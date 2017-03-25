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Набиуллина объявила о нейтрализации угрозы отключения России от системы SWIFT

13:44. 25 марта 2017 Просмотров - 97 2 коммент. Опубликовал:
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что российская финансовая система защищена на случай отключения от межбанковской системы SWIFT и международных платежных систем.

V.-M.-Suhodrev-i-N.-S.-Hrushhev-na-press-konferentsii-v-shtab-kvartire-OONКак напомнила глава ЦБ, «были угрозы, связанные с тем, что нас (Россию – ВЗГЛЯД) могут отключить от SWIFT», передает ПРАЙМ.

«Мы также доработали свою платежную систему, и, если что-то случится, внутри страны все операции в формате SWIFT будут работать, мы создали такой аналог», – подчеркнула Набиуллина.

Она также напомнила, что введенные западные санкции выявили уязвимости банковской инфраструктуры страны, после чего процессинг зарубежных платежных систем был переведен в Россию.

Кроме того, «сейчас уже более 90% банкоматов и платежных терминалов готовы к принятию нашей собственной карты «Мир», отметила глава Банка России.

«И 2017 год мы считаем важным, поворотным именно в масштабном распространении карт «Мир», – заключила глава ЦБ.

Напомним, в сентябре 2015 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в России практически создан аналог SWIFT – международной межбанковской системы по передаче финансовых сообщений. В мае того же года ЦБ предложил обсудить создание аналога международной системы передачи финансовой информации SWIFT в рамках БРИКС.

«Мир» – российская национальная платежная система. Ее оператором стала Национальная система платежных карт (НСПК), созданная летом 2014 года, после того как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с системами Visa и MasterCard.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: набиулина, платежи, финансы
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2 коммент.»

  • 1091 321
    Толик Иванов 25 марта 2017 в 13:53 Ссылка Пометить
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    вместо одноимённой космической станции- повсеместные купюроприёмники. это несомненно величайшее достижение и рывок вперёд в развитии. слава вождю!

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    Андрей 25 марта 2017 в 15:11 Ссылка Пометить
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    Вот щастя то! А Я то думал ну как же мы будем жить без свифта? Вот оказывается почему вольдемар хитромутный оставил элочку-людоедочку и все ради нашего щастя.

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