Мальчики-мажоры: первое поколение

Корпорация «МиГ» сообщила, что 24 марта, на 95-м году жизни умер выдающийся лётчик Степан Анастасович Микоян.



Правящую, как сейчас модно говорить, элиту любого государства составляют люди из плоти и крови. Они, как и простой народ, случается, женятся-разводятся, рожают и воспитывают детей.

Летний отдых в Сочи на госдаче №9, 1934. Светлана Сталина (в белом платье), И.В.Сталин, племянница жены С.М.Будённого, С.М.Будённый, Василий Сталин, приёмный сын Сталина Артём Сергеев.

Также не вызывает никакого удивления, что дети элиты растут в условиях, более или менее отличающихся от условий, в которых растут дети простых людей. Тому есть масса причин, в том числе и вполне себе объективных: и жизнь в крупных городах, преимущественно столичных, и факт того, что иные родители являются охраняемыми персонами, и стремление окружающих через детей «найти подход» к родителям, и прочая, прочая, прочая… Впрочем, как учили классики, бывает особенное, и бывает общее. «Элитная» молодёжь, как и любая другая, бывает не прочь повеселиться, выпить, погулять с противоположным полом, совершает безрассудные поступки, которые умудрённому возрастом и опытом человеку иной раз просто в голову не придут.



С этой очевидной точки зрения твердокаменные большевики, руководившие строительством и обороной молодого советского государства, тоже не были исключением. Не претендуя на всеобъемлющую полноту, хотел бы напомнить о некоторых ярких представителях первого поколения мальчиков-мажоров Советского Союза. Гулянки и похождения некоторых из них стали легендарным и обросли сплетнями. Но не они были главными.





Немцы пытались использовать факт пленения Якова Джугашвили в своей пропаганде, но без особого успеха: измождённый человек, упорно отказывающийся смотреть в камеру (за всё время плена он так и не взглянул ни разу на фотографа), не выглядит убедительно довольным своей участью.

Яков Иосифович Джугашвили (18.03.1907— 14.04.1943) — старший сын И.В.Сталина от его первой жены Екатерины Сванидзе. Окончил Высшее техническое училище в Москве, затем Артиллерийскую академию (5-летний курс пройден за 2,5 года). Капитан Джугашвили вступил в бой с немцами 24 июня 1941 года в должности командира 6-й артиллерийской батареи гаубичного полка 14-й танковой дивизии 7-го мехкорпуса 20-й армии. За бой 7 июля 1941 г. у р. Черногостница под Сенно Витебской области представлен к награде вместе с рядом других бойцов.



16 июля взят в плен. Застрелен охранником лагеря Заксенхаузен (возможно, при совершении самоубийственной имитации попытки к бегству).



В 1977 г. награждён орденом Отечественной войны I степени посмертно.



Василий Иосифович Сталин (24.03.1921 — 19.03.1962, Казань) — сын И.В.Сталина от второй жены Надежды Аллилуевой. Окончил Качинскую Краснознамённую военную авиационную школу им. А.Ф.Мясникова (последнее название — Качинское высшее военное авиационное училище лётчиков, создано 21 ноября 1910 года, расформировано 1 ноября 1998 года; однако в 2010 году министр обороны Сердюков, укрепляя российские ВВС, переименовал Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков в Качинское).



К началу войны — капитан, лётчик-инспектор при Главном штабе ВВС. В январе 1943 полковник В.И.Сталин переведён в Действующую Армию командиром 32-го гв. иап. За время командования полком совершил 27 боевых вылетов, лично сбил до двух самолётов, в том числе FW-190 (и, по разным сведениям, до трёх — в группе). В мае был снят с должности за произошедший в находящемся на пополнении в тылу полку трагический инцидент (на рыбалке с использованием снарядов РС-82 в качестве «глушителей» один офицер погиб, один лётчик-ас был тяжело ранен и впоследствии комиссован, сам Василий получил осколочное ранение ноги). В 1944 назначен командиром 3-й, с февраля 1945 — 286-й иад. Награждён двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденом Суворова II степени.



После войны — командир 1-го гв. ак, с 1948 — генерал-лейтенант авиации, командующий ВВС Московского ВО. Депутат Верховного Совета СССР (1949), «куратор» спортклуба ВВС и спорткомплекса ЦСКА, председатель Федерации конного спорта СССР. Снят с должности в мае 1952 года за потерю двух самолётов при проведении первомайского воздушного парада.



26 марта 1953 года приказом министра обороны Булганина уволен в запас без права ношения военной формы (за «морально-бытовое разложение»), 28 апреля того же года арестован, обвинён по ст. 58-1 (измена родине), 58-10 (антисоветская пропаганда) и 193-17 (злоупотребление служебным положением) УК РСФСР и в 1955 году осуждён («особым порядком», то есть без адвоката) к 8 годам ИТЛ, однако содержался в тюрьме. Освобождён досрочно в январе 1960 г. по частичной амнистии, изменено основание увольнения в запас, возвращено право ношения военной формы, назначена пенсия. 16 апреля того же года арестован КГБ «за продолжение антисоветской деятельности» и находился в Лефортовской тюрьме до апреля 1961 года, после чего выслан в закрытый город Казань сроком на 5 лет. По официальной информации, 19 марта 1962 года умер от злоупотребления алкоголем.



