Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 марта 2017

Несмотря на многократные разоблачения так называемой правозащитной организации «Белые каски», она продолжает функционировать, создавая всё новые и всё более чудовищные фейки, направленные на дискредитацию законного правительства Сирии и разжигание дальнейшей войны. Чилийский профессор Марчелло Феррада де Ноли провёл собственное расследование деятельности самозванцев. На этот раз речь пойдёт не просто о создании фейка, но о циничном издевательстве над телами мертвых детей.

Видео небезызвестной «правозащитной» организации «Белые каски», по факту сотрудничающей с боевиками-исламистами, было внимательно изучено шведскими врачами, специалистами в разных областях медицины, включая педиатрию. По результатам изучения выяснилось, что медицинские процедуры, показанные на видеозаписи, либо неверно и невежественно проводятся, превращаясь в угрозу жизни, либо вообще являются имитацией — в том числе реанимационные приемы, применяемые к уже умершему ребенку.

Атака на Сармин, которой не было

Совсем недавно отгремела кампания в СМИ и социальных сетях, направленная на продвижение фильма, снятого скандально известными «Белыми касками», получившего премию Оскар в номинации «Лучший документальный фильм». «Каски» уже выигрывали «Альтернативную Нобелевскую премию», которую им вручили в Швеции в 2016 г. Все эти премии раздавались лишь для того, чтобы обеспечить популярность видео «спасения детей», которые уже некоторое время активно распространяются в социальных сетях.



В разгар этой пиар-кампании и как раз незадолго до церемонии вручения премии «Оскар» международная правозащитная организация Human Rights Watch (далее HRW)13 февраля 2017 г. опубликовала «ретроспективный» доклад, речь в котором шла о никем не доказанных химических атаках на недавно освобожденный от террористов Алеппо. Для этого HRW переработала отчет от апреля 2015 г., добавив подробностей о предполагаемой газовой атаке в Сармине, провинция Идлиб.

Съемки последствий этой атаки в своё время были предоставлены никем иным как всё теми же “Белыми касками”, что и подводит нас к чудовищному видео, загруженному в YouTube 15 марта 2015 г. Кеннет Рот (1955 г.р.) – американский адвокат, с 1993 года занимает пост исполнительного директора в международной правозащитной организации Human Rights Watch.

Кеннет Рот помешан на «разоблачении» газовых атак, которые предположительно были проведены правительственными силами Сирии против собственного народа.

Кен Рот вел длительную а активную кампанию за военное вторжение в Сирию и введение бесполетной зоны, что равно объявлению войны.

Отчет HRW, посвященный так называемой «атаке на Сармин» опубликован в апреле 2015 и сам по себе является выдающимся образчиком фальсификации и подтасовки доказательств. HRW основывается на показаниях двух свидетелей — само собой анонимных «жителей Сармина», которые утверждают, что «слышали» вертолеты «незадолго до атаки». Они слышали их, но не видели. Оба свидетеля сообщили о том, что «звуков взрывов слышно не было».



Во всем отчете нет ни одного доказательства того, что вертолеты на самом деле пролетали, а ведь именно это является краеугольным камнем всех обвинений со стороны «Белых касок», которые так бездумно воспроизвели в HRW и ни разу не поставили под вопрос в ООН.

Один из ключевых свидетелей, слова которого приводятся в отчете HRW за апрель 2015, также является членом организации «Белые каски» по имени Лейт Фарес.

“Лейт Фарес, спасатель сирийской гражданской самообороны, сообщил Human Rights Watch следующее: “вертолет всегда сбрасывает две бочки”. “Знаете, поначалу мы были даже рады. Ведь всегда хорошо не слышать звуков взрывов”

Но что самое примечательное в видеозаписи так называемой атаки, сделанной «Белыми касками» — это то, что она сделана без единого кадра на улице, без единого кадра, который бы собственно запечатлел саму атаку. И это при том, что атаку ожидали: ведь приближающиеся вертолеты было «слышно».

