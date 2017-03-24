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Разведопрос: Сергей Марков об искусственном интеллекте

17:22. 24 марта 2017 Просмотров - 10 Нет комментариев Опубликовал:

Сергей Марков о машинном обучении: https://youtu.be/aW-b4eaWtMY

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
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Источник: www.youtube.com

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