственной защиты в обмен на свидетельские показания, да и то не факт. Скорее всего, он бы торговался с властями уже из тюремной камеры, находясь под следствием по какому-нибудь обвинению, грозящему ему длительным сроком тюремного заключения.

Все договоренности подобного рода с властями Украины не имеют значения даже на территории Украины, если с этим не согласны американцы. Более того, обещания американцев, данные кому-либо на территории Украины, тоже не имеют никакого значения — англосаксы не держат слово, что общеизвестно.

Что же ему пообещали власти Украины? Гражданство Украины и невыдачу в Россию по запросу интерпола в обмен на показания против В. Януковича, и даже, по слухам из самой КПРФ, пост губернатора г. Одессы. (http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/02/15/677835-bivshii-deputat )

Хотя, про пост губернатора Одессы могли присочинить внутри самой КПРФ, может из лучших побуждений, а может, чтобы окончательно подтолкнуть Воронёнкова к бегству.

Но если властям Украины от Воронёнкова было достаточно показаний против Януковича, то их старшим американским товарищам этого было недостаточно.

Американцы попросили у беглеца дать показания против Черкесова, Иванова и Путина, о причастности указанных лиц к незаконному обороту наркотиков. Но со свидетельскими показаниями по незаконному обороту наркотиков есть одна маленькая проблема — если человек что-то знает про оборот наркотиков и до сих пор жив, значит, он сам увяз в этом бизнесе по уши, и любые его показания на кого бы то ни было становятся показаниями против него самого. Убежав от обвинений в мошенничестве на территории РФ, Воронёнков мог легко загреметь на пожизненное за наркоторговлю. Украина пообещала не выдавать его России, но запросто могла бы выдать его в США, где любое тюремное заключение спецслужбы могут легко превратить в очень длительное, вплоть до пожизненного. Взять хоть дела Бута или Ярошенко, которые у всех на слуху.

Знал ли покойный что-либо о торговле наркотиками, или не знал — значения не имеет, важно лишь то, что он уже однажды «засветился» в данной теме:

http://www.rbc.ru/politics/23/03/2017/58d3b0be9a79471148ca96ae?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2

…Вороненков мог быть убит как свидетель по делу​ о госизмене экс-президента Виктора Януковича или как свидетель в деле о контрабанде в структуре ФСБ, отметил генпрокурор Украины Юрий Луценко на брифинге в Киеве. Вороненков должен был встретиться с другим бывшим депутатом Ильей​ Пономаревым, а затем дать показания в военной прокуратуре, заявил Луценко. По его словам, Вороненкова охраняли сотрудники украинских спецслужб. На этом же брифинге Пономарев заявил, что Вороненков собирался заниматься расследованием коррупции в российских правоохранительных органах. Экс-депутат полагает, что в связи с этим к убийству может быть причастен бывший замглавы управления собственной безопасности ФСБ Олег Феоктистов. «Дело «Трех китов»

Вороненков рассказывал, что в 2005 году стал негласным сотрудником ФСКН. Служба в то время занималась оперативным сопровождением «дела «Трех китов» о контрабанде мебели. Это дело привело к противостоянию силовых структур, результатом чего стала отставка руководителя ФСКН Виктора Черкесова и арест нескольких сотрудников ведомства. По словам Вороненкова, он участвовал в расследовании этого дела, фигурантами которого были высокопоставленные сотрудники ФСБ, включая Феоктистова.

Генерал ФСКН Александр Бульбов, который получил условный срок по этому делу, рассказал «Новой газете», что Вороненков не имел отношения к расследованию. «Когда в 2012 году он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, жаловался в СМИ, что это месть со стороны генерала ФСБ Олега Феоктистова. Я лично хорошо знаю психологию и профессиональные качества генерала Феоктистова: если бы он действительно занимался разработкой Вороненкова, то тот бы давно сидел», — отмечал Бульбов.

