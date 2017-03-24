В своей стране — хозяева и наследники

Принял в минувший четверг участие в заседании Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» на тему о расстановке политических сил за год до президентских выборов. И услышал, что единственная реальная сила — нынешний президент. Других нет и не надо.

Всех поздравляю: окончательное счастье есть, и оно достигнуто.

Протест душить или давать выход?

Невольно подсказал мне ход в дискуссии последний из троих докладчиков, весьма цинично и вполне одобрительно описавший политтехнологии, которые в очередной раз могут быть использованы для удержания власти «с красивой арифметикой» (это значит более 70% поддержки, при более 70% явки избирателей). Но все же посетовавший на то, что социально-экономический протест населения может картинку подпортить.

А здорово получается? Все отлично, политическая сила реальная — только одна (нынешний властитель), но вот только народ неразумный может вдруг бес попутать?

Пришлось сказать, что подобного не видел даже на Изборском клубе (где поначалу почувствовал себя прямо-таки попавшим в штаб противника): но там все-таки со стороны большинства был определенный уровень рефлексии и постановки вопроса о дОлжном со стороны власти, но не о столь безоглядной поддержке властителя, независимо от того социально-экономического курса, который он проводит.

К сожалению, надо признать, что с хорошо организованными и адекватно структурированными политическими силами, выражающими объективные проблемы и потребности большинства общества, у нас действительно проблема. Но если цивилизованного механизма реализации того самого социально-экономического протеста, об опасности которого говорил докладчик, допущено не будет, то, в конечном счете, пресловутыми майданами (соглашусь, на примере Украины, деструктивными), к сожалению, все и закончится.

Так кто же тогда разрушает страну, ведет к подрыву ее основ, лишает будущего?

Те ли, кто содействует цивилизованному оформлению протеста граждан против нынешнего паразитического феодализма и единению воли этих граждан? И тем самым, либо оказанию конструктивного общественного давления на власть, либо ее смене по результатам выборов.

Или же те, кто ставит знак равенства между конкретной группировкой при власти и целой страной? Мол, не будет нынешнего правителя — не будет и России…

Не разделять, но объединить

Разделять и властвовать — древнейший принцип манипулирования. Мы же пытаемся объединить, безотносительно оттенков идеологий — всех тех, кто всерьез за свою страну и именно поэтому не согласен с нынешним социально-экономическим курсом.

Наше мероприятие на Московском экономическом форуме, посвященное публичной процедуре выработки согласия по ключевым вопросам социально-экономической повестки, я ранее уже анонсировал (см. предыдущую статью «Помочь стране или услужить властителю?»). В самой краткой формулировке вопросы для обсуждения уже опубликованы на сайте МЭФ.

Теперь, за неделю до мероприятия, предлагаю затравку к обсуждению — в том виде, в котором, как мне представляется, эти позиции могут быть поддержаны широким кругом политических сил. И, одновременно, массой далеко не политизированных простых граждан, пусть даже считающих, что они «устали от всей этой политики», но, надеюсь, способных увидеть в предлагаемых мерах свой личный и наш общий интерес.

Постарался учесть, как сравнительно новые идеи, так и то, что уже является общим объединяющим, так как, пусть и в разных формулировках, тем не менее, содержится в программах как левых (прежде всего, КПРФ), так и право-консервативных национально ориентированных сил (прежде всего, входящих в ПДС НПСР).

Вопросы сформулированы как недвусмысленная альтернатива: либо то, что мы предлагаем, либо то, что делается сейчас. При этом, понятно, что не все эти пункты будут согласованы, конкретные итоговые формулировки могут весьма отличаться от предлагаемых мною, а что-то будет и добавлено.

Рынок сбыта, финансы и налоги

Защищать свой рынок и своего производителя или окончательно сдаться транснациональным корпорациям, не заинтересованным в нашем развитии?

Если первое, то стратегическое планирование и введение долгосрочных 15−20-летних программ защиты внутреннего рынка по основным приоритетным отраслям экономики (станкостроение, авиа- и судостроение, микроэлектроника, биотехнологии, сельское хозяйство и т. п.), с поэтапным затем снижением уровня протекции по мере развития своего производителя. Для этого неминуем решительный разрыв с ВТО. Если второе, то сохранение кандалов ВТО — без какой-либо надежды на наше интенсивное научно-технологическое и промышленное развитие в обозримой перспективе,

2. Добыча природных ресурсов — гарантированный источник заказов отечественному машиностроению (в том числе, двойного назначения) или рынок сбыта для иностранного оборудования?

Центральный банк — орган госвласти в интересах национального экономического развития или некое «учреждение с особым статусом», потакающее финансовым спекуляциям и выводу наших ресурсов за рубеж?

