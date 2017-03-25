Мнение: Попытка государственного переворота в России: март 2017 года

Каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру своего непонимания – на того, кто знает и понимает больше». (Из «толстых книг» коллектива авторов ВП СССР)



Это только в светском обществе (читай – в среде не просвещенных дилетантов) существует понятие «случайности». Любой специалист знает: случайностей не бывает. Даже одно событие всегда имеет свои причины и обусловлено вполне конкретными процессами. Если же происходят сразу несколько однонаправленных событий, это есть не что иное, как 100-процентное доказательство того, что указанные события являются проявлениями управляемого процесса, у которого есть и идеологи, и разработчики, и исполнители, и каждый играет свою роль, даже если он этой роли не осознаёт.

В последние пару месяцев произошло сразу несколько событий, однозначно указывающих на готовящийся в марте 2017 года государственный переворот, проявленная фаза которого должна начаться 26 марта, а до того идут подготовительные мероприятия.

Лица, осуществляющие попытку провести государственный переворот, конечно, заинтересованы в том, чтобы большинство граждан России не заметили этого процесса. Поэтому данные события размазаны по времени, а также тщательно маскируются с целью придать им не единый и целостный образ, а признак самостоятельных и как бы «естественным образом» происходящих событий.

В силу занятости я не слежу подробно за информационным полем, поэтому некоторые события могу пропустить (читатели могут дополнить список характерных событий в комментариях), но думаю, что многие важные события я укажу.

Заговорщиков (идеологический центр находится в США) и их преступных подельников в России выдают шаблонные методички, а также особенности их болезни. Как однажды сказал Михаил Николаевич Задорнов (со ссылкой на какой-то медицинский источник), «весной и осенью у шизофреников обостряется активность». С завидным постоянством перевороты в России пытаются организовать или весной, или осенью (февраль – это «почти весна», а август – это «почти осень», поэтому с некоторой натяжкой можно считать, что и эти месяцы не выбиваются из общего ряда).

Здесь стоит сделать два замечания. Во-первых, упоминание о медицинском диагнозе является в некотором смысле шуткой, в которой, однако, лишь доля шутки (как это обычно и бывает), а остальное правда. Во-вторых, не стоит расслабляться и в другие времена года. Государственный переворот – дело тонкое.

СОБЫТИЕ 1. САКРАЛЬНАЯ ЖЕРТВА.

Недавно из России «бежали» Вороненков и Максакова. Воистину, не переведутся на Руси дураки. Каждый думает, что исполняя волю «высокого покровителя», «хозяина» он заслужит себе лучшую долю. Никак не возьмут в толк предатели своей страны, что только Россия и может реально (в меру сил и возможностей) их защитить. А для Запада (в широком смысле слова) они лишь расходный материал для реализации главной и давней цели – ликвидации России. И если необходимо, они готовы вести борьбу за эту цель до последнего дурака (до последнего «украинца», до последнего «Березовского», до последнего «Вороненкова» и так далее).

Дураки, стоящие в очереди, мотайте на ус, для вас пишу во многом! Ваши хозяева имеют в кармане не так уж много сценариев, и «сакральная жертва» – один из них. Не одумаетесь – многие из вас попадут в «небесную сотню» (хотя, какое там, вас уже далеко не сотня таких дураков), куда ваши хозяева уже отправили ранее многих ваших бывших «товарищей по оружию», последним из которых до недавнего времени был Немцов.

Вороненков и Максакова «сбежали» (никто, собственно, им и не препятствовал) по плану организаторов государственного переворота за такое время до «часа Х», чтобы как раз успели поднять по этому поводу соответствующую информационную волну, наговорить нужных слов в камеры, раздать нужные интервью, а затем за пару дней до перевода попытки государственного переворота в активную фазу жертва приносится на алтарь. Разумеется, сразу заметаются следы (погибают все – и сама жертва, и охранник, и оглашенный преступник), хотя вполне возможно, что всех перечисленных перестреляли совершенно посторонние люди, например, «неизвестные снайперы» или команда специалистов.

Разумеется, сразу после этого в «неполживых» укро-СМИ понимается вой, что это сделал или лично злобный Путин, или направленные им сотрудники спецслужб, чтобы «покарать поборников настоящей демократии».

Ну точь в точь как это было с Немцовым. Это уже не для дураков, это уже совсем для дебилов поясняю (разумеется, исключительно как медицинские термины, не как «оскорбление»).

