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Конец трехсотлетней династии Романовых. Последняя воля императора Николая II

18:12. 24 марта 2017 Просмотров - 22 Один комментарий Опубликовал:

Минуло ровно сто лет с того дня, как Николай II открёкся от престола. Это произошло в вагоне поезда на станции Псков. Император в присутствии министра двора и двух депутатов Госдумы поставил свою подпись под документом, оборвав таким образом монархию в России, трехсотлетней династии Романовых пришел конец. Спустя целый век в этом деле осталось много неясного. Сам лично император отрекся от престола, либо его вынудили это сделать. Сомневаться в этом заставлял внешний вид документа, он был выполнен в виде обычного листа бумаги, текст, а также подпись написаны карандашом. Помимо этого, в 1917 году эта бумага пропала и появилась лишь в 1929 году.

Метки: Николай II, революция, российская империя
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Один комментарий»

  • 11082 -128
    Русофил 24 марта 2017 в 18:19 Ссылка Пометить
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    Нет документа об отречении.
    Бумажка с карандашной подписью НЕ документ.
    Карандашную подпись нельзя подвергнуть экспертизе.
    Но это ничего НЕ меняет.
    Династия низвергнута ПО ФАКТУ.
    Тю-тю Голштейн-Готопские.
    Они правили потому что ” помазанники божьи”.
    Т.е не много не мало САМ БОГ их назначил ))))
    А значит он сам и разкороновал.
    И уже не выйдет у наследников ДОКАЗАТЬ свое “божие помазанничество “

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