Как делают ролики о глупой современной молодежи

Студентка Наталья Командина, неправильные ответы которой попали в видео, написала большой пост в фейсбуке, обвинив Первый канал во лжи. По словам девушки, журналисты телеканала подошли к ней в ГУМе и сказали, что готовится какая-то развлекательная программа о русской культуре, а на все вопросы надо отвечать в шутку.

Командина также утверждает, что всего было около 30 вопросов, а неправильно они с подругой ответили лишь на несколько – именно эти моменты и попали в видео. Найти “развлекательную программу”, о которой говорили сотрудники Первого канала, студентке, естественно, не удалось. Командина увидела свои неправильные ответы только на видеороликах в интернете, под которыми было много негативных комментариев.

Командина утверждает, что сотрудники Первого канала нарушили закон о СМИ, по которому им “запрещается использовать право журналиста на распространение информации с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан исключительно по признакам пола, возраста” и тд. “Думаю, суд разберется”, – добавила девушка. Имена журналистов в своем посте она не назвала.

Пост Командиной (орфография и пунктуация автора сохранены):

“Не будь эта история реальной, она казалась бы чересчур фантастичной. Очень прошу прочесть до конца, кратко изложить не получилось. Выводы, думаю, сделает каждый сам.

В декабре я гуляла в ГУМе с подругой. К нам подошла приятная на вид женщина и спросила, не хотим ли мы принять участие в опросе для Первого канала — лишь пара вопросов о русской культуре. Мы были в хорошем настроении, не торопились, решили поучаствовать.

Женщина повела нас на второй этаж торгового центра, где уже стояли две камеры и команда из 5 человек. На них была бело-синяя одежда, эмблемы Первого телеканала. Мы слегка засмущались, но нас заверили, что ничего сложного не будет, они готовят развлекательную программу про культуру, расслабьтесь, смейтесь и отвечайте в шутку.

Вопросов было около 30, женщина зачитывала их с листа. Они были разные: примитивные («Назовите произведение Толстого»), с подвохом («В какой руке Лермонтов держал шпагу на дуэли» – очевидно, ни в какой) и довольно сложные («Назовите членов «Могучей кучки» или «Где находится памятник Крылову»).

Мы ответили почти на все — может, за исключением пяти. Я спросила у оператора, где можно будет увидеть результат — он взял мой номер, сказал, что пришлет ссылку в WhatsApp (конечно, я её так и не получила).

На протяжении следующего месяца мы с подругой пытались найти «программу о культуре» на сайте Первого канала, но тщетно.

Я бы никогда не подумала, что всё выйдет так, как вышло. Наступил март, я на включенном обучении за пределами РФ. Вдруг пришло сообщение от подруги со ссылкой на youtube: «Наташ, ты у Соболева на канале!» (Николай Соболев – видеоблогер, принимавший участие во встрече с Мединским).

По ссылке я нашла видеоблог с названием «БЛОГЕРЫ У МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ» и не сразу поняла, какое я имею к этому отношение. Судя по тому, что говорит этот молодой человек — 9 марта была проведена конференция министра культуры РФ Владимира Ростиславовича Мединского с популярными видеоблогерами России. Обсуждалось, как можно заинтересовать молодежь в культуре и истории России. Видео с опросом было использовано как пример необразованности молодого поколения. Далее Николай Соболев вставил отрывки этого видео в свой ролик, попытавшись замазать лица отвечающих. Имя, возраст, факультет — всё подписано. Лица узнаваемы. Стоит отметить, что весь эпизод снят Николаем в уничижительной форме.

Думаю, каждый сам для себя решит, насколько оно оскорбительно, вот ссылка: < ![CDATA[ ]]> https://www.youtube.com/watch?v=OFG8TbgIFPk&featur…< ![CDATA[]]>

И да, у этого видео 1.8 миллионов (!) просмотров и 19 329 комментариев. Но это еще не всё. Дома я решила найти в сети само видео опроса, которое было продемонстрировано на конференции у министра и которое частично использовал Николай. Нашла я его на Православие.Ru.

