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День воли

18:26. 25 марта 2017 Просмотров - 411 15 коммент. Опубликовал:


В Минске жестко разогнали несанкционнированный митинг оппозиции приуроченный к 99-й годовщине основания Белорусской Народной Республики в 1918 году.
Батька в очередной раз дал понять, что он не Янукович, и в случае чего миндальничать не станет, тем более, что одну попытку "цветной революции" при Лукашенко уже пресекли. В условиях холодной войны между США и РФ, было бы странно, если бы Белоруссию не пытались раскачивать (в условиях концентрации войск НАТО на западном направлении и активизации работы центров информационно-психологической войны), чему впрочем способствует как сам Батька, который спровоцировал выступления против сомнительного закона о тунеядстве, так и продолжающиеся российско-белорусские конфликты по экономическим вопросам.
По итогам сегодняшних событий, задержано несколько десятков человек, "революция белорусской гидности" не состоялась. Местное население в массе своей проигнорировало акцию, что в значительной степени облегчило работу ОМОНа.






































Взятие Иводзимы.


Волнуюсь за британца, вдруг пропадет в белорусских лесах.











PS. И да, трудно не вспомнить 2010-й год http://www.yaplakal.com/forum14/topic298935.html



Годы идут. "Падение режима неизбежно".

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: белоруссия, лукашенко, Минск, Митинги, протесты
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