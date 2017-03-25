Набиуллина объявила о нейтрализации угрозы отключения России от системы SWIFT
13:44. 25 марта 2017 Просмотров - 97 2 коммент. Опубликовал: brahman
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что российская финансовая система защищена на случай отключения от межбанковской системы SWIFT и международных платежных систем.
Как напомнила глава ЦБ, «были угрозы, связанные с тем, что нас (Россию – ВЗГЛЯД) могут отключить от SWIFT», передает ПРАЙМ.
«Мы также доработали свою платежную систему, и, если что-то случится, внутри страны все операции в формате SWIFT будут работать, мы создали такой аналог», – подчеркнула Набиуллина.
Она также напомнила, что введенные западные санкции выявили уязвимости банковской инфраструктуры страны, после чего процессинг зарубежных платежных систем был переведен в Россию.
Кроме того, «сейчас уже более 90% банкоматов и платежных терминалов готовы к принятию нашей собственной карты «Мир», отметила глава Банка России.
«И 2017 год мы считаем важным, поворотным именно в масштабном распространении карт «Мир», – заключила глава ЦБ.
Напомним, в сентябре 2015 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в России практически создан аналог SWIFT – международной межбанковской системы по передаче финансовых сообщений. В мае того же года ЦБ предложил обсудить создание аналога международной системы передачи финансовой информации SWIFT в рамках БРИКС.
«Мир» – российская национальная платежная система. Ее оператором стала Национальная система платежных карт (НСПК), созданная летом 2014 года, после того как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с системами Visa и MasterCard.
Как напомнила глава ЦБ, «были угрозы, связанные с тем, что нас (Россию – ВЗГЛЯД) могут отключить от SWIFT», передает ПРАЙМ.
«Мы также доработали свою платежную систему, и, если что-то случится, внутри страны все операции в формате SWIFT будут работать, мы создали такой аналог», – подчеркнула Набиуллина.
Она также напомнила, что введенные западные санкции выявили уязвимости банковской инфраструктуры страны, после чего процессинг зарубежных платежных систем был переведен в Россию.
Кроме того, «сейчас уже более 90% банкоматов и платежных терминалов готовы к принятию нашей собственной карты «Мир», отметила глава Банка России.
«И 2017 год мы считаем важным, поворотным именно в масштабном распространении карт «Мир», – заключила глава ЦБ.
Напомним, в сентябре 2015 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в России практически создан аналог SWIFT – международной межбанковской системы по передаче финансовых сообщений. В мае того же года ЦБ предложил обсудить создание аналога международной системы передачи финансовой информации SWIFT в рамках БРИКС.
«Мир» – российская национальная платежная система. Ее оператором стала Национальная система платежных карт (НСПК), созданная летом 2014 года, после того как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с системами Visa и MasterCard.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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вместо одноимённой космической станции- повсеместные купюроприёмники. это несомненно величайшее достижение и рывок вперёд в развитии. слава вождю!
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Вот щастя то! А Я то думал ну как же мы будем жить без свифта? Вот оказывается почему вольдемар хитромутный оставил элочку-людоедочку и все ради нашего щастя.