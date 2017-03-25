Афоризмы от Аристотеля
17:13. 25 марта 2017 Просмотров - 112 Один комментарий Опубликовал: brahman
Мы работаем, чтобы иметь свободное время, и воюем, чтобы жить мирно
Древнегреческий философ Аристотель был одним из величайших мыслителей античного мира. Ученик Платона и воспитатель Александра Македонского, он был первым, кто создал уникальную систему, включающую в себя социологию, логику, этику, физику и другие сферы. Его труды (особенно «Метафизика», «Политика», «Риторика» и «Поэтика») определили развитие философии, культуры и общественно-политической мысли Европы на многие столетия.
Мы работаем, чтобы иметь свободное время, и воюем, чтобы жить мирно.
Два года человек учится говорить, а потом всю оставшуюся жизнь — молчать.
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
Не было еще ни одного великого ума без примеси безумства.
Корни образования горькие, но плоды сладкие.
Эгоизм заключается не в любви самого себя, а в большей, чем должно, степени этой любви.
Риторика — это способность находить возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета.
Ясность — главное достоинство речи.
Одни копят, словно должны жить вечно, другие тратят, словно тотчас умрут.
Щедрый человек — это тот, кто дает подходящему человеку подходящую вещь в подходящее время.
Друг — это одна душа, живущая в двух телах.
Друг всем — ничей друг.
Привычка — вторая натура.
Властвует над страстями не тот, кто совсем воздерживается от них, но тот, кто пользуется ими так, как управляют кораблем или конем, то есть направляет их туда, куда нужно и полезно.
Благо везде и повсюду зависит от соблюдения двух условий: правильного установления конечных целей и отыскания соответствующих средств, ведущих к конечной цели.
Древнегреческий философ Аристотель был одним из величайших мыслителей античного мира. Ученик Платона и воспитатель Александра Македонского, он был первым, кто создал уникальную систему, включающую в себя социологию, логику, этику, физику и другие сферы. Его труды (особенно «Метафизика», «Политика», «Риторика» и «Поэтика») определили развитие философии, культуры и общественно-политической мысли Европы на многие столетия.
Мы работаем, чтобы иметь свободное время, и воюем, чтобы жить мирно.
Два года человек учится говорить, а потом всю оставшуюся жизнь — молчать.
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
Не было еще ни одного великого ума без примеси безумства.
Корни образования горькие, но плоды сладкие.
Эгоизм заключается не в любви самого себя, а в большей, чем должно, степени этой любви.
Риторика — это способность находить возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета.
Ясность — главное достоинство речи.
Одни копят, словно должны жить вечно, другие тратят, словно тотчас умрут.
Щедрый человек — это тот, кто дает подходящему человеку подходящую вещь в подходящее время.
Друг — это одна душа, живущая в двух телах.
Друг всем — ничей друг.
Привычка — вторая натура.
Властвует над страстями не тот, кто совсем воздерживается от них, но тот, кто пользуется ими так, как управляют кораблем или конем, то есть направляет их туда, куда нужно и полезно.
Благо везде и повсюду зависит от соблюдения двух условий: правильного установления конечных целей и отыскания соответствующих средств, ведущих к конечной цели.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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А ведь многое так прочно вошло в обиход, что мы уже и не помним автора!