День воли
18:26. 25 марта 2017 Просмотров - 411 15 коммент. Опубликовал: brahman
В Минске жестко разогнали несанкционнированный митинг оппозиции приуроченный к 99-й годовщине основания Белорусской Народной Республики в 1918 году.
Батька в очередной раз дал понять, что он не Янукович, и в случае чего миндальничать не станет, тем более, что одну попытку "цветной революции" при Лукашенко уже пресекли. В условиях холодной войны между США и РФ, было бы странно, если бы Белоруссию не пытались раскачивать (в условиях концентрации войск НАТО на западном направлении и активизации работы центров информационно-психологической войны), чему впрочем способствует как сам Батька, который спровоцировал выступления против сомнительного закона о тунеядстве, так и продолжающиеся российско-белорусские конфликты по экономическим вопросам.
По итогам сегодняшних событий, задержано несколько десятков человек, "революция белорусской гидности" не состоялась. Местное население в массе своей проигнорировало акцию, что в значительной степени облегчило работу ОМОНа.
Взятие Иводзимы.
Волнуюсь за британца, вдруг пропадет в белорусских лесах.
PS. И да, трудно не вспомнить 2010-й год http://www.yaplakal.com/forum14/topic298
Годы идут. "Падение режима неизбежно".
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Так закаляется сталь?!
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Да, подозритрельно, чего это француская и британская пресса там делала?
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Журналисты занимаются журналистикой. Вы находите это подозрительным? Должны быть и “там”. Это их работа.
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Так зачищается срань
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Вот щаз порадовал! Прямо под подачу подошел.
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Браво Батя!!!
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“батя” сошел с ума. Браво!
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Лучше сумасшедший Батя у власти,чем Порошенко в полном разуме
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Лукашенко подписал декрет о туниядстве и хочет заставить беларусов работать за заработную плату в пересчёте на Российские рубли в 5000-7500 рублей. В то время когда цены на продукты питание такие же как в России, а на некоторые позиции и выше, а на все промтоворы и бытовую технику выше чем в России.
Хорошая зарплата только у силовиков, вот они и зверствуют.
Видимо решил, что пора рабовладельческий строй устанавливать, пусть работают за похлёбку.
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Это социализм детка.
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Если своих сил будет недостаточно, то украинский друг Порошенко поможет, пришлет Айдар.
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Вова скорее своих космонавтов пришлет. Иначе нехороший прецедент может получиться.
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Пускай присылает. И санитаров, пожалуйста.
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Декрет №3 должен быть отменен, так как он не соответствует Конституции! Несомненно Лукашенко об этом знает, но продолжает злить людей. Его цель, для меня, не ясна!
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Какая цель может быть у человека, который утратил чувство реальности и неадекватен?