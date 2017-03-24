Конец трехсотлетней династии Романовых. Последняя воля императора Николая II

Минуло ровно сто лет с того дня, как Николай II открёкся от престола. Это произошло в вагоне поезда на станции Псков. Император в присутствии министра двора и двух депутатов Госдумы поставил свою подпись под документом, оборвав таким образом монархию в России, трехсотлетней династии Романовых пришел конец. Спустя целый век в этом деле осталось много неясного. Сам лично император отрекся от престола, либо его вынудили это сделать. Сомневаться в этом заставлял внешний вид документа, он был выполнен в виде обычного листа бумаги, текст, а также подпись написаны карандашом. Помимо этого, в 1917 году эта бумага пропала и появилась лишь в 1929 году.