Вместо этого снимают в закрытом пространстве и по обстановке внутри здания никак нельзя сделать вывод, что они вообще находятся в Сирии, а уж тем более — о какой-либо атаке. Обстановка в месте съемки напоминает декорацию приемного отделения в госпитале. «Спасатели» из «Белых касок» входят и выходят из комнаты, внося на руках тела трех детей. Детские тела обнажены, но при этом на них нет каких-либо видимых следов травм или ранений. Кроме того, дети не подают признаков жизни, когда «медики» предпринимают всевозможные «реанимационные» меры.

«Чудовищная сцена»

Чтобы получить квалифицированное мнение, я отправил это видео выдающимся шведским врачам. Я подчеркнул, что особое внимание стоит уделить процедуре с инъекционной иглой (по виду напоминающей, внутрисердечную инъекцию), проведенную с одним из детей:

Доктор Лейф Элиндер, известный шведский врач, автор научных работ по педиатрии, дал такой ответ:

«Внимательно изучив видеозапись, я могу сделать вывод, что процедуры, которые применялись к этим детям, некоторые из которых уже были мертвы, являются крайне странными, немедицинскими, не направленными на спасения жизни и даже контрпродуктивными в рамках комплекса реанимационных мер».

Затем я получил подробное заключение доктора Лены Оске, шведского доктора медицины и терапевта широкого профиля. В своём заключении доктор Лена Оске остановилась на инъекции адреналина, показанной на видео «Белых Касок». По её мнению, процедура, показанная на видео «Белых касок», является неквалицифированной и неправильной. Более того, она приводит мнение своего коллеги, который, посмотрев видеозапись, воскликнул:

«Эта инъекция убила бы ребенка, если он еще не был мертв к тому моменту!»

Вот выдержки из заявления доктора Оске для организации «Шведские доктора за права человека» (далее — SWEDHR):

«К внутрикожной инъекции адреналина можно прибегнуть в том случае, если все остальные реанимационные меры не принесли результата. Особенно в таких опасных условиях как полевая госпитальная палатка, где даже более безопасные способы оказания врачебной помощи (как например эндотрахеальные, внутривенные или внутрикостные) могут быть недоступными или труднодоступными. В любом случае, реанимация не может проводиться способами, показанными на видео».

«Чтобы сделать такую инъекцию, необходимо остановить сердечно-легочную реанимацию, а затем — после укола немедленно продолжить её. Что не было сделано людьми на видео».

Доктор также объяснила как необходимо было действовать в таком случае:

«Tехника проста. Длинная игла, шприц с 1мг адреналина, дальше вы находите четвертое или пятое межреберье и вставляете иглу близко к грудине с левой стороны, после чего убеждаетесь в правильности положения (о чем свидетельствует аспирация крови и отсутствие сопротивления) и вводите препарат, вынимаете иглу и немедленно продолжаете СЛР!»

Союз “Белых касок” с “Фронтом ан-Нусра” и сирийской “Аль-Каедой”

Также важно отметить, что «Белые каски», которые сами себе присвоили название сил гражданской самообороны Сирии просто мимикрируют под НАСТОЯЩУЮ гражданскую самооборону, организованную в Сирии (а не в Турции) в 1953 году и признанную Международной организацией гражданской самообороны с штаб-квартирой в Женеве.

Настоящие силы гражданской самообороны Сирии осуществляют свою деятельность только на территориях, находящихся под контролем законного сирийского правительства, а значит работают с 80% гражданского населения страны. В то время как самозванцы — на территориях, захваченных ан-Нусрой и ИГИЛ, стало быть — соприкасаются лишь с 20% мирного населения, оставшихся на оккупированных исламистами территориях. Не стоит забывать о количестве боевиков, проживающих там, а также об иностранных наемниках.

Причастность «Белых касок» к различным террористическим группировкам не раз освещалась в прессе, на сегодняшний день есть масса фото- и видеосвидетельств этого. Есть подкрепленные значительной доказательной базой доклады, в которых один из главарей «Касок» Мустафа аль Хадж Юссеф высказывает приверженность идеалам и делу террористической организации «Ахрар аш-Шам», ответственной за многие случаи этнических чисток и погромов в Сирии. Юссеф открыто призывал к обстрелам мирного населения в Дамаске во время выборов 2014 года.

