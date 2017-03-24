Путин встретился с Марин Ле Пен (+ВИДЕО, ФОТО)

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен.

«Конечно, очень интересно было бы обменяться с вами мнениями о том, как развиваются наши двусторонние отношения, и о ситуации, которая складывается в Европе», — сказал он, поприветствовав французского политика.

Он отметил, что Ле Пен представляет довольно быстро развивающийся спектр европейских политических сил. При этом Россия придает очень большое значение отношениям с Францией и старается поддерживать отношения как с представителями действующей власти, так и с оппозицией.

«Мы ни в коем случае не хотим влиять на происходящие события, но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, так же, как делают наши партнеры, например, в Европе, в США», — сказал Путин.

В свою очередь Ле Пен отметила, что у Франции с Российской Федерацией глубокие культурные, экономические и стратегические связи.

«Особенно эта встреча важна, когда такая серьезная террористическая угроза нависла над нами», — сказала французский политик, поблагодарив Путина за встречу.

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