В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должен быть признан жертвой политических репрессий и посмертно реабилитирован по политическим обвинениям.



Артём Фёдорович Сергеев (05.03.1921 — 15.01.2008, Москва) — сын революционера и государственного деятеля Фёдора Андреевича Сергеева-«Артёма», погибшего в 1921 года в железнодорожной катастрофе. Рос и воспитывался в семье И.В.Сталина с его другими детьми. В 1938 году, после окончания 10 классов 2-й Московской специальной Артиллерийской школы, начал службу в РККА. Дослужившись до старшины, поступил во 2-е Ленинградское артиллерийское училище и окончил его в 1940 году лейтенантом.



Вступил в боевые действия 26 июня 1941 года командиром взвода 152-мм гаубиц М-10. Был взят в плен, бежал, находился в одном из партизанских отрядов, выведен за линию фронта. Участник обороны Сталинграда, битвы за Днепр, боёв в Восточной Пруссии, Венгрии, Германии. В общей сложности имел 24 ранения, в том числе два тяжёлых: штыковое в живот и раздробление кисти руки. Победу встретил подполковником, командиром артбригады. За Великую Отечественную награждён тремя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, а также медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За освобождение Праги», «За взятие Кенигсберга».



После войны окончил Артиллерийскую академию и Военную академию имени К.Е.Ворошилова. Стал одним из основателей ракетно-зенитных войск СССР. Вышел в отставку 1981 году с должности заместителя генерала-инспектора по ПВО организации Варшавского договора в звании генерал-майора артиллерии.



Степан Анастасович Микоян (12.07.1922—24.03.2017) — сын Анастаса Ивановича Микояна — революционера, партийного и государственного деятеля, кандидата в члены Политбюро ЦК ВКП(б) с 1929 года, члена Политбюро с 1935, заместителя председателя Совнаркома с 1937, наркома внешней торговли в 1938—1949, первого заместителя Председателя Совета Министров СССР в 1957—1964.



В РККА с 1940 г., вместе с другом Тимуром Фрунзе в 1941 г. окончил Качинскую военную авиационную школу (см. главку о В.И.Сталине), лейтенант. В Действующей Армии с декабря 1941 года, лётчик-истребитель 11-го иап, оборонявшего Москву. На 13-м боевом вылете сбит по ошибке своим истребителем, получил ранение. После излечения воевал в 32-м гв. иап под Сталинградом, однако после гибели в воздушном бою брата Владимира переведён в 12-й гв. иап ПВО Москвы.



После войны окончил ВВИА имени Жуковского и перешёл на лётно-испытательную работу в НИИ ВВС имени В.П.Чкалова. Испытывал 102 типа и модификации летательных аппаратов, включая МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27, Су-15, Су-24. С 1978 года — зам. генерального директора по лётным испытаниям НПО «Молния», участвовал в создании и испытании корабля «Буран», руководил работами по орбитальной летающей модели «Бор-4». С 1992 года – в отставке.



Генерал-лейтенант авиации (1980), заслуженный лётчик-испытатель СССР (1963), кандидат технических наук (1980). За освоение новой авиационной техники и проявленное при этом мужество в 1975 году присвоено звание Героя Советского Союза; награждён орденом Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, четырьмя орденами Красной Звезды.



Владимир Анастасович Микоян (26.01.1924—18.09.1942) — сын Анастаса Ивановича Микояна.



С началом Великой Отечественной войны добился досрочного зачисления в Качинскую военную авиационную школу (см. главку о В.И.Сталине), закончил ускоренный курс обучения в феврале 1942 г., лейтенант. С сентября 1942 года — лётчик-истребитель 434-го иап. Погиб под Сталинградом в воздушном бою в одном из первых боевых вылетов. Награждён орденом Красного Знамени посмертно.



Алексей Анастасович Микоян (1925— 19.12.1986) — сын Анастаса Ивановича Микояна.



В РККА с 1943 года, окончил ускоренный курс Вязниковской ВАШЛ. Участник Великой Отечественной войны с сентября 1943 г. Воевал в составе 12-го гв. иап ПВО. После войны сдал экстерном экзамены за курс средней школы, получил аттестат — и одним из первых советских лётчиков освоил реактивные самолёты. Участвовал в воздушных парадах ведущим колонн МиГ-15. Первым из советских лётчиков сбил ракету класса «земля-воздух». Закончил Академию Жуковского, Академию Генерального штаба. Занимал должность командующего авиацией Среднеазиатского ВО, в 1978—1986 был зам. начальника Управления воздушным движением ВВС, генерал-лейтенант авиации. Избирался депутатом Верховного Совета СССР.



