Как выглядят станции Московского метро, когда в них нет людей
08:39. 24 марта 2017 Просмотров - 137 Один комментарий Опубликовал: brahman
Чуть больше года назад, фотографу Дэвиду Бурдени была предоставлена уникальная возможность — две недели он провел в московском метро в то время, когда там не было людей. Ему удалось сфотографировать арт-объекты, которые находятся на каждой станции. Дэвид Бурдени убежден, что он единственный фотограф, которому было разрешено сделать этот проект.
Уже больше 80 лет метро Москвы — красочное зрелище. Это одна из самых оживленных систем метро в мире: до 9 млн. пассажиров ежедневно, разбросанных среди 200 станций метро. И для тех, кто не может это воочию увидеть, эти потрясающие фото.
Станция «Киевская»
Станция «Электрозаводская»
Станция метро «Таганская»
Станция метро «Комсомольская»
Станция метро «Сокол»
Станция «Белорусская»
Станция «Маяковская»
Станция метро «Аэропорт»
Станция метро «Новослободская»
Станция метро «Арбатская»
Станция «Кропоткинская»
Станция метро «Новослободская»
Станция метро «Проспект мира» © HSL.guru
Уже больше 80 лет метро Москвы — красочное зрелище. Это одна из самых оживленных систем метро в мире: до 9 млн. пассажиров ежедневно, разбросанных среди 200 станций метро. И для тех, кто не может это воочию увидеть, эти потрясающие фото.
Станция «Киевская»
Станция «Электрозаводская»
Станция метро «Таганская»
Станция метро «Комсомольская»
Станция метро «Сокол»
Станция «Белорусская»
Станция «Маяковская»
Станция метро «Аэропорт»
Станция метро «Новослободская»
Станция метро «Арбатская»
Станция «Кропоткинская»
Станция метро «Новослободская»
Станция метро «Проспект мира» © HSL.guru
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Я бы ещё питерское метро посмотрела…