Если первое, то ЦБ должен стать нормальным органом государственной власти, полностью подконтрольным и подотчетным обществу, с ясным целеполаганием на обеспечение развития реального производства, с наказуемым и мотивируемым на развитие реального сектора экономики и пресечение финансовых спекуляций руководством, формируемым из представителей реального сектора экономики. Если второе, то остается нынешний субъект с неясным статусом и произвольным использованием полномочий и госресурсов, никак не отвечающий ни за развитие экономики, ни даже за устойчивость национальной денежной единицы.

Денежная эмиссия — в обеспечение расширенного производства и пополнения оборотных средств предприятий реального сектора экономики или щедрый подарок (госпомощь) ростовщикам — финансовым спекулянтам? Валютные резервы — лишь обоснованный минимум, необходимый для устойчивости рубля, а остальное — в ускоренное промышленное развитие? Или фактическое финансирование нашими ресурсами американского военно-промышленного комплекса? Банковская система — инфраструктура реального сектора экономики с нормируемой рентабельностью и гарантированием проведения платежей и сохранности оборотных средств предприятий или же нынешний инструмент выкачивания ресурсов из государства и их увода за рубеж? Налоговая и таможенная системы (применительно к производству) — инструмент стимулирования развития собственного реального сектора экономики и ограничения финансово-спекулятивных операций или нынешний душитель высокотехнологичного производства?

Подробности и детали есть и в стратегии Совета по промышленному развитию Торгово-промышленной палаты, и в программе КПРФ, и в ряде других документов — эти детали могут быть согласованы.

Подоходное налогообложение (с учетом отчислений в социальные фонды) — прогрессивное, позволяющее изымать сверхдоходы на общую пользу или же регрессивное, позволяющее в совокупности высокодоходным группам платить даже меньший процент, чем средне- и малодоходным группам?

Зарабатывать, а не присваивать общее

Полное изъятие природной ренты в доход государства и национальный контроль за стратегическими активами или дальнейшая необоснованная приватизация — разбазаривание доставшегося от предков? Естественные монополии: газ, электричество, ЖКХ — регулируемая государством (с жестко нормируемыми рентабельностью и уровнем оплаты труда руководителей) инфраструктура жизнеобеспечения и развития или прибыльный бизнес? Управление госсобственностью — прямое правительством, как и положено по Конституции, или же сохранение нынешней системы паразитических «управляющих» прокладок («Роснефтегаз» и т. п.), позволяющих уводить из бюджета (просто не доводить до него) прибыль от госсобственности? Управляющие госсобственностью и предприятиями с контрольным пакетом акций у государства — государственные должностные лица, со всеми ограничениями и государственной зарплатой в пределах зарплаты министра или нынешние «топ-менеджеры», присваивающие в сотни и тысячи раз больше средней по стране зарплаты?

Это наша страна

Регулирование (ограничение) трудовой миграции в интересах общества или плановая замена населения на бесправную иностранную рабочую силу в интересах сверхприбылей частного бизнеса? Полноценное самостоятельное развитие всей территории страны или ее «совместное освоение» с претендующими на наши территории соседями (Южные Курилы, ТОРы и т. п.)? Восстановление самоуправляемой 300-летней Российской Академии наук и надлежащее финансирование науки или продолжение ее «реорганизации» (фактического уничтожения) по рецептам «Американских советов по международному образованию»?

Хозяева и наследники, а не гастарбайтеры

Гарантируемое государством всеобщее здравоохранение или нынешняя корыстно мотивированная «оптимизация», с целенаправленным вытеснением государственного здравоохранения и его подменой частными коммерческими клиниками, принуждающим заболевших к заключению, по сути, кабальных сделок? Всеобщий и равный, независимо от доходов семьи, доступ к качественному образованию; высшему — на конкурсной основе, но с фиксацией обязательств гражданина перед страной в объеме госрасходов на образование или нынешнее сжатие и вытеснение бюджетных мест в вузах, с сохранением «щедрого» безвозмездного экспорта высококвалифицированных специалистов за рубеж? Полноценные пенсии гражданам как часть от всего совокупного ВВП страны (как не только работникам, но еще и наследникам всего богатства страны) напрямую из федерального бюджета (с ликвидацией излишнего псевдо самостоятельного Пенсионного фонда) или нынешние попытки зафиксировать отчисления лишь от заведомо занижаемых зарплат работающим и на этой основе протаскивание повышения возраста выхода на пенсию? Гарантирование гражданам реального права на жилье и личную собственность или выдавливание из жилья необоснованным налогообложением?

Если первое, то приведение налогов на недвижимость (в пределах двух-трех социальных минимумов) в соответствие с европейским уровнем не только по размеру налога в процентах от стоимости недвижимости, но и с учетом отношения средних зарплат, пенсий и пособий к стоимости квадратного метра.