В видео опроса я отвечаю три раза: Продолжаю первые строки из «Евгения Онегина»: вторая строка, которую я назвала правильно, вырезана, третью подзабыла, четвертую переделала в шутку. На вопрос «Кто автор «Бесов?» я поразительным образом не смогла дать ответа, и только мычала и повторяла «Ой-ой, сейчас, эмм». Эта часть была вырезана и вставлена из другого ответа. На третий вопрос «Продолжите фразу «Все семьи счастливы одинаково…» я дала верный, но неточный ответ, рассмеялась и сказала «как-то так». К слову, само начало этой фразы, использованное в вопросе журналиста, неточно повторяет оригинал Льва Николаевича. Этот эпизод был включен в видео, чтобы показать несерьезность отношения молодежи к культуре. Многие, может быть, уже видели его в Фейсбуке – мужской голос за кадром задает несложные вопросы о русской культуре и истории, молодые люди на улице отвечают. Точнее, пытаются отвечать, показывая незнание «прописных истин». К сожалению, я была одной из опрошенных, и могу заверить: это монтаж.

Как оказалось, на сайте pravoslavie.ru также размещена целая статья главного редактора сайта епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова), который принимал участие в конференции министра культуры с блогерами. Сама статья удивительна, я только приведу несколько цитат и укажу ссылку.

«Интервью, которые вы видели, по нашей просьбе провели две известные телекомпании «Красный квадрат» и «Мастерская», чьи корреспонденты опрашивали студентов вузов и молодежь с высшим образованием. Представленное — отнюдь не выборка худших ответов».

«Готовя к публикации этот ролик, мы вначале хотели скрыть лица молодых людей. Но потом решили оставить все как есть».

«Происшедшему можно найти множество причин — от влияния интернета, непрофессионализма и нерадения чиновников-реформаторов до козней либералов и происков Запада. Можно очень убедительно разъяснить, почему все именно так произошло. Но суть дела от этого не изменится: наше поколение, совершенно очевидно, не исполнило своего долга по отношению к тем, кому мы передадим Россию, вот к этим ребятам с экрана».

Ссылка на статью с видео: < ![CDATA[ ]]> http://www.pravoslavie.ru/101853.html< ![CDATA[]]>

Видео опроса стало вирусным в Фейсбуке. Со страницы pravoslavie.ru им поделились 656 раз. Его опубликовал Рустем Адагамов — 1,3 тысячи лайков, 879 репостов. И 300+ комментариев, основная масса которых оскорбляет опрошенных молодых людей, включая меня. Сомнения это видео вызывает у меньшинства пользователей, остальные сразу же вешают ярлыки и унижают — при этом не всё поколение, а конкретных людей, дававших интервью. Мне довелось прочесть более 500 комментариев такого рода:

«Смотреть тошно, дебилы…»

«Какое убожество!»

«Было мучительно стыдно наблюдать за этим позором. Как бы кто ни пытался выгородить эту хроническую тупость на оба полушария, оправдания такому низчайшему уровню культуры нет. Объяснение – есть, а оправдания нет и быть не может. Отобрать дипломы и аттестаты, вернуть в школы…. а потом расстрелять!»

«Абсолютный тупизм во всем и это печально, очень печально. Аморфная масса».

«Вырожденцы».

«Весело, с хохотком, “типа прикольнааа” и … не стыдно»

«Без истории, без племени, без мозгов…»

Запрещается использовать право журналиста на распространение информации с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан исключительно по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями.

Почти 2 миллиона человек посмотрели видео Николая Соболева, прочитали статью епископа Егорьевского Тихона, поделились на своих страницах видео опроса, созданным с целью опорочить «отдельные категории граждан по признакам возраста» и порочащее честь и достоинство меня и других участников опроса.

Кем и как было смонтировано видео?

Как оно попало из архивов Первый канал (или телекомпаний «Красный квадрат» и «Мастерская», притворившимися Первым каналом) в Министерство культуры Российской Федерации?

Почему моя личная информация была распространена без моего согласия, и согласно какому закону видеоблогер Николай Соболев и pravoslavie.ru имеют право использовать и распространять это видео?

Думаю, суд разберется”.