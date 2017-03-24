Сводки от ополчения Новороссии 24 марта 2017

Принявший российское гражданство американский боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон в ходе посещения учебных стрельб военнослужащих Народной милиции ЛНР поупражнялся в стрельбе из пулемета Калашникова (ПК) и автомата АК-74.

Об этом с места событий передает корреспондент ЛИЦ.

Боец ММА признался, что уже многие годы не брал в руки оружия и никогда особо не увлекался стрельбой.

«15 лет назад стрелял из дробовика на охоте. Немножечко страшно, если честно», — рассказал Монсон.

«Это как ты занимаешься в зале, и ты уже привык к какому-то весу, и вот, когда ты берешь очень тяжелый вес, именно вот такие ощущение», — отметил он.

Спортсмен высоко оценил пулемет Калашникова, добавив, что все «советское оружие очень хорошее».

Также Монсон подчеркнул, что изначально не боялся никаких последствий за свои действия в ЛНР.

«Чем больше я нахожусь здесь, тем больше я горжусь этим. Только тем фактом, что я получил гражданство ЛНР — это мне уже приносит большие неприятности», — отметил он.

Также американский боец единоборств поблагодарил военнослужащих Народной милиции за то, что те встали на защиту Донбасса.

«Я дерусь в клетке, но без оружия — это спорт, но вы, в свою очередь, сражаетесь за свободу, за всех своих близких и за свою Отчизну», — обратился он.

«Вы рискуете жизнью. Вы заслуживаете самых высоких похвал за то, что вы делаете — вы герои», — добавил Монсон.

Кроме того в ходе визита на позиции в районе Счастья Монсон стал свидетелем очередного артиллерийского обстрела территории Республики со стороны ВСУ.

Как пояснил сопровождавший американского спортсмена официальный представитель Народной милиции подполковник Андрей Марочко, огонь украинские военные открыли с направления Счастья по окрестностям поселка Металлист.

«Я чувствую очень большую гордость за тех людей, которые стоят за нас. Также мне очень грустно, потому что я вижу все эти разрушения, и даже сейчас мы можем слышать все эти выстрелы», — отметил Монсон.

«И вчера, и сегодня, когда общался с солдатами (Народной милиции — примечание ЛИЦ) и людьми, и все они говорят одно и тоже — «мы хотим мира», — добавил он.

«Все во всем мире, а также и США, забыли об этом конфликте, но я не забыл. Я хочу сказать вам (военнослужащим Народной милиции — примечание ЛИЦ) большое спасибо. Вы обеспечиваете защиту, как и мне, так и всем жителям в Донецке и Луганске», — сказал Монсон.

Он отметил, что слышал залпы на подконтрольной Украине территории и видел приблизительное направление, куда летели украинские снаряды.

Джеффри Уильям Монсон родился и жил в штате Миннесота, США. Выступая в смешанных единоборствах, Монсон по прозвищу «Снеговик» одержал 60 побед при 26 поражениях и одной ничьей. В 2014 году американский спортсмен заявил, что подал документы на получение российского гражданства, паспорт РФ он получил в декабре 2015 года.

Монсон известен своей любовью к России и ее советскому прошлому. Спортсмен неоднократно начинал бои под гимн Советского Союза. 7 сентября 2014 года он вышел на ринг под песню «Вставай, Донбасс».