Полный и безусловный запрет для госучреждений образования и здравоохранения на какую-либо параллельную коммерческую деятельность с взиманием платы с граждан России или нынешнее циничное выдавливание населения в «платные услуги»?

Без паразитов — организму станет легче

И далее еще ряд моих предложений по актуальным вопросам, которые я рискнул сформулировать уже не как вопросы, но как настоятельные требования.

Исключение любых паразитических «прокладок» в социальной и экономической системах, в том числе, частных страховых компаний в системе здравоохранения (называемой ныне ОМС — обязательного медицинского страхования). Прямое государственное финансирование здравоохранения, без излишних и сугубо искусственно внедряемых коммерческих посредников. Полный и безусловный запрет на частные «услуги» в сборе налогов и налогоподобных обязательных сборов с граждан и юридических лиц (в т.ч. система «Платон» и т. п.) — сбор и любое обеспечение сбора налогов — исключительно органами государственной власти и местного самоуправления. Полный и безусловный запрет (в том числе, на конституционном уровне) на принуждение граждан и юридических лиц к вступлению для реализации своих прав в какие-либо отношения с субъектами иными, нежели органы государственной власти и местного самоуправления. В том числе, с частными банковскими и страховыми компаниями, частными управляющими компаниями в сфере ЖКХ, частными нотариусами, частными землеустроительными организациями и т. п. Везде, где возникает государственное принуждение — обязательная доступная альтернатива в лице органа государственной власти или государственного, не подлежащего приватизации некоммерческого предприятия. Законодательный запрет на фактически мошеннические и кабальные схемы кредитования с грабительским процентом (в т.ч., «микрофинансовыми организациями» — установление в законе критериев подобных кабальных сделок). Финансовая амнистия для жертв кабальных договоров и уголовное преследование лиц, склонивших граждан к кабальным кредитным соглашениям.

Помогать всем миром тем, у кого щи жидкие, но тем, у кого жемчуг мелковат

Любые налоговые и иные льготы физическим лицам, пострадавшим от зарубежных санкций и т. п., а также в связи с награждением госнаградами — исключительно на объекты (жилье, личный транспорт и т. п.) в пределах двойного разумного социального минимума, а также на доходы в пределах двойного среднего по соответствующему региону. Применительно к юридическим лицам «антисанкционные» льготы — только при полном запрете на коммерческую тайну, публичном раскрытии всей отчетности и работе в льготный период как некоммерческое (бесприбыльное) предприятие, с оплатой труда руководителей в пределах зарплат должностных лиц органов государственной власти.

Союзников поддерживать, а не душить

Конструктивное, на равных и без дискриминации, в т. ч., в доступе к энергоресурсам (а не корыстно мотивированное в интересах олигархата, когда именно белорусам отказывают в участии в приватизации «Башнефти») взаимодействие с союзниками, прежде всего, с Белоруссией, при выстраивании с ними единого экономического пространства. Недопущение вымогательства передачи каких-либо активов нашему и транснациональному олигархату. Передача (обмен) активами — исключительно на взаимной основе. За любые попытки должностных лиц и руководителей предприятий-монополистов оказывать давление на союзников России в части принуждения их к приватизации активов их государств — уголовное наказание.

Орлы в неволе не размножаются

Пресечение феодального давления на самодеятельную экономическую активность, но не ограничением контроля (санитарного, пожарного, строительно-технического и т. п.), а жестким пресечением вымогательства со стороны контролирующих органов (при приведении требований со стороны контролирующих органов к обоснованному, однозначно понимаемому формализованному минимуму). Пойманному на доказанном вымогательстве — жесткое уголовное наказание, включая пожизненный запрет на работу в государственных органах и участие в управлении госсобственностью. Конфискация всего имущества, запрет на амнистию и помилование и пожизненно последующее занятие госдолжностей и участия в управлении госсобственностью для осужденных за коррупционные преступления должностных лиц. Особо жестко — не для относительной «мелочи», но для средне- и высокопоставленных должностных лиц (например, начиная с уровня зарплаты выше двойного регионального уровня средней зарплаты.

Надеюсь, понятно, что под орлами (в заголовке главки) я понимаю инициативных производителей, организаторов любого созидательного дела, а не, уж простите, шакалов-вымогателей. О размножении последних в неволе (где им и место) позволим себе не беспокоиться.

Разумеется, для реализации этих предложений потребуется еще и институт независимого расследования, и суд присяжных — инструменты, не позволяющие заминать дела новых сердюковых и медведевых. Но об этом подробнее — отдельно, в рамках обсуждения и согласования позиций по вопросам государственного и политического устройства и судебной системы.