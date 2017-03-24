Загадка века. Феномен болгарской предсказательницы Ванги

Есть люди, которые рождаются в мире один раз в 100 или даже 200 лет и обладают феноменальными способностями. Кто только ни пытался разгадать феномен болгарской предсказательницы Ванги: учёные, астрологи, даже сотрудники спецслужб, но все безуспешно. Одни называют её дочерью сатаны, другие преклоняются перед этой женщиной. Ведущий Сергей Медведев лично встречался с Вангелией Гущеровой и слышал от неё самые невероятные пророчества. В буквальном смысле он был поражён.