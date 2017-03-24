Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 марта 2017
- 06:30 Чудовищный цинизм: убийцы в «белых халатах и касках» реанимируют мертвых сирийских детей — расследование (ВИДЕО).
- 05:35 Раккский гамбит: США и Турция планируют захватить столицу ИГИЛ и закрепиться в Сирии.
- Вчера 22:52 «Грачи» спешат на помощь: Боевики сняли на камеру атаки Су-25 и Су-30 ВКС РФ во время прорыва в Хаме (ВИДЕО).
Чудовищный цинизм: убийцы в «белых халатах и касках» реанимируют мертвых сирийских детей — расследование (ВИДЕО)
Несмотря на многократные разоблачения так называемой правозащитной организации «Белые каски», она продолжает функционировать, создавая всё новые и всё более чудовищные фейки, направленные на дискредитацию законного правительства Сирии и разжигание дальнейшей войны. Чилийский профессор Марчелло Феррада де Ноли провёл собственное расследование деятельности самозванцев. На этот раз речь пойдёт не просто о создании фейка, но о циничном издевательстве над телами мертвых детей.
Видео небезызвестной «правозащитной» организации «Белые каски», по факту сотрудничающей с боевиками-исламистами, было внимательно изучено шведскими врачами, специалистами в разных областях медицины, включая педиатрию. По результатам изучения выяснилось, что медицинские процедуры, показанные на видеозаписи, либо неверно и невежественно проводятся, превращаясь в угрозу жизни, либо вообще являются имитацией — в том числе реанимационные приемы, применяемые к уже умершему ребенку.
Атака на Сармин, которой не было
Совсем недавно отгремела кампания в СМИ и социальных сетях, направленная на продвижение фильма, снятого скандально известными «Белыми касками», получившего премию Оскар в номинации «Лучший документальный фильм». «Каски» уже выигрывали «Альтернативную Нобелевскую премию», которую им вручили в Швеции в 2016 г. Все эти премии раздавались лишь для того, чтобы обеспечить популярность видео «спасения детей», которые уже некоторое время активно распространяются в социальных сетях.
В разгар этой пиар-кампании и как раз незадолго до церемонии вручения премии «Оскар» международная правозащитная организация Human Rights Watch (далее HRW)13 февраля 2017 г. опубликовала «ретроспективный» доклад, речь в котором шла о никем не доказанных химических атаках на недавно освобожденный от террористов Алеппо. Для этого HRW переработала отчет от апреля 2015 г., добавив подробностей о предполагаемой газовой атаке в Сармине, провинция Идлиб.
Съемки последствий этой атаки в своё время были предоставлены никем иным как всё теми же “Белыми касками”, что и подводит нас к чудовищному видео, загруженному в YouTube 15 марта 2015 г. Кеннет Рот (1955 г.р.) – американский адвокат, с 1993 года занимает пост исполнительного директора в международной правозащитной организации Human Rights Watch.
Кеннет Рот помешан на «разоблачении» газовых атак, которые предположительно были проведены правительственными силами Сирии против собственного народа.
Кен Рот вел длительную а активную кампанию за военное вторжение в Сирию и введение бесполетной зоны, что равно объявлению войны.
Отчет HRW, посвященный так называемой «атаке на Сармин» опубликован в апреле 2015 и сам по себе является выдающимся образчиком фальсификации и подтасовки доказательств. HRW основывается на показаниях двух свидетелей — само собой анонимных «жителей Сармина», которые утверждают, что «слышали» вертолеты «незадолго до атаки». Они слышали их, но не видели. Оба свидетеля сообщили о том, что «звуков взрывов слышно не было».
Во всем отчете нет ни одного доказательства того, что вертолеты на самом деле пролетали, а ведь именно это является краеугольным камнем всех обвинений со стороны «Белых касок», которые так бездумно воспроизвели в HRW и ни разу не поставили под вопрос в ООН.
