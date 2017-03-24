Кремлёвский демон который внушал ужас. Заговор против Лаврентия Берии

Кто ответственен за большой террор в стране? Первая амнистия. Большая ложь Никиты Хрущева. Атомный проект и почетный гражданин Советского Союза. Заговор против всесильного Берии. На сцене советской политики он примерил самые разнообразные маски. Он играл роль тирана, тюремщика, ужасного злодея, а под конец исполнил и роль заключенного. Кто устроил заговор против Лаврентия Берии? И каков он – путь от организатора репрессий до их жертвы?