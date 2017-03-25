Без Путина Россия потеряет половину территории – Сибирь. Правдозор

В США пытаются решить проблему переселения всех своих граждан.

А в России либералы объединились с либералами против Путина и народа.

Эта война как раз то что надо США для решения своих проблем. Ведь им лучше переселиться на пустую территорию России.

Развернулась грандиозная борьба на всех фронтах.

Пылает всё что только можно. Россия последний оплот свободного мира.