Один из ключевых свидетелей, слова которого приводятся в отчете HRW за апрель 2015, также является членом организации «Белые каски» по имени Лейт Фарес.
“Лейт Фарес, спасатель сирийской гражданской самообороны, сообщил Human Rights Watch следующее: “вертолет всегда сбрасывает две бочки”. “Знаете, поначалу мы были даже рады. Ведь всегда хорошо не слышать звуков взрывов”
Но что самое примечательное в видеозаписи так называемой атаки, сделанной «Белыми касками» — это то, что она сделана без единого кадра на улице, без единого кадра, который бы собственно запечатлел саму атаку. И это при том, что атаку ожидали: ведь приближающиеся вертолеты было «слышно».
Вместо этого снимают в закрытом пространстве и по обстановке внутри здания никак нельзя сделать вывод, что они вообще находятся в Сирии, а уж тем более — о какой-либо атаке. Обстановка в месте съемки напоминает декорацию приемного отделения в госпитале. «Спасатели» из «Белых касок» входят и выходят из комнаты, внося на руках тела трех детей. Детские тела обнажены, но при этом на них нет каких-либо видимых следов травм или ранений. Кроме того, дети не подают признаков жизни, когда «медики» предпринимают всевозможные «реанимационные» меры.
«Чудовищная сцена»
Чтобы получить квалифицированное мнение, я отправил это видео выдающимся шведским врачам. Я подчеркнул, что особое внимание стоит уделить процедуре с инъекционной иглой (по виду напоминающей, внутрисердечную инъекцию), проведенную с одним из детей:
Доктор Лейф Элиндер, известный шведский врач, автор научных работ по педиатрии, дал такой ответ:
«Внимательно изучив видеозапись, я могу сделать вывод, что процедуры, которые применялись к этим детям, некоторые из которых уже были мертвы, являются крайне странными, немедицинскими, не направленными на спасения жизни и даже контрпродуктивными в рамках комплекса реанимационных мер».
Затем я получил подробное заключение доктора Лены Оске, шведского доктора медицины и терапевта широкого профиля. В своём заключении доктор Лена Оске остановилась на инъекции адреналина, показанной на видео «Белых Касок». По её мнению, процедура, показанная на видео «Белых касок», является неквалицифированной и неправильной. Более того, она приводит мнение своего коллеги, который, посмотрев видеозапись, воскликнул:
«Эта инъекция убила бы ребенка, если он еще не был мертв к тому моменту!»
Вот выдержки из заявления доктора Оске для организации «Шведские доктора за права человека» (далее — SWEDHR):
«К внутрикожной инъекции адреналина можно прибегнуть в том случае, если все остальные реанимационные меры не принесли результата. Особенно в таких опасных условиях как полевая госпитальная палатка, где даже более безопасные способы оказания врачебной помощи (как например эндотрахеальные, внутривенные или внутрикостные) могут быть недоступными или труднодоступными. В любом случае, реанимация не может проводиться способами, показанными на видео».
«Чтобы сделать такую инъекцию, необходимо остановить сердечно-легочную реанимацию, а затем — после укола немедленно продолжить её. Что не было сделано людьми на видео».
Доктор также объяснила как необходимо было действовать в таком случае:
«Tехника проста. Длинная игла, шприц с 1мг адреналина, дальше вы находите четвертое или пятое межреберье и вставляете иглу близко к грудине с левой стороны, после чего убеждаетесь в правильности положения (о чем свидетельствует аспирация крови и отсутствие сопротивления) и вводите препарат, вынимаете иглу и немедленно продолжаете СЛР!»
Союз “Белых касок” с “Фронтом ан-Нусра” и сирийской “Аль-Каедой”
Также важно отметить, что «Белые каски», которые сами себе присвоили название сил гражданской самообороны Сирии просто мимикрируют под НАСТОЯЩУЮ гражданскую самооборону, организованную в Сирии (а не в Турции) в 1953 году и признанную Международной организацией гражданской самообороны с штаб-квартирой в Женеве.
