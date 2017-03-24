...куда попадет с фронта и герой романа Шолохова Григорий Мелехов....— рассказывал позже писатель. — Два дня ждал смерти… А потом пришли... при жизни как народный герой): «Однажды в компании ...вождь». Награды и премии Дважды Герой Социалистического Труда (1960, 1980...