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Юссеф не исключение: большинство членов «Касок» также не раз демонстрировали приверженность экстремистским группировкам, орудующим в Сирии.

Пляска смерти ООН

Финальная сцена этой «драмы» это закрытое заседание Совбеза ООН, на котором видео «Белых касок», которые мы только что подробно обсудили, заняло центральное место в выступлении экс-постпреда США при ООН Саманты Пауэр.

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Шокирующие сцены безжизненных детских тел в сочетании с театрализованными «медицинскими» процедурами — как это было показано в фильме «Белых касок» — предсказуемо подействовали на участников заседания. По словам мисс Пауэр:

«Никто из присутствующих не удержался от слез. Если у кого-то глаза и остались сухими, я не видела этого».



К сожалению, чиновники ООН были так поглощены чудовищным спектаклем, что даже не попросили перевести всё, что говорится на видео, в частности — указания, которые отдают «медики». Прояснение контекста посчитали излишним, а ведь последствием мог быть конфликт США и России на сирийской территории.



А вот SWEDHR потрудилась перевести диалоги, звучащие на видео «Белых касок». На 1:16 доктор в зеленом и серо-черном джемпере говорит:

«В кадре мать должна быть снизу, а ребенок сверху, эй! Точно мать снизу?»

Возможно, если бы видео снабдили субтитрами, в ООН бы задали некоторые вопросы. Вполне возможно, в ООН бы посчитали странными такие режиссерские указания в эпицентре того, что должно выглядеть как газовая атака. И тем более — из уст одного из «медиков», якобы пытающегося спасти жизнь трем сирийским детям.

Цель: бесполетная зона

Показ видео “Белых касок” в Совбезе ООН совпал с призывами НАТО и стран Персидского залива ввести бесполетную зону над Сирией, а ведь именно эти государства финансировали “умеренных повстанцев” и террористические группировки. Эта международная кампания за бесполетную зону стала только интенсивнее после показа видео “Белых касок” и слез, пролитых в Совбезе над так называемой газовой атакой на Сармин.

Выступая на шведском телеканале Channel 4, где в том числе были показаны отрывки из пресловутого видео, Саманта Пауэр заявила:

“Этот документ когда-то будет использован в суде и виновные в этом преступлении (так называемой газовой атаке – РВ) должны помнить об этом”.

В дополнение к призывам ввести бесполетную зону над Сирией не стоит забывать и о том, как СМИ освещали происходящее в Сирии, в том числе используя и материалы “Белых касок”, оправдывая санкции США против САР. Как сказано во внутреннем докладе ООН, который попал в общий доступ в 2016 году, санкции ЕС и США против Сирии причиняют «огромные страдания обычным сирийцам», делая невозможными поставки самого необходимого и гуманитарной помощи.

Выводы

В ООН были растроганы до слёз спектаклем, показанным им «белыми касками». «Достойная» реакция на чёрные постановки «Белых касок», чьи актерские таланты вознесли их на красные ковровые дорожки Голливуда. В нормальном мире такое обращение с детьми, использование их в качестве бутафории для разжигания войны, в которой неизбежно погибнут другие дети, уже давно привело бы «Белые каски» на скамью подсудимых и сделало бы их фигурантами уголовного дела, а их спонсоров — в Европейский суд по правам человека.



Что касается угроз ястреба Саманты Пауэр, послушно повторенным марионеточными правозащитными организациями, управляемыми западными корпоративными элитами, я бы отметил, что война в Сирии, началась, когда США и НАТО в нечестивом союзе с тираниями Персидского залива, начали спонсировать, тренировать и вооружать «умеренных» экстремистов, которые вскоре вторглись в Сирию и начали терроризировать сирийский народ, который оставался верен законно избранному правительству, и противостоял смене режима как мог на фоне волн пропаганды и опосредованному военному вторжению.

В заключение скажу, что когда международный уголовный суд привлечет разжигателей войны к ответственности за военные преступления, они будут осуждены и признаны виновными в преступлениях против человечности всеми здравомыслящими и достойными людьми мира.

Профессор Марчелло Феррада де Ноли, род. 1943 г. в Чили, основатель организации «Шведские доктора за права человека»