Настоящие силы гражданской самообороны Сирии осуществляют свою деятельность только на территориях, находящихся под контролем законного сирийского правительства, а значит работают с 80% гражданского населения страны. В то время как самозванцы — на территориях, захваченных ан-Нусрой и ИГИЛ, стало быть — соприкасаются лишь с 20% мирного населения, оставшихся на оккупированных исламистами территориях. Не стоит забывать о количестве боевиков, проживающих там, а также об иностранных наемниках.
Причастность «Белых касок» к различным террористическим группировкам не раз освещалась в прессе, на сегодняшний день есть масса фото- и видеосвидетельств этого. Есть подкрепленные значительной доказательной базой доклады, в которых один из главарей «Касок» Мустафа аль Хадж Юссеф высказывает приверженность идеалам и делу террористической организации «Ахрар аш-Шам», ответственной за многие случаи этнических чисток и погромов в Сирии. Юссеф открыто призывал к обстрелам мирного населения в Дамаске во время выборов 2014 года.
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Юссеф не исключение: большинство членов «Касок» также не раз демонстрировали приверженность экстремистским группировкам, орудующим в Сирии.
Пляска смерти ООН
Финальная сцена этой «драмы» это закрытое заседание Совбеза ООН, на котором видео «Белых касок», которые мы только что подробно обсудили, заняло центральное место в выступлении экс-постпреда США при ООН Саманты Пауэр.
Пляска смерти: аллегорический сюжет живописи Средневековья — персонифицированная Смерть ведет к могиле пляшущих людей
Шокирующие сцены безжизненных детских тел в сочетании с театрализованными «медицинскими» процедурами — как это было показано в фильме «Белых касок» — предсказуемо подействовали на участников заседания. По словам мисс Пауэр:
«Никто из присутствующих не удержался от слез. Если у кого-то глаза и остались сухими, я не видела этого».
К сожалению, чиновники ООН были так поглощены чудовищным спектаклем, что даже не попросили перевести всё, что говорится на видео, в частности — указания, которые отдают «медики». Прояснение контекста посчитали излишним, а ведь последствием мог быть конфликт США и России на сирийской территории.
А вот SWEDHR потрудилась перевести диалоги, звучащие на видео «Белых касок». На 1:16 доктор в зеленом и серо-черном джемпере говорит:
«В кадре мать должна быть снизу, а ребенок сверху, эй! Точно мать снизу?»
Возможно, если бы видео снабдили субтитрами, в ООН бы задали некоторые вопросы. Вполне возможно, в ООН бы посчитали странными такие режиссерские указания в эпицентре того, что должно выглядеть как газовая атака. И тем более — из уст одного из «медиков», якобы пытающегося спасти жизнь трем сирийским детям.
Цель: бесполетная зона
Показ видео “Белых касок” в Совбезе ООН совпал с призывами НАТО и стран Персидского залива ввести бесполетную зону над Сирией, а ведь именно эти государства финансировали “умеренных повстанцев” и террористические группировки. Эта международная кампания за бесполетную зону стала только интенсивнее после показа видео “Белых касок” и слез, пролитых в Совбезе над так называемой газовой атакой на Сармин.
Выступая на шведском телеканале Channel 4, где в том числе были показаны отрывки из пресловутого видео, Саманта Пауэр заявила:
“Этот документ когда-то будет использован в суде и виновные в этом преступлении (так называемой газовой атаке – РВ) должны помнить об этом”.
В дополнение к призывам ввести бесполетную зону над Сирией не стоит забывать и о том, как СМИ освещали происходящее в Сирии, в том числе используя и материалы “Белых касок”, оправдывая санкции США против САР. Как сказано во внутреннем докладе ООН, который попал в общий доступ в 2016 году, санкции ЕС и США против Сирии причиняют «огромные страдания обычным сирийцам», делая невозможными поставки самого необходимого и гуманитарной помощи.
