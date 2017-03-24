Кто Дмитрию Медведеву прочит скорую отставку

24 марта фракция КПРФ обратилась в Госдуму с протокольным поручением потребовать расследования фактов изложенных в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева в фильме Алексея Навального «Он вам не Димон». По словам депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, эта инициатива уже согласована с партийным руководством.

Для принятия поручения необходимо, чтобы за него проголосовало не меньше 226 парламентариев. В то время как как 343 из 450 депутатских голосов «контролируются» «Единой Россией», которую возглавляет как раз Дмитрий Медведев. У КПРФ, по словам Валерия Рашкина, есть запасной вариант, на случай, если коллеги не поддержат их предложение. Коммунисты могут инициировать в отношении Медведева парламентское расследование. Для этого необходимо всего 90 подписей. У КПРФ 42 депутата, еще 39 — у ЛДПР и 23 — у «Справедливой России». Вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев пообещал изучить доводы КПРФ, но никаких документов еще не видели. Эсеры также не исключили, что поддержат КПРФ.

Принять инициативу о расследовании оппозиционеры смогут лишь сообща. Если же не выйдет и это, коммунисты зададут вопрос премьер-министру напрямую в ходе его выступления в Госдуме 19 апреля.

Надо отметить, что сам Дмитрий Медведев, как и возглавляемая им партия, стараются делать вид, что история с фильмом Навального не достойна никакого внимания.

Единственное, что сделал Медведев в связи с публикацией расследования, — «забанил» страничку Навального в Instagram.

Однако, чем дальше, тем меньше «единороссам», как и власти в целом удаётся делать вид, что ничего не происходит. Фильм Навального набрал уже больше 10 миллионов просмотров в интернете. А сам оппозиционер усиленно раскручивает кампанию против премьер-министра.

Акции против коррупции и за отставку премьер-министра запланированы аж в 98 городах России. Правда, пока лишь в 24 городах (что, вообще-то тоже немало) эти акции согласованы с муниципальными властями. В остальных городах, в том числе в Москве Навальный предлагает своим сторонникам выходить на улицы на несогласованные с властями акции. В итоге пресс-секретарю президента России Владимира Путина Дмитрию Пескову пришлось охарактеризовать данные призывы как провокацию.

Пока же остаётся открытым вопросом, удастся ли КПРФ добиться того, чтобы были проверены, изложенные в фильме Навального факты.

— Вынесение на голосование вопроса о парламентском расследовании — процедура достаточно юридически сложная и длительная, — говорит депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный. — Сегодня мы только приняли решение о том, что этом механизм запустим и начали готовить документы. Наша логика при принятии этого решения была предельно проста. Фильм Навального, как к нему ни относись, вызвал широкий общественный резонанс. Только в интернете его посмотрели уже больше 10 миллионов человек. И поэтому всем парламентским фракциям, включая «Единую Россию», лидером которой является Дмитрий Медведев, необходима правда. Изложенные в фильме «Он вам не Димон» факты, слишком серьёзны, чтобы от них отмахиваться. Их надо либо опровергнуть, либо подтвердить. И если они подтвердятся, виновные должны быть привлечены к ответственности. Либо же авторы фильма должны ответить за клевету. У нас нет никакого предвзятого мнения по отношению к данному фильму. Просто должна быть проведена объективная проверка. Позиция «страуса» в данном случае играет против тех, кто её занимает.

«СП»: — «Единая Россия», наверно, не поддержит это предложение КПРФ?

— Не знаю, посмотрим. Я-то как раз думаю, что поддержать должны все парламентские фракции, и в первую очередь — фракция «Единой России». Поскольку именно эта партия заинтересована в том, чтобы к ней снова не «приклеили» ярлык «партия жуликов и воров».

«СП»: — Когда вы планируете внести своё предложение на голосование в Госдуме?

— Около двух недель надо, чтобы подготовить все документы.

Между тем, неожиданно возникший вокруг имени Медведева шум, только усиливается. И смена премьер-министра возможна еще до выборов президента. Об этом говорится в новом докладе группы экспертов «Минченко консалтинг», посвященном повестке президентской кампании Владимира Путина.

По мнению авторов доклада, «назрели экономические и институциональные, а возможно, и политические реформы». Кроме того, отмечают эксперты, Путин с 2004 года всегда менял главу кабинета министров до выборов.

Политолога Евгений Минченко, даже сделал предположение для телеканала «Дождь», что в мае 2017 года место Дмитрия Медведева займёт бывший министр финансов России Алексей Кудрин.