Награждён двумя орденами Красного Знамени, орденом Трудового Красного Знамени, тремя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, орденом «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» III степени.



Тимур Михайлович Фрунзе (05.04.1923 — 19.01.1942) — сын Михаила Васильевича Фрунзе (1885—1925) — революционера, затем военачальника, председателя Реввоенсовета СССР, наркома по военным и морским делам. С 1931 года воспитывался в семье К.Е.Ворошилова — наркома по военным и морским делам СССР (1925—1934), затем наркома обороны СССР (1934—1940).



В РККА с 1940 г., вместе с другом Степаном Микояном в 1941 г. окончил Качинскую военную авиационную школу (см. главку о В.И.Сталине), лейтенант. В Действующей армии с января 1941 года — лётчик-истребитель 161-го иап. Совершил 9 боевых вылетов на прикрытие наземных войск в районе Старой Руссы, участвовал в трёх боях, сбил два немецких самолёта в группе. В бою пары Яков с 8 истребителями немцев убит прямым попаданием снаряда в голову; самолёт был подожжён, но при падении не взорвался, что позволило похоронить лейтенанта Фрунзе (сначала — в посёлке Крестцы Ленинградской области; после войны останки были перенесены в Москву на Новодевичье клабище).



Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.



О жизни Тимура Фрунзе рассказывает снятый в 1974 году режиссёром Ией Мироновой фильм «В восемнадцать мальчишеских лет». Роль Тимура исполнил Евгений Карельских. Получится найти — посмотрите, сейчас такие и о таком не снимают.

Александр Александрович Щербаков (15.09.1925—) — сын Александра Сергеевича Щербакова (1901—1945), секретаря, первого секретаря разных обкомов ВКП(б), с 1941 — 1-го секретаря МГК ВКП(б), секретаря ЦК ВКП(б), с 1942 — генерал-полковника, начальника Главного политического управления РККА и начальника Совинформбюро.



В РККА с 1943 года, окончил ускоренный курс Вязниковской ВАШЛ. С сентября 1943 по октябрь 1944 лётчик-истребитель 12-го гв. иап ПВО Москвы. В октябре 1944 добился перевода на фронт, воевал в 176-м гв. иап. Совершил 25 боевых вылетов, провёл 5 воздушных боёв, сбил в группе 1 немецкий самолёт.



В 1951 окончил Военно-воздушную академию имени Жуковского и стал лётчиком-испытателем ГК НИИ ВВС. С 1953 по 1986 — на лётно-испытательной работе в ЛИИ. Испытывал (в том числе на штопор и критические режимы) такие самолёты, как МиГ-17ЛЛ, МиГ-19, Як-25, Як-27, МиГ-21, Су-9, Як-28, МиГ-25, МиГ-23, МиГ-27, Су-24, Су-25.



Полковник авиации, заслуженный лётчик-испытатель СССР (1967), кандидат технических наук (1986). За освоение новой авиационной техники и проявленное при этом мужество в 1971 году присвоено звание Героя Советского Союза; награждён орденом Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны I и II степеней.



В отставке с 1986 года, работал ведущим инженером в ОКБ имени А.И.Микояна. Живёт в Москве.





Это — далеко не единственные дети сановитых родителей-большевиков, которые выбрали себе эту самую профессию — Родину защищать. Лётчиками стали оба сына «главного безбожника» СССР Емельяна Михайловича Ярославского (Минея Израилевича Губельмана, 1878—1943) — Владимир и Фрунзе Ярославские, причём Фрунзе Емельянович дослужился до генерал-майора авиации.



Лётчиком-истребителем стал друг Алексея Микояна и Александра Щербакова Лев Булганин, сын Николая Александровича Булганина, в разное время — председателя правления Госбанка СССР, министра Вооружённых Сил, затем — обороны СССР, председателя Совета Министров СССР.



Вязниковскую военную авиационную школу лётчиков окончил и стал истребителем Борис Бочков (1924—1991) — сын Прокурора Союза ССР в 1940—1941 и 1942—1943 годах Виктора Михайловича Бочкова (1900—1981). Впоследствии он стал командующим войсками Московского округа ПВО, заместителем главкома ПВО СССР, генерал-полковником авиации, входил в Центральную ревизионную комиссию ЦК КПСС, избирался в Верховный Совет СССР.



Стали офицерами сыновья легендарного героя Гражданской Войны Василия Ивановича Чапаева (1887—1919). Старший, Александр Чапаев (1910—1985) выбрал артиллерию, прошёл всю войну, участвовал в учениях на Тоцком полигоне в 1954 году, был начальником артиллерии Приволжского, затем Московского ВО, вышел в отставку генерал-майором артиллерии. Младший, Аркадий Чапаев (1914—1939) стал военным лётчиком и, заканчивая программу первого курса Военно-воздушной академии РККА, выполняя зачётный полёт на высший пилотаж, будучи весьма опытным пилотом, по невыясненным причинам не успел или не смог вывести И-16 из штопора.



Источник: https://oper.ru/news/read.php?t=1051609054