Выводы
В ООН были растроганы до слёз спектаклем, показанным им «белыми касками». «Достойная» реакция на чёрные постановки «Белых касок», чьи актерские таланты вознесли их на красные ковровые дорожки Голливуда. В нормальном мире такое обращение с детьми, использование их в качестве бутафории для разжигания войны, в которой неизбежно погибнут другие дети, уже давно привело бы «Белые каски» на скамью подсудимых и сделало бы их фигурантами уголовного дела, а их спонсоров — в Европейский суд по правам человека.
Что касается угроз ястреба Саманты Пауэр, послушно повторенным марионеточными правозащитными организациями, управляемыми западными корпоративными элитами, я бы отметил, что война в Сирии, началась, когда США и НАТО в нечестивом союзе с тираниями Персидского залива, начали спонсировать, тренировать и вооружать «умеренных» экстремистов, которые вскоре вторглись в Сирию и начали терроризировать сирийский народ, который оставался верен законно избранному правительству, и противостоял смене режима как мог на фоне волн пропаганды и опосредованному военному вторжению.
В заключение скажу, что когда международный уголовный суд привлечет разжигателей войны к ответственности за военные преступления, они будут осуждены и признаны виновными в преступлениях против человечности всеми здравомыслящими и достойными людьми мира.
Профессор Марчелло Феррада де Ноли, род. 1943 г. в Чили, основатель организации «Шведские доктора за права человека»
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Раккский гамбит: США и Турция планируют захватить столицу ИГИЛ и закрепиться в Сирии
На фоне продолжающейся борьбы Воздушно-Космических Сил России с международным терроризмом всё отчётливее просматривается тенденция к закреплению итогов наступательных операций сирийских войск.
Однако Запад и Турция, проводя двуличную политику, также планируют закрепиться в Сирийской Арабской Республике, стремясь захватить главную цитадель террористов — город Ракку.
Геополитика с цинизмом
Пока наша авиация покрывает себя славой в сирийском небе, западные политиканы пребывают в ярости, так как их захватнические планы начинают терпеть провал. И в кулуарах они продолжают замышлять всё новые, более коварные антироссийские кульбиты.
Стремясь перехватить военную инициативу в свои руки, наши недруги продолжают винить в своих политических неудачах российских пилотов; причём у самого Запада руки уже давно по локоть в крови.
Как известно, за полтора года ВКС РФ выполнили бо́льшую часть поставленных перед ними задач с минимальными потерями. Оказанная сирийской армии воздушная поддержка позволила переломить общий ход войны. Однако в дальнейшем большинство группировок так называемой «умеренной оппозиции» продолжают заключать перемирие с расчётом, чтобы перегруппировать свои силы для реванша; причём главные силы бандформирований дислоцированы на рубеже Ракка — Дейр-эз-Зор.
Последние события в Сирии привели Запад к неутешительному выводу: антитеррористическая война начинает приближаться к своему логическому завершению: в ней побеждают войска Башара Асада, а не проамериканские силы.
Об этом также свидетельствуют секретные совещания представителей стран западной коалиции, где они обсуждают детали операции по взятию «столицы» ИГИЛ* — Ракки.
Что касается событий вокруг упомянутого логова бандитов, то об этом особый разговор. Ракка занимает выгодное геополитическое положение на северо-востоке Сирии и является не только важнейшим узлом коммуникаций, но и центром сельскохозяйственной промышленности; экономика города базируется на выработке электроэнергии на плотине Табка и добыче нефти.
Говоря о необходимости скорейшего освобождения Ракки, отметим, что ещё в марте прошлого года сирийские части вели успешное продвижение на северо-восточном направлении, однако «благодаря» усилиям западной дипломатии и началу процесса так называемого «перемирия» главный форпост террористов устоял.