Вторым вероятным сроком замены премьера авторы доклада называют август-сентябрь — до начала нового финансового года и формирования нового бюджета. И, наконец, последняя возможность поменять главу правительства у Путина будет в январе 2018 года, в первый месяц официальной президентской кампании.

Помимо Кудрина, авторы исследования называют кандидатами в премьеры зампреда правительства Юрия Трутнева и мэра Москвы Сергея Собянина.

Если рокировка не произойдет в указанные сроки, значит, Медведев, скорее всего, удержится на своем посту, оговаривается Минченко. В пользу удержания Медведевым нынешней позиции говорит его «подтвержденная высокая личная лояльность» Путину и фактическое согласие выполнять скромную роль вице-премьера по социальным вопросам и аграрному сектору, не претендуя на прежнее место в тандеме.

— Подобные доклады — товар, который его создатели готовят, реагируя на спрос, — говорит директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. — Сейчас, как в среде чиновников, так и в политизированной части общества, наблюдается вакуум понимания того, каким же будет сценарий новых президентских выборов в России.

Вроде как по умолчанию все считают, что выборы будут через год, и нынешний президент России Владимир Путин на них пойдёт. И что сильной конкуренции ему никто не сможет составить. Хотя при этом большая часть истеблишмента держит «в уме», что выборы могут состояться раньше, чем через год. И что пойдёт на них не Путин, а его «преемник». Обратите внимание, когда чиновники говорят о будущих выборах, они стараются не называть имени действующего президента. Они говорят «основной кандидат» или «кандидат от власти». То есть все проявляют крайнюю осторожность.

Что касается самого Владимира Путина, он никаких сигналов не посылает. И это только усиливает ощущение ожидания того, что вероятна какая-то интрига в связи с предстоящими выборами.

Если бы уж было ясно, какой сценарий выборов подготовил Кремль, такие доклады, какой сделал Минченко, были бы не востребованы. Однако спрос порождает предложение, и появляются подобного рода исследования.

«СП»: — Насколько всё же велика вероятность, что на этот раз Путин решит отправить в отставку премьер-министра?

— Я очень сомневаюсь, что Путин сейчас будет затевать столь шумную операцию по смене своего «напарника». Президент уже неоднократно давал понять, что причин для отставки правительства он не видит. Финансово-экономическому блоку правительства, представленному системными либералами, он доверяет. Следовательно, менять что-то — ни к чему. Этими своими заявлениями Владимир Путин так «настроил» общественность, что теперь и большую часть россиян, согласно соцопросам, вполне устраивает и Дмитрий Медведев на посту премьер-министра и возглавляемое им правительство. Если вдруг кому-то удастся раскачать ситуацию так, что шлейф недовольства Медведевым начнёт расти и бросать тень уже на Кремль, вице премьера можно будет отправить в отставку непосредственно перед президентскими выборами или даже после выборов, согласно Конституции.

«СП»: — Почему же всё-таки имя Медведева в информационном пространстве всё чаще упоминается в негативном контексте?

— Да, можно говорить даже о какой-то информационной кампании против премьер-министра. Каковы её причины, сказать сложно. Формальным застрельщиком «антимедведевской шумихи» выступает Алексей Навальный. Но судя по всему, за этим оппозиционером кто-то стоит. И Навальный действует даже не для того, чтобы заработать себе дополнительные политические бонусы. Он просто выполняет негласный заказ, скажем так, оппонентов Дмитрия Медведева. Можно предположить, что бенефициары данной кампании полагают, что Путин может назначить новые выборы гораздо раньше, чем положено по Конституции. И возможно, что ситуация в связи с этим будет не самая предсказуемая и комфортная. И в этом случае, пост премьера становится крайне важным. Только при этом сценарии нынешняя атака на Медведева имеет смысл. А если выборы состоятся, как положено в 2018 году, то объяснить смысл нынешней атаки на премьер-министра я не берусь. Слишком ещё рано.

«СП»: — Как в таком случае можно объяснить эту странную историю с «болезнью Медведева», которую он сам же и опроверг?

— Да, история странная. Но я бы не предавал ей излишнего значения. Она как раз получила широкую огласку в контексте того запроса общества на информацию о сценарии будущих президентских выборов, о котором я упоминал. Это напоминает повальное увлечение спиритизмом в Петербурге сто лет назад, когда также был высокий запрос на предсказания будущего. Или более близкий пример — 10 лет назад все гадали, кто же сменит Путина на президентском посту. И все ловили «сигнал» — кому Путин улыбнулся, кому руку пожал чуть крепче. И на основании таких «знаков» пытались сделать вывод, кто же будет преемником. Сейчас мельчайшие, порой абсолютно не значащие детали, связанные с Медведевым, также активно «обсасываются» в СМИ и блогосфере.