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Загадка века. Феномен болгарской предсказательницы Ванги

20:03. 24 марта 2017 Просмотров - 21 Один комментарий Опубликовал:

Есть люди, которые рождаются в мире один раз в 100 или даже 200 лет и обладают феноменальными способностями. Кто только ни пытался разгадать феномен болгарской предсказательницы Ванги: учёные, астрологи, даже сотрудники спецслужб, но все безуспешно. Одни называют её дочерью сатаны, другие преклоняются перед этой женщиной. Ведущий Сергей Медведев лично встречался с Вангелией Гущеровой и слышал от неё самые невероятные пророчества. В буквальном смысле он был поражён.

Метки: ванга, мистика, предсказания, прорицатели
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