Однако новое наступление сирийских подразделений привело к тому, что «игиловцы» объявили Ракку «зоной боевых действий». Спасаясь от возмездия, около 300 главарей бандитов и членов их семей бежали в Дейр-эз-Зор, который, возможно, будет объявлен новой «столицей» экстремистов. О значении Ракки как своеобразного геополитического приза для всех сторон конфликта говорит хотя бы тот факт, что ещё 15 марта группой боевиков была предпринята попытка верхушечного переворота с целью устранить лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.
Скорее всего, в случае успешного заговора новые главари террористов объединили бы силы недобитых бандформирований с подразделениями проамериканской коалиции, чтобы затем совместно обрушиться на российско-сирийские войска.
Кроме того, США уже перебросили в Сирию более 900 морских пехотинцев и спецназовцев для поддержки прозападных группировок, стремящихся взять Ракку. Как сообщили газете «Washington Post» представители Пентагона, американский контингент должен создать базу, откуда артиллерия сможет обстреливать позиции радикальных исламистов.
Укреплённые районы войск западной коалиции будут дислоцированы приблизительно в 32 км от позиций боевиков. Однако непосредственно в боях американское командование не будет рисковать своими «рейнджерами»; в основном всё ограничится применением реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц М777.
Также наступление на Ракку ведут турецкие войска и арабо-курдские формирования «Сирийских демократических сил». Протурецкие группировки дислоцированы на западном берегу реки Евфрат, курды — к востоку от «столицы» ИГИЛ. В рамках операции «Гнев Евфрата» бойцам СДС удалось изолировать город. Однако, по мнению официальных сирийских властей, действия «Сирийских демократических сил» по захвату Ракки незаконны и являются угрозой национальному суверенитету, так как сирийских «демократов» поддерживает прозападная коалиция.
Говоря о планах освобождении города, необходимо отметить, что на подступах к Ракке сосредоточена мощная группировка экстремистов. Главную цитадель врага опоясывают несколько линий обороны.
По оценкам экспертов, в Ракке могут находиться, как минимум, от трёх до четырёх тысяч боевиков.
На подступах к городу дислоцированы самые боеспособные бронетанковые части противника. Кроме того, бандформирования оборудовали противотанковые заграждения и заминировали часть подземных тоннелей. Террористы сгоняют в город жителей окрестных деревень, чтобы использовать их в качестве «живого щита». Молодёжь и подростков боевики принуждают воевать, угрожая жестокой расправой. Обороняться бандиты будут с яростью обречённых, применять смертников, использовать подземные коммуникации, что позволит наносить контрудары в тыл сирийских войск.
В этих сложных условиях правительственным силам необходимо обеспечить свои фланги и блокировать укрепрайоны противника, а налёты нашей авиации должны усилиться.
Всё это напоминает события апреля 1945 года, когда советские войска, преодолевая ожесточённое сопротивление гитлеровцев, вошли в Берлин, опередив западных «союзников». Точно также, чтобы закрепить предыдущие военные успехи, российские части должны первыми освободить Ракку, чтобы застолбить Сирию за собой. Навсегда.
Конечно, уничтожение логова бандитов не приведёт к окончанию войны в Сирийской Арабской Республике, но от этого мощного удара террористы уже не оправятся. Главное — чтобы российская дипломатия решительно отвергала западные ультиматумы о так называемом «перемирии».
Промедление в наступлении — это очередной добровольный отказ от победы.
Итоги наших авиаударов: успехи налицо
Несмотря на тяжёлую обстановку на фронтах, российская авиация продолжает наносить удары по позициям бандитов, которые пытаются перехватить инициативу. Рассмотрим лишь некоторые результаты действий ВКС РФ.
Так, российско-сирийские авиасоединения продолжают срывать попытки террористов захватить город Дейр-эз-Зор, который продолжает сопротивляться.
