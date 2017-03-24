Вред алкоголя – Как спирт влияет на организм человека

Согласно исследованию Дэвида Натта, британского психиатра и фармаколога, а также многих других учёных, алкоголь является наиболее вредным веществом для человека. Вреднее героина, кокаина, LSD и других веществ. В этом видео мы поговорим о вреде алкогольных напитков.



Алкоголь изменяет уровень нейромедиаторов, например, гамма-аминомасляной кислоты. Алкоголь усиливает её эффект, делая движения и речь пьяных людей медлительными и неуклюжими. Но этот эффект не одноразовый, со временем он накапливается и становится для человека нормой, то есть будучи трезвым, человек уже наполовину пьян, ведь ритм работы его мозга нарушен навсегда.

Мозг и нервная система страдают в первую очередь. Если вы потребляете алкоголь даже в минимальных количествах, пагубное воздействие всё равно происходит. И вот в чём это выражается.

К пищеварительной системе можно отнести и печень, почки, кишечник, желчный пузырь, да и вообще, все пищеварительные органы. Обычно всё начинается с безобидной изжоги и ухудшения пищеварения, а заканчивается открытыми язвами, из-за которых многие даже не могут бегать, циррозами печени и убитой поджелудочной железой.