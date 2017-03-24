Главная » Политика

Южная Осетия хочет провести референдум о присоединении к РФ в 2017 году

15:28. 24 марта 2017 Просмотров - 49 Нет комментариев Опубликовал:

Южная Осетия хочет провести референдум о присоединении к РФ в 2017 году

Референдум по вступлению Южной Осетии в состав России, скорее всего, состоится после президентских выборов в 2017 году, заявил журналистам спикер парламента республики Анатолий Бибилов.

Военный Парад в Цхинвали в честь 20-летия провозглашения Республики Южная Осетия. Архивное фото

«Желание народа Южной Осетии о вхождении в состав РФ — это не секрет. Есть договоренность с президентом республики и понимание того, что референдум должен пройти после выборов в 2017 году», — сказал Бибилов.

Он добавил, что «в любом случае такая договоренность между президентом Тибиловым и мной есть… мы без сомнения будем консультироваться и с нашими российскими коллегами, потому что это непосредственно касается России». Спикер парламента отметил, что российский закон позволяет это делать, но все еще зависит от текущей международной обстановки.

В мае прошлого года руководство Южной Осетии подписало заявление, согласно которому референдум о вхождении республики в состав Российской Федерации состоится в 2017 году. Кроме того, на 9 апреля назначен референдум о переименовании республики в Аланию. «Наши братья на севере назвали свою республику Северная Осетия-Алания, и переименование нашего государства в Южную Осетию-Аланию создаст условия и предпосылки для вхождения Единой Алании в состав Российской Федерации», — считает южноосетинский президент Леонид Тибилов.

Источник

Источник: news-front.info

Метки: актуальные новости, лента новостей, мир, новости мира, новости россии, Россия, рф, Южная Осетия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 11 апреля 2016
... провести выборы по своим законам — Плотницкий. Вчера 20:23 Порошенко: референдум...межпарламентском сотрудничестве между Парламентом Республики Южная Осетия и Народным Советом Донецкой ... президент, который категорически не хочет и не допустит вхождения в...
Новости Украины и Новороссии 17 апреля 2015
.... Захарченко: мы готовы провести референдум еще раз. Сбывшаяся мечта...что попадали под обстрел.» Хочется пожелать жителям Донбасса мирного...ЛНР открылось диппредставительство Южной Осетии Дипломатическое представительство Южной Осетии открылось в ЛНР...
Новости Украины и Новороссии 12 мая 2015
..., которую „Укрзализныця” планирует провести в 2015 году», — ...news-front.info Москаль хочет удушить Луганск голодом Украинскими ...документ посвящен признанию независимости Южной Осетии. По словам главы ... Донбасса пришли на референдум и проголосовали за ...
Новости Украины и Новороссии 02 ноября 2015
... благодаря безналичным расчетам через Южную Осетию и Россию. «Этот ...к ответственности, бегство того, кто хочет бежать, неминуемо», — сказал ... борьбу с коррупцией, провести реформы на границе и... "Правый Сектором" (где референдум о недоверии к власти?), Ляшко...
Новости Украины и Новороссии 04 марта 2016
... часа. Абхазии и Южной Осетии пришлось ждать первых признаний... УВКПЧ призывало Киев провести расследование сообщений о ... фактором является референдум в Нидерландах. Референдум об утверждении ... www.youtube.com Варфоломеева хочет что-то сказать Освобожденная ...
Новости Украины и Новороссии 14 апреля 2016
.... 07:47 Правительство Нидерландов хочет изменить соглашение по ассоциации с... можно пересекать границы России и Южной Осетии. Чуркин: антироссийские заявления Киева ...с просьбой дать возможность провести обсуждения результатов референдума с другими странами ЕС...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>