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Финансовый интернационал и Трамп. Валентин Катасонов

13:59. 25 марта 2017 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал:

Фактор Трампа в глобальной политике и мировой экономике

Презентация рукописи «Финансовый интернационал и Трамп» Валентина Юрьевича Катасонова, профессора, доктора экономических наук. Встреча прошла в стенах большого зала заседаний Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова. Собрались как уже искушенные слушатели и члены РЭОШ, так и пришедшие на представление нового труда уважаемого автора впервые, последних было немного, но зал был полон. Заявленные темы достаточно злободневны, однако профессор сумел заинтересовать широкие слои постоянной аудитории, тем более что эта книга является органичным продолжением серии с названием «Финансовые хроники профессора Катасонова», которая «послужит во благо как современникам, так и будущим потомкам», со слов самого автора.

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Русское экономическое общество им.Шарапова

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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