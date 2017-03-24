Разведопрос: Сергей Марков об искусственном интеллекте

«Пили зелье в черепах, ели бульники, танцевали на гробах, богохульники!» Когда я слышу эти строки из известной песни Владимира Высоцкого «Песня-сказка о нечисти», они сразу ассоциируются у меня с христианством и вот почему... Как-то смотрел по телевизору ...