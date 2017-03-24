Разведопрос: Сергей Марков об искусственном интеллекте
17:22. 24 марта 2017 Просмотров - 10 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Сергей Марков о машинном обучении: https://youtu.be/aW-b4eaWtMY
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru
Источник: www.youtube.com