В. Путин до сих пор оправдывается за допинг-скандал, как будто лично подменял пробы мочи в лаборатории WADA в г. Сочи, так что показания Воронёнкова могли бы нанести очередной удар по имиджу высших руководителей государства, но убивать его за это не было смысла, — имидж у нашего президента и так, стараниями англосаксов, не самый хороший. Черного кобеля не отмоешь до бела, потому русским можно было по поводу Воронёнкова особо и не суетиться. А вот американцы спешили — показания им были нужны срочно, у них смена власти и чистка в силовых ведомствах. Кто больше других «накопает» на Путина — тот и сохранит свою должность и влияние, даже если потом эти показания разоблачат, как фальшивку, что уже не раз бывало.

Примечательно в процитированной заметке то, что впервые публично озвучил эту версию именно беглый депутат Илья Пономарев, которому откуда-то хорошо известны подробности еще только планируемых показаний покойного. Вообще-то, Воронёнков полным идиотом не был, чтобы делиться с кем-либо такими планами, а уж тем более с таким известным ЦРУ-шным вампиром-наводчиком. Разумеется, гостиничный номер Воронёнкова и Максаковой могли прослушивать и скорее всего прослушивали. Откуда бы не узнал эту версию Илья Пономарев, от самого Воронёнкова, что сомнительно, или от ЦРУ, что более вероятно, но именно его выступление на Дожде стало частью аппаратной игры М. Пенса против Д. Трампа: не дать хода назначению О. Феоктистова заместителем начальника СЭБ ФСБ и одновременно поспособствовать назначению начальника ГУР МОУ В. Бурбы главой СБУ.

После победы Д. Трампа, бывшая команда Х. Клинтон из последних сил старается сохранить влияние хотя бы на местах, но команда Трампа наступает, потому обострились противоречия в силовых структурах зависимых от США странах. Передел контроля за торговлей наркотиками внутри самих США не может не обострить борьбу в этой области за пределами метрополии.

Теперь переходим к самому интересному: взрывы военных складов в Балаклее, на первый взгляд, не связаны с убийством Воронёнкова. Но это только на первый взгляд.

Дикторы российского телевидения с ехидным выражением лиц сообщают, что пожару на складе боеприпасов в Балаклее предшествовало посещение склада высшими армейскими начальниками МОУ. Которые, опять же по слухам, устроили на складах шумную попойку, от чего эти самые склады и загорелись. Издеваются над небратьями.

Никто не объясняет странный феномен приключившегося ЧП: при пожаре на складе боеприпасов никто из военнослужащих не пострадал, чего нельзя сказать о мирном населении окрестных населенных пунктов.

Объяснение имеется, но в новостных программах его не озвучишь, пока еще такое вслух говорить не принято. Но гипотетические показания Воронёнкова против Путина могли бы отменить последние условности: склады были крупным перевалочным пунктом наркотранзита из Афганистана в Европу.

После того, как Эрдоган прикрыл Инджирлик, пришлось спешно организовывать другие маршруты. Отсюда такой интерес к Одесскому морскому порту, что власти Украины под давлением американцев отдали этот лакомый кусок пришельцу — Саакашвили, упрощение визового режима для граждан Украины и Грузии, и другие, не столь очевидные действия, направленные на упрощение работы перевозчиков специфических грузов. Охраняли склад боеприпасов в Балаклее американцы. Комиссия туда должна была прибыть тоже американская. Аккурат перед инспекцией из Пентагона склад с «товаром» и сожгли, свалив ЧП на русских диверсантов. Так что, два, на первый взгляд, не связанные между собой происшествия убийство беглого депутата и пожар на военном складе, оказались тесно связаны между собой.

Аналогичный склад «боеприпасов» есть и в Мариуполе, его, возможно, в самое ближайшее время постигнет судьба склада в Балаклее. А самое худшее, что могут сделать пиндосам «русские диверсанты» – это снимать с БПЛА качественное видео обстановки в Мариуполе и окрестностях. Успех фильма будет оглушительный, гарантирую.