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Робот выращивает корм для скота в четыре раза быстрее человека

14:04. 24 марта 2017 Просмотров - 116 Нет комментариев Опубликовал:
панама

Калифорнийский стартап Fodderworks разработал робота для выращивания и уборки корма для скота. Он может собрать около 2 тонн урожая в день, в то время как средний показатель человека — только 0,5 тонны.

Роботы Fodderworks выращивают проросшие зерна пшеницы для кормления скота внутри помещений — без земли, удобрений и солнечного света. Они сажают семена растений в контейнеры, наполненные водой с питательным веществом, которые помещаются на вертикальных стойках, пишет Business Insider.




Питательный раствор пополняется автоматически, по мере необходимости. После того, как растения пробыли шесть дней под яркими светодиодами, они отправляются на пункт очистки, где робот промывает их водой при помощи распылителей. Робот Fodderworks использует на 98% меньше воды, чем требуется для проращивания пшеницы на улице, говорит Кайли Читток, главный менеджер компании.

Цены на таких роботов различаются в зависимости от того, сколько корма они могут произвести за один день. Роботы, которые выращивают 1 тонну в день, стоят около $233 000. Система на 12 тонн стоит $995 000, при этом инвестиции в производство 1 тонны составят $83 000. По словам Читток, самый крупный клиент компании сейчас производит около 20 тонн корма в день, в то время как человеческий труд создавал только 5 тонн зерновых культур ежедневно.

Аналогичную технологию выращивания растений в питательном растворе и под искусственным светом использует еще одна американская компания — AeroFarms. На своих вертикальных фермах стартап собирает до 30 урожаев в год, что эквивалентно более 900 000 килограммам зелени и овощей.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: новые технологии, сельское хозяйство
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