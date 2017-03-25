Новости Украины и Новороссии 25 марта 2017

То, что в цивилизованных странах называется витиеватым термином «интрига», в Украине может быть охарактеризовано только куда более грубым словом «возня», пишет «Журналистская правда».

Так вот, киевская возня вокруг запрета на участие Юлии Самойловой на «Евровидение-2017» приняла совсем уж неприличный, фарсовый характер.

Сперва в свидомых органах «влады» (как обычно – рассогласованных и противоречащих друг другу) не могли определиться: пускают они российскую певицу или нет. Потом таки определились – нет, не пускают, по надуманной, высосанной из пальца причине: она, де, нарушила украинское законодательство.

Стоит заметить, уже в этом заключается нонсенс: «СБУ может сколько угодно рассуждать о нарушении Самойловой законодательства Украины, но поступило оно, противореча само себе, да и украинскому законодательству, на которое ссылается. Следовательно, у СБУ нет вопросов к Самойловой, иначе бы по логике вещей её должны были бы хотя бы опросить, когда она пересекла территорию Украины».

Я уж даже как-то молчу о том, что было бы абсолютно бессмысленно ожидать хотя бы минимального, атавистического благородства от Киева в этом вопросе – это всё равно, что ожидать от свиньи чистоплотности, а от индюка – ума.

Дальше было довольно странное обсуждение не менее странного предложения «дистанционного выступления» Самойловой по видеосвязи, поступившего от Европейского вещательного союза.

Это было унизительно и глупо, поэтому российская сторона предсказуемо от подобных «одолжений» отказалась.

«Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене «Евровидения» — заявили на «Первом канале».

Самое смешное, что и тут украинская сторона не могла удержаться и не угробить свой последний шанс сохранить остатки лица: когда Россия уже отказалась от дистанционного выступления Юлии, из Киева затявкали вслед уходящему каравану: а мы бы и сами не разрешили, бе-бе-бе!

(«Украинские власти выступили против участия российской певицы Юлии Самойловой в «Евровидении-2017» дистанционно, заявил вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.

«Трансляция выступления Самойловой украинскими телеканалами — это такое же нарушение украинского законодательства, как и ее въезд в Украину. Европейский вещательный союз должен был учесть это», — написал Кириленко в Twitter»).

Ну и, собственно, перед тем, как перейти от предпосылок к выводу, упомяну ещё о предложении сенатора Джабарова не пускать украинскую сборную на ЧМ-2018: «Представьте: ЧМ по футболу 2018 года, и мы запрещаем въезд ведущим игрокам сборной Украины, предлогов можно найти массу».

Я согласен с тем, что предлогов можно найти массу. Их можно найти много, просто бесконечное количество. Но – нужно ли?

Дело в том, что всё вот это: это обмен булавочными уколами – болезненными для самолюбия, но безвредными для здоровья. Они не пустили того, мы не пустили этого, бурление в комментах, клокотание репостов, едкие остроты, диванное красноречие, и… и пшик, в итоге.

А, между тем, в воздухе ощутимо носится ветер грозных перемен в отношениях России с майданной Украиной. И суть этих перемен – не размениваться на булавочные уколы, а, так сказать, решить проблему комплексно.

Всё, что происходит в последнее время, с начала марта – это качественные сдвиги, суть которых в полном пересмотре политики «партнёрства» с Киевом.

Минские соглашения, которым, как вошло в мем, «нет альтернативы», практически похоронены боями под Авдеевкой.

Блокировщики Донбасса, надеявшиеся устроить геноцид населению ЛДНР, стали причиной национализации украинских предприятий на территории республик, что буквально за пару недель выбило Украину из десятки мировых производителей стали.

Запрет Думой денежных переводов украинских гастарбайтеров из РФ больно бьёт по немалому проценту украинского ВВП. Порошенко вдруг отчего-то заторопился продавать свою фабрику «Рошен» в Мариуполе (боится потерять безвозвратно?). Уничтожение балаклейских арсеналов, убийство Вороненкова – согласитесь, на этом фоне «они не пустили того, а мы не пустили этого» уже как-то не очень серьёзно выглядит.

Принципиальная ошибка Киева в том, что он «пришёл с ножом на перестрелку» — то есть, его методы и рычаги давления на РФ заведомо слабее, чем у России – на Украину.

Я бы даже уверенно сказал: слабее просто на порядки. И сейчас идёт, пусть пока и не мордобой, но уже силовой армрестлинг, цель которого – не демонстрация силы, а её реальное применение. Времени для демонстраций было предостаточно.

Сейчас, судя по всему, майдановская киевская власть из строптивого, корыстного, лживого, но всё-таки «партнёра» Москвы окончательно превратилась только и исключительно в токсичную проблему, которую надо тем или иным способом решить. Решить путем устранения, других методов не осталось.

И когда это случится, все прочие проблемы – кого куда пускать – решатся сами собой, автоматически.

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Григорий Игнатов