При этом необходимо отметить, что только налаженная российско-сирийской авиацией «воздушная дорога жизни» улучшает положение защитников города. Десантирование грузов происходит с «транспортников» Ил-76ТД/Ил-76МД под прикрытием истребителей. В ходе тяжёлых оборонительных боёв правительственным войскам удалось отразить ряд атак боевиков, которые пытались захватить аэродром (на авиабазе дислоцируется 8-я эскадрилья, на вооружении которой стоят истребители МиГ-21бис).
Также в ходе операций российская авиация продолжает успешно атаковать вражеские позиции в районе города Дейр-Хафер — последний крупный оплот террористов в провинции Алеппо. По признанию бандитов, наши пилоты атаковали их более сотни раз в окрестностях Дейр-Хафера и на равнине Масканах в одну только ночь на 20 марта.
Благодаря поддержке ВКС России и ударам наших крылатых ракет «Калибр» морского базирования, правительственные силы, действующие на востоке провинции Хомс, смогли значительно продвинуться вперёд, освободив горы Аль-Херм к северу от Пальмиры.
Террористы практически не оказывали сопротивления, так как были дезорганизованы мощными бомбовыми и ракетными ударами.
Профессиональная работа ВКС России, наших советников и технического персонала позволила за полтора года кампании, по примерным данным, освободить от «игиловцев» свыше 12 тыс. кв. км территории Сирийской Арабской Республики, более 500 населённых пунктов, число которых с каждым днём растёт. Было взято более 400 ключевых высот, ликвидировано свыше 400 полевых командиров, несколько десятков тысяч бандитов; значительно разрушена инфраструктура террористов.
Антитеррористическая операция ВКС РФ в Сирии показала отличное качество нашей авиационной техники и привлекла внимание в мире к российскому оружию со стороны многочисленных иностранных заказчиков.
Таким образом, освобождение Ракки войсками Башара Асада станет сильнейшим ударом для многих ближневосточных проектов США, что для Вашингтона и его сателлитов совершенно недопустимо.
В этой сложной ситуации главное для России — самостоятельно идти до победного конца.
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Олег Усик, для «Русской Весны»
* Запрещенная в России террористическая организация
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«Грачи» спешат на помощь: Боевики сняли на камеру атаки Су-25 и Су-30 ВКС РФ во время прорыва в Хаме (ВИДЕО)
Сирийские боевики обнародовали кадры, на которых по ним наносят мощные ракетные удары военные самолеты ВКС России, помогая Армии Сирии остановить наступление банд на севере Хамы.
На видео российские фронтовые штурмовики Су-25 и многофункциональные истребители Су-30СМ наносят ракетные удары по скоплениям террористов.
Напомним, два дня назад исламисты во главе с джихадистской коалицией «Хаят Тахрир Аль-Шам», действующей под руководством «Фронта ан-Нусра»* (сирийское крыло «Аль-Каиды»*), начали неожиданное широкомасштабное наступление на севере провинции Хама.
После атак смертников террористы быстро захватили несколько городов и поселков, включая Суран и Хаттаб, создав угрозу важной военной авиабазе Хама и самой столице провинции. Банды окружили и почти отрезали христианский город Маардес от районов, контролируемых правительством, и напали на оборонительные позиции защитников этого населенного пункта.
Подробнее в материале: Волны смертников и танков: «Аль-Каида» ведет мощнейшее наступление в Сирии и захватывает города (ФОТО, ВИДЕО)
Как сообщала «Русская Весна», положение было близко к критическому, но на помощь пришла авиация ВКС РФ и подкрепления из состава подготовленного российскими военными советниками 5-го армейского корпуса, а также отряды штурмовой дивизии Tiger Force.
При большой поддержке российской авиации армейцам быстро удалось переломить ход военных действий, остановить наступление бандитов и выбить их из части ранее захваченных населенных пунктов.
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*запрещенная в РФ террористическая организация
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