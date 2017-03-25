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Без Путина Россия потеряет половину территории – Сибирь. Правдозор

09:57. 25 марта 2017 Просмотров - 519 13 коммент. Опубликовал:
В США пытаются решить проблему переселения всех своих граждан.
А в России либералы объединились с либералами против Путина и народа.
Эта война как раз то что надо США для решения своих проблем. Ведь им лучше переселиться на пустую территорию России.
Развернулась грандиозная борьба на всех фронтах.
Пылает всё что только можно. Россия последний оплот свободного мира.
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13 коммент.»

  • 559 369
    klim 25 марта 2017 в 10:29 Ссылка Пометить
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    Автор придумал такой заголовок, что так и хочется сказать: – Да что же это за держава, если всё в ней держится на одном человеке? Всё зыбко и непрочно? И если это действительно так, то вина Путина, что не воспитал преемника, не сплотил единомышленников и не очистил власть от предателей.

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    • 1057 585
      Правдозор klim 25 марта 2017 в 10:43 Ссылка Пометить
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      в России такая модель власти – самодержавие, а на Западе наоборот – лидеры слабые, а аппарат сильный

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      • 13947 4909
        Люся Правдозор 25 марта 2017 в 11:21 Ссылка Пометить
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        Поэтому западный мир рушится?На что он сегодня похож?Несёт такую ложь несусветную,такую подлость делает у всех на виду…России же всегда проигрывал по крупному,почему и ненависть от бессилия захватить лакомый кусочек.Никогда она не была в его рабстве,пока не убили Сталина и Берию и пошли рушить страну,начиная с Хрущёва.

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      • 11141 -141
        Русофил Правдозор 25 марта 2017 в 11:22 Ссылка Пометить
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        Это глупый ШТАМП.
        Любой Лидер это ” телефон и секретарша” и если не будет КОМАНДЫ исполнителей он НОЛЬ.
        У Путина сильнейшая за ВСЮ историю России команда.
        Ларов,Шойгу,Медведев (хоть его и не любят глупцы) и тысячи грамотнейших спецов в тени.
        И миллионы населения которые выбрали Путина.
        Потому его есть кому сменить.
        Медведев вполне справлялся.
        Но Путин ЛУЧШЕ выступает ПУБЛИЧНО.
        Ол ЛУЧШЕ как актер.
        Не более

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    • 247 181
      .223REM klim 25 марта 2017 в 11:53 Ссылка Пометить
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      Но если проект “ПУТИН” успешно работает и приносит пользу всей стране, нахрена нам проект “ПЯТАЯ ЛИБЕРАЛЬНАЯ КОЛОННА”? Это только на Западе могут кастрировать себя и своё будущее в угоду приезжим мусульманским мигрантам. Пацан правильно глаголит.

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  • 543 433
    Yuri 25 марта 2017 в 10:58 Ссылка Пометить
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    Вот как то не видится что Путин на одной стороне с народом. А потому статья из разряда ура-патриотизма: царь хороший – бояре плохие, за царя за батюшку и тд. Опять видим подмену понятий и политику “разделяй и властвуй”.

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  • 286 158
    Олег Лебедев 25 марта 2017 в 11:02 Ссылка Пометить
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    Многие ругают Путина как справа, так и слева. Патриоты, в частности, – за его “излишнюю мягкотелость” по отношению к 5-й колонне и коррупционерам. На вопрос, “а если бы президентом был ты, что бы сделал?”, они обычно говорят о том, что всех либерастов расстреляли бы или пересажали, награбленное имущество конфисковали, на Украину ввели бы войска и т.д. Напоминает пресловутую “революцию гидности”. Скакуны на Майдане хотели именно этого. Законодательство России все это делать запрещает. А действовать вопреки существующим законам – это государственный переворот. Такой президент сразу бы поимел или пулю в голову, как Кеннеди, или хаос, гражданскую войну и кранты государству, как в Хохляндии, да и Запад выступил бы против России единым фронтом и уже всерьез, а не с какими-то опереточными санкциями. Даже Сталин до 1938 года не имел достаточно сил и рычагов, чтобы приструнить свою 5-ю колонну, и они творили в стране, что хотели. Путин, как я понимаю, и уцелеть хочет и дело сделать. Но первое явно превалирует. Поэтому действует в пределах своих официальных полномочий и возможностей. Получается медленно. Хочешь быстрее – соглашайся на войну и возможную гибель России. Это типичный хохлятский вариант. У Сталина по нынешним меркам все получилось достаточно быстро. Но Сталина нет, а есть то, что есть, и кроме Путина другого приемлемого претендента на президентство на политической арене сейчас не видно. Есть только либералы и продажные шкуры, типа Явлинского и Медведева, и безбашенные и оголтелые псевдопатриоты, типа Стрелкова. Клоуны, типа председателей наших парламентских партий – не в счет.

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  • 549 429
    Ми ха 25 марта 2017 в 11:30 Ссылка Пометить
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    Ай-яй-яй…!! И куда ж теперь деться наРОДу русскому?…
    Без айфона для каждой шлю хи…?
    А если каждой шлю хе…, дать по морде…, а не по паспорту…? С айфоном…, и с паспортом…? Для айфона…?
    Ведь каждая шлю ха имеет паспорт от такой же шлю хи… Так нужны ли народу шлю хи с таким “шлюшьиным” паспортом с айфонами и без них…?
    На волчьем кустике растут только волчьи ягоды… Или воровская “малина”… И чем отличаются либеральные вши от либеральных клопов…? У них что…? Более выгодная де рьмо кратия ??? … … …. ???

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  • 165 133
    вельзевул 25 марта 2017 в 11:40 Ссылка Пометить
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    Что бы не свистели либералы-они свистят устами госдепа!Социалистическая модель в СССР доказала свою эффективность,так же как СовНарДеп-единственная(на сегодняшний день)приемлемая форма власти(только без лицедеев,тупых спортиков и бизнесменов как в ГД). В 90е за жвачку с джинсами народ купили,управленческие кадры(плановики) утеряны. Всех манагеров-осваивать ДВ,ДАЁШЬ социалистическую идею! ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!

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