Герой дня
21:55. 24 марта 2017 Просмотров - 53 Нет комментариев Опубликовал: brahman
На сайте "Бессмертного полка" попалась интересная рубрика "Герой дня" , где каждый день выкладывают материалы об одном из героев Великой Отечественной Войны.
Формула такая – материал должен быть посвящен герою, который родился в этот день, что делает рубрику более разнообразной, когда среди всенародно известных героев, встречаются люди несколько менее известные, но не менее героические.
Александр Фирсов.
Александр родился весной 1914 года в поселке Подлесном в семье крестьянина. В 1914 году его отец был мобилизован на Первую Мировую войну, и вскоре сложил голову на фронте, а в 1928-м от болезни умерла и мать. Саша нашел приют у родичей в селе Соколинка Красноярского района Куйбышевской области, откуда в 1935 году был призван на службу в Военно-морской флот. В 1939-м демобилизовался и работал в колхозе до начала Великой Отечественной войны.
В июне 1941 года Александра Васильевича вновь призывают служить. Война застала его в Севастополе, отважный краснофлотец был ранен в бою и эвакуирован на Кавказ. После лечения в госпитале продолжил воевать: участвовал в обороне Сталинграда, в битве за Кавказ. После освобождения Киева была образована Днепровская военная флотилия, и Александр был переведен на ней служить. С днепровскими катерниками он принимал участие в освобождении Белоруссии.
Когда десант речников высаживался в 1944 году на берег, Александр одним из первых ступил на захваченную врагом землю, проделал проход в проволочных заграждениях и нашел тропу на минном поле. При этом гранатами уничтожил два дзота, обеспечив продвижение десантного отряда. 12 июля 1944 года с группой десантников высадился в городе Пинске. Александр снова был ранен, но не покинул строя, скрыл свою боль и даже смог помочь еще одному раненому вплавь переправиться через реку Пина. На другом берегу он передал товарища в руки врачей медсанбата. Те заметили, что Александр ранен и сам, перевязали, хотели вместе с другом отправить в тыл, но боец решительно заявил: «Я получил приказ вернуться и пополнить боезапас десанта, и должен его выполнить»…
Командир полка распорядился поднести ящики с гранатами и патронами. Подогнали лодку, и Фирсов сел на весла. Ориентируясь по вспышкам выстрелов, за ночь он сделал три рейса, хотя уже начал терять силы от кровопотери.
Указом Президента Верховного Совета СССР от 7 марта 1945 года за мужество и отвагу, проявленные в бою с врагом, десяти морякам Днепровской флотилии были присвоены звания Героев Советского Союза. В их числе был и Александр Фирсов.
После окончания войны он работал председателем колхоза в родной деревне Соколинка. Умер герой в 1952 году.
https://polkrf.ru/news/1421/geroy_dnya_a
Василий Петров.
21 марта отпраздновал бы свой день рождения Василий Яковлевич Петров — командир пешей разведки 146-го гвардейского стрелкового полка 48-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии сержант, Герой Советского Союза.
Василий родился в 1921 году под Псковом в деревне Ванцово в семье простого русского сельского труженика. Вскоре отец его нанялся на работу в Ленинградской области и переехал в посёлок Токсово.
Вася учился в токсовской школе, потом окончил ремесленное училище № 3 при Ленинградском металлическом заводе. С 1939 года работал на заводе слесарем-сборщиком в механосборочном цехе. Увлекался физкультурой — особенно полюбил старый ОСОАВИАХИМовский тир, и еще в довоенные годы стал неплохим стрелком.
С началом войны Василий — в школе снайперов. С 1942 года участвовал в боях на Ленинградском фронте — снайпером в составе 153-го стрелкового полка 80-й дивизии. В марте 1942 года был тяжело ранен. После госпиталя вернулся в строй и воевал на Западном, Воронежском, Юго-Западном, Степном фронтах в составе 143-го гвардейского стрелкового полка 48-й гвардейской стрелковой дивизии, на 2-м и З-м Украинских фронтах в составе 146-го гвардейского стрелкового полка 48-й гвардейской стрелковой дивизии в качестве разведчика. Занимал должности командира отделения разведчиков, командира взвода пешей разведки.
За время летних наступательных боёв под руководством Петрова и лично им самим было взято в плен более 20 и истреблено до 100 солдат и офицеров противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1943 году за проявленную отвагу, геройство в борьбе с немецкими захватчиками, гвардии сержанту Петрову Василию Яковлевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
25 ноября 1944 года при выполнении боевого задания под городом Гумбинненом командир взвода 47-й отдельной гвардейской разведроты гвардии младший лейтенант Василий Яковлевич Петров погиб. В момент гибели ему было 23 года и 8 месяцев. Похоронен в городе Каунасе на военном кладбище на аллее Героев.
https://polkrf.ru/news/1387/geroy_dnya_v
Марите Мельникайте.
18 марта отметила бы свой день рождения участница партизанского движения Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Мария Иозовна Мельникайте.
Марите родилась в 1918 году Литве, в интернациональной трудовой многодетной семье. Папа – литовец, мама – русская. С четырнадцати лет Мария уже начала свою трудовую биографию – упаковщицей на конфетной фабрике