Можете, кстати, провести параллели с происходящим на Донбассе, там тоже отправили «на небо» многих людей, которых предварительно раскручивали как сакральных жертв в медиа. Фамилии не буду называть, умные люди вспомнят и поймут. Жертва ведь совершенно не обязательно должна быть «предателем России», она просто должна быть. И жертва не обязательно должна знать, что она жертва, даже лучше, если она не знает, что её собираются принести в жертву. Главное – чтобы жертва произнесла нужные слова в камеру, чтобы её смерть потом вызвала живой отклик соответствующей прослойки населения. Я уже говорил об этом в своем видеоблоге и писал в блоге на КОНТе, что журналисты, создающие медиа героев – обрекают их на гибель, то есть участвуют в убийстве, независимо от того, понимают они это или нет.

На этом тему сакральных жертв можно заканчивать, по сути главное я всё сказал, добавить по существу тут уже нечего.

Жертва принесена – это факт. И как раз за 2-3 дня – стандартное время до обозначенного времени Х – 26 марта, чтобы за это время успеть поднять нужную информационную волну. Это тоже элемент технологии. 2-3 дня – это идеальное время для формирования нужной информационной волны. Меньше – не успеют, а больше – уже народ начнёт забывать. Память-то у народа короткая, да и эмоциональный запал спадает. Пену нужно снимать быстро, это знает каждая хозяйка.

СОБЫТИЕ 2. «МАРШ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

На воскресенье 26 марта назначен «марш» Навального. Ну тут нечего сказать кроме того, что личность Навального всем адекватным людям известна давно, старый и заслуженный внештатный сотрудник американского посольства в Москве, такой же как и Пономарёв, Гудков и многие другие. Активно трудится на возвращение в Россию «лихих девяностых» (которые «свернул» Путин) и дальнейший развал и уничтожение страны по примеру Ливии и Ирака.

Навального хотели, кстати, принести в сакральную жертву ещё два года назад на марше «Весна» (Теффт тогда проболтался и о Немцове, и о Навальном – что они «могут послужить» интересам демократии). Но если Немцов оказался настолько слепым, что позволил себя благополучно ликвидировать, да ещё прямо под стенами Кремля, то Навальный оказался тогда умнее, и быстренько организовал мелкое хулиганство, за которое загремел в СИЗО на 15 суток. Хоть там и не так комфортно, как дома, но зато безопаснее под стражей правоохранительных органов. В результате жив остался.

На мой взгляд, мало-мальски адекватному человеку должно быть понятно, что на организацию такого мероприятия сразу по многим городам России должна быть потрачена уйма денег, которых ну никак не может быть у «совестливого блоггера». А откуда же тогда денежки? Ну, каналов много разных. Вот, прошлой осенью (опять осенью!) задержали полковника МВД Захарченко, у которого обнаружилось столько денег, что сумму пришлось оглашать постепенно, чтобы не обрушить мировые финансовые рынки (шутка). И что характерно – прямо долларами, и прямо в не распечатанных банковских упаковках ФРС. Как говорится, тут торчат не только уши заказчика, но и вся морда видна в анфас, как на удостоверении личности. По каким каналам шли деньги на организацию мероприятия 26 марта – этим пусть занимаются правоохранительные органы. Думаю, что они этим и занимаются.

Обращаю внимание, что в ряде городов мероприятие Навального под «невинным названием марш против коррупции» запретили, однако, несмотря на запрет его хотят провести тем не менее. Не исключаю и «неизвестных снайперов», которые могут принести ещё жертвы из числа тех баранов, которые не подозревая, в чём они участвуют на самом деле, пойдут на эти мероприятия.

Тех же, у которых в голове хоть что-то осталось, всячески предостерегаю: на кону стоит многое, и положить ради своей цели государственного переворота несколько гражданских жизней россиян для госдеповских деятелей – раз плюнуть. Если помните, с крыши американского посольства в Москве в 90-х годах уже стреляли «неизвестные снайперы». И были жертвы. Жертвы могут быть 26 марта не только в Москве. «Неизвестные снайперы» не сообщают заранее о своих планах.

Обратите внимание также как отчаянно пиарят Навального перед 26 марта – то ему лицо зальют зеленкой, то побьют. В обоих случаях, конечно, это явно «руки Путина» ну или на худой конец какие-то граждане, которые чем-то «возмущены». Дескать, какой он молодец, этот Навальный, настоящий патриот! Ничего ему не жалко, включая личное здоровье, ради интересов своей страны. Готов пострадать за благое дело. Ну это, конечно, по версии тех СМИ, которые подыгрывают сценарию государственного переворота в России (опять-таки, неважно, понимают они это или нет). Лично я уверен на 100 процентов, что Навального в обоих случаях и зеленкой облили и изобразили нападение именно свои друзья-подельники, а точнее сотрудники, получающие деньги из того же кармана. Уж подозрительно много на месте обоих происшествий совершенно случайно оказалось журналистов (журнашлюх). Обычно, когда что-то происходит действительно спонтанно и неожиданно для «героя», то это редко удаётся заснять на камеру. Наличие же в обоих случаях рядом множества журналистов означает одно – это был спектакль, который нужно было отснять для телевизионной картинки, а также для раскрутки в интернете.

