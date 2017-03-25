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Ненавидящие «путинскую Россию» ненавидят Россию

16:45. 25 марта 2017 Просмотров - 124 2 коммент. Опубликовал:

Постоянный автор ресурса nstarikov.ru Евгений Чернышев в своих материалах всегда поднимает самые серьёзные проблемы. Вот и сегодня в своём материале он размышляет о тех, кто хотел бы в России что-то изменить, но при этом её… ненавидит. К сожалению, часто встречающиеся явления на протяжении двух последних веков нашей истории.

Недавно один из бывших коллег по «Союзу граждан Украины», уехавший в Петербург, прислал по почте ссылку на видеоролик с глумлением над Патриархом Кириллом и Русской Православной Церковью. Своих атеистических взглядов он не скрывал и раньше, но откровенного издевательства я все же не ожидал.

У нас завязалась небольшая переписка, в которой, к сожалению, предо мною предстал человек, яростно ненавидящий «отсталую Россию». Бывший почти единомышленник предстал не просто атеистом, а махровым западником, люто презирающим все русское. Он заявил, что «русский народ интеллектом не уродился», «Россия – поистине страна дураков», нам предстоит вечно учиться у Запада, нужно отказаться от «православной чумы» и «у нас необходимо строить Европу», в которой «семья священна» (?!). Эти цитаты я привел дословно. К таким печальным результатам в отдельно взятой голове привел последовательный и неумолимый прогрессизм. Не буду, конечно, утверждать, что он всегда и в любой голове должен приводить именно к такому результату, но тенденции, по моим наблюдениям, ведут именно туда.

Что меня поразило больше всего – это честное признание: «Я ненавижу Россию. Да, всеми фибрами души! Но ненавижу не Россию вообще, а Россию капиталистическую». После этих слов я уже не видел смысла переписываться. Мне захотелось написать специальную статью о тех, кто ненавидит «путинскую Россию», «капиталистическую Россию», «коммунистическую Россию», «клерикальную Россию» или какую-либо другую. Неважно какую. Важно то, что всякий ненавидящий какое-либо из этих состояний России ненавидит его сильнее, чем любит Россию. А значит, готов пожертвовать Россией ради уничтожения объекта своей ненависти. А значит, он ненавидит Россию.

Вдумайтесь! Вокруг нас живут люди, для которых Россия – материал для демократии, хворост для мировой революции или территория для «цивилизованного мира». Того, который придет, свергнет наконец «преступный режим» и сделает здесь «нормальную жизнь». До такого умопомрачения можно ненавидеть Отечество! Для всех ненавистников России она лишь материал для своего любимого прожекта – демократии, социализма, гражданского общества или прочих произведений западного ума. И вот что интересно – эти прожекты всегда противостоят России. Чтобы их реализовать, нужно непременно сокрушить Российское государство. То мешала монархическая Россия, то советская, теперь – «путинская». Они, видите ли, ненавидят «путинскую Россию»!

Всех тех, кто ненавидит какую-нибудь Россию – монархическую, капиталистическую, советскую, олигархическую, «путинскую», – объединяет одно – они ненавидят Россию! Именно Россия им ненавистна и приводит их в ярость. Сильная, крепкая, суверенная Россия мозолит им глаза и как бы высвечивает их западное холуйство. Поэтому любая российская власть, которая будет укреплять государство, будет вызывать у ненавистников России злобу.

Сейчас происходит именно это. Они рядятся в шкуры доброжелателей, критикуя коррупцию и призывая для этого свергать власть. Потому что им нужна не лучшая Россия – им нужна власть. Они хотят положить её к ногам своих хозяев, рассчитывая на брошенную кость. Но они выдают себя с головой, призывая к свержению власти. Так поступают только плебеи. Тот, кто любит Отечество, относится к власти иначе. Хорошая власть – служи ей хорошо. Плохая власть – живи так, чтобы не уподобляться ей и не замарать совесть. И тогда она станет лучше! Вот в чем истинный смысл такой вечной православной ценности, как смирение. Никакого другого достойного отношения к власти нет и быть не может. А призывающий к её свержению – мелкий плебей.

Да, нынешняя власть в России неоднородна. Но это власть! Согласно православному вероучению, власть сама по себе имеет божественное происхождение, поскольку Власти – это ангельские чины. Любая власть – от Бога (см. Ин. 19:11). Она попускается людям согласно их духовному состоянию. Хотите другую власть – начинайте с себя, а не призывайте свергать существующую, ибо, впав из одного греха в другой, вы получите власть ещё худшую. Бог не приклонит милость к тем, кто оброс собственными грехами и перекладывает их на плечи властей, призывая их свергнуть. Служение даже плохим властям – начало их улучшению. Потому что добродетель служения в сто тысяч раз перевешивает дерзкое стремление одним махом решить все «справедливым народным гневом», который редко бывает справедливым и ещё реже народным.

Государство, воплощающее земную власть, не может не соотноситься с властью небесной. А значит, покушающийся на государственную власть покушается на Бога, ибо от Него и Отечество (Еф. 3:13), и власть. Желать Отечеству поражений для победы своего проекта – это значит ненавидеть Отечество.

Свергнуть Путина, чтобы воссияло «солнце свободы», — это призыв врагов России.

Свергнуть советскую власть, чтобы стать «цивилизованной страной», — это призыв врагов России.

Свергнуть монархию, чтобы строить «светлое будущее», — это тоже призыв врагов России.

Всех их объединяет одно – ненависть к России. Каждый раз Россия восстанавливается, и каждый раз они ненавидят новую форму российской государственности. Они постоянны лишь в одном – они ненавидят Россию во всех её формах. А раз так, то все призывы к построению какого-либо проекта, но на руинах России, – это лозунги подонков-подстрекателей.

Желать поражения в Первой мировой, чтобы свергнуть самодержавие; желать поражения от фашистской Германии, чтобы свергнуть советскую власть; желать поражения в Сирии, чтобы проучить «путинскую Россию», — все это призывы тех шавок, у которых вообще нет Родины – России. Их удел – только гавкать. И все время ныть.

Нет «путинской России». Есть Россия. Ненавидящие «путинскую Россию» — ненавидят Россию!

Евгений Чернышёв, Донецк

https://vk.com/e_chernyshev

P.S. Предыдущие материалы данного автора

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
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2 коммент.»

  • 28 18
    Николай 25 марта 2017 в 17:54 Ссылка Пометить
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    Такие,как Евгений Чернышов,готовы служить любой власти.У них нет собственных убеждений.Такие только почувствуют,что какая-то другая сила берет верх,начинают петь хвалу той силе.Это перевертыши.

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  • 1851 1287
    Валерий 25 марта 2017 в 18:10 Ссылка Пометить
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    Автор пишет:”То мешала монархическая Россия, то советская, теперь – «путинская».” Хочу спросить, почему “путинская”?
    Почему не капиталистическая, не колониальная, не Ельцинская? Как бы получается, Путин виноват, что такая Россия.
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