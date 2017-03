Крупнейший банк Швейцарии ввел отрицательные ставки по вкладам

Концептуал СМИ Принцип "деньги должны делать деньги" постепенно теряет свой смысл в Европе

Швейцарские банки вслед за банками ЕС приходят к тому, чтобы взимать с клиентов плату за хранение средств вместо того, чтобы выплачивать им проценты.

Как сообщает Bloomberg, с мая отрицательные ставки по крупным депозитам в евро вводит крупнейший в Швейцарии банк UBS. Клиенты банка со счетами, превышающими 1 млн евро, получили предупреждение о том, что за хранение средств им придется доплачивать банку 0,6% годовых.

Этот сбор необходим, чтобы “покрыть расходы”, которые банк несет, обслуживая счета “в условиях экстремально низких процентных ставок и ужесточения требований по ликвидности”, объясняет UBS.

Несогласным с новой политикой предлагается закрыть счета и отказаться от услуг.

В июле отрицательные ставки по вкладам в евро ввели Royal Bank of Scotland и крупнейший банк Нидерландов ABN Amro. В конце 2016 года к ним присоединились Julius Baer, Bank of New York Mellon, Goldman Sachs и Credit Suisse.

Проблема в том, что банки не могут заработать на привлеченных от клиентах средствах, говорит аналитик Shore Capital Гари Гринвуд: ставки по кредитам в евро на межбанковском рынке близки к нулю, гособлигации крупнейших экономик Европы торгуются с отрицательной доходностью, депозитная ставка ЕЦБ – отрицательная (-0,4% годовых).

В июле правительство ФРГ впервые в своей истории смогло занять под отрицательную ставку, в марте аналогичный трюк удалось провернуть Минфину Японии.

Виной тому – политика ЦБ, скупающих долги государств на напечатанные из воздуха деньги: ЕЦБ с марта 2015 года влил в долговой рынок более 1,2 триллиона евро, Банк Японии закачивает по 80 трлн иен в год.

Отрицательные ставки “убивают банковскую систему”, заявил в интервью Economic Times глава крупнейшего банка Великобритании Barclays Джес Стейли. По его словам, центробанкам придется отказаться от этой политики ввиду ее растущих рисков и неспособности всерьез оживить экономический рост.