В завершение темы «марша против коррупции» стоит добавить, что началась эта тема с фильма Навального, в котором «обличался» Медведев, который в свою очередь быстро «исчез» из информационного поля под видом «болезни» (сейчас уже говорится, что он не был болен, но это не важно, главное – создали для народа картинку, что мол есть борец против коррупции, и есть власть, которой нечего ответить, и поэтому она скрывается от народа и от ответа, к которому теперь надо призвать власть 26 марта на «марше»).

Николай Викторович Стариков сделал по этому поводу хорошее видео, где показал, что на самом деле Навальный и Медведев разыграли комбинацию «на два паса», то есть играли в одной команде и преследовали одну цель – поднять волну в стране, подготовить почву для максимального привлечения народа на акцию 26 марта. Задурить голову в своих целях максимальному количеству людей.

СОБЫТИЕ 3. «МИРНАЯ ЗАБАСТОВКА ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ»

Если кто не помнит, дальнобойщиков уже пытались использовать в сценарии государственного переворота в недавнем прошлом. Тогда это называлось операцией «Улитка» и было привязано к вводу в действие системы «Платон».

Теперь о дальнобойщиках вспомнили снова. Предполагается, что они «мирно» перекроют магистрали и прекратят транспортировку грузов» на «неопределенный срок».

Тем, кто не видит в этой формулировке лукавства, хочу сказать следующее. Что такое транспортные артерии для государства? Ну то же самое, что кровеносные сосуды для человека. По ним постоянно движутся потоки, снабжая товарами все населенные пункты. Это в том числе и товары первой необходимости, и продовольственные товары, и многое другое.

Теперь представьте, что в организме человека появились «мирные» тромбы, которые закупорят одновременно сразу несколько сосудов (не нужно даже все сосуды – хотя бы основные артерии) на «неопределенный срок». Что будет с этим человеком? Да он «копыта отбросит», причем очень быстро. Понимают ли это дальнобойщики, которые собираются участвовать в такой «мирной» акции? Не знаю. Понимают ли это организаторы этого мероприятия? Конечно, понимают. Но именно это им и надо – чтобы Россия «отбросила копыта». И чем быстрее – тем лучше.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Итак, я указал выше три основных события, явно указывающих на комплексную подготовку государственного переворота.

Что же делать в этой ситуации Путину и патриотически настроенным структурам во власти России? Уверен, они прекрасно знают о происходящем (осведомлены в том числе о происходящих событиях не меньше нас с вами, а уж анализировать происходящее там умеют хорошо). Поэтому соответствующие меры принимаются.

На днях, кстати, Путин сделал соответствующее послание организаторам и участникам государственного переворота в России, а также заодно украинским властям, посетив спектакль в Малом театре с символичным названием «Последняя жертва». То есть явно дал понять, что ещё одна попытка кого-то принести в жертву «идеалам демократии» приведёт к тому, что в действие будет запущен некий другой механизм и формат общения, при котором «демократы» сильно пожалеют о содеянном – механизм, который пока оставлен про запас, как последняя мера.

Нам важнее другой вопрос: а что делать простым людям в этой ситуации?

Несколько советов могу дать.

Первое. Необходимо работать над своим знанием о происходящем, чтобы подобные вещи видеть и понимать.

Второе. Необходимо ни в коем случае не участвовать в подобных мероприятиях. Сегодня это просто небезопасно для жизни. Каждый (дурак), который участвует в подобных мероприятиях, не понимая, что это такое на самом деле, кем организовано, по каким технологиям, и с какими целями – становится такой же потенциальной сакральной жертвой, как погибшие в 90-х годах люди в Москве от рук неизвестных снайперов, стрелявших с крыши посольства США, как жертвы в Вильнюсе, в других городах. Немало подобных жертв пришлось и на долю Украины, где ничего не понимающие люди оказывались в заложниках «политических авантюристов» (термин Путина).

Третье. Ведите разъяснительную работу среди своих знакомых. Прочищайте мозги. Распространяйте материалы, подобные этому, чтобы люди понимали, что реально происходит.

Четвертое. Выявляйте в информационном поле и выводите на чистую воду блоггеров, СМИ и чиновников, работающих на сценарий государственного переворота в России. Народ должен знать имена не только своих героев, но и предателей, неважно, по глупости ли они предатели (как та же Максакова) или «по убеждению» (читай – по кошельку, как тот же Навальный).

Павел Котельников, писатель, публицист

Источник: voicesevas.ru