Фотоотчет с авиашоу 25 марта 2017 в Смоленске – фото, видео

Попасть на авиашоу можно было через КПП воинской части в конце улицы Фрунзе рядом с главной проходной авиационного завода. Посетителей начали запускать с 11:00.

Помимо концертной программы с участием лучших коллективов Смоленска, Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил, звезд российской эстрады, организаторы авиашоу обещали зрителям редкую возможность увидеть грандиозное авиационное шоу с пролетом боевых самолетов фронтовой, армейской, дальней авиации и выполнением фигур высшего пилотажа летчиками легендарной авиационной группы «Соколы России». В небе над городом можно было увидеть боевую технику ВКС РФ, высший пилотаж от «Соколов России» и выступление спортсменов-парашютистов.

На 25 интерактивных площадках смолянам представили боевую технику, оружие, униформу и снаряжение вооруженных сил РФ. На сцене проходил концерт, где наряду со смоленскими исполнителями выступил известный актер, режиссер Сергей Маховиков.

В разговоре с корреспондентом «РП» Сергей рассказал, что часто бывает в нашем городе: «Сюда я приезжал и из профессиональных целей (в 2011 году Сергей был удостоен главного приза фестиваля «Золотой феникс» за фильм «Тихая застава») и из личных (в гости к друзьям)».

Отметим, на шоу смоляне ехали тысячами. Все парковки и свободные зоны были забиты машинами. При этом в связи с огромным наплывом людей на аэродроме возникли проблемы с пропускной способностью на КПП. По словам организаторов, место проведения шоу выбиралось Министерством обороны РФ. Этот аэродром является действующей воинской частью и режимным объектом с одним единственным входом. Из-за особого статуса объекта представители Минобороны, регулирующие проход граждан, не могли открыть дополнительные выходы, что спровоцировало толчею. Также организаторы отметили, что точное время начала авиационной части мероприятия держали в секрете, чтобы все зрители могли ознакомиться с экспозицией и выступающими коллективами.

Большая часть зрителей осталась довольна шоу. При этом много смолян отметили, что несмотря на неудобства получили удовольствие, хотя в дальнейшем хотели бы, чтобы уровень организации подобных мероприятий был значительно выше.

Стоит отметить, что место проведения мероприятия, аэродром «Смоленск-Северный», является действующей воинской частью и режимным объектом. Вход на территорию осуществляется через специально оборудованный контрольно-пропускной пункт. В связи с большим наплывом людей, возникли проблемы с пропускной способностью на КПП. Потому организаторам пришлось ненадолго перекрыть вход из соображений безопасности, чтобы не допустить давки (особенно, учитывая, что среди желающих посмотреть на авиашоу было очень много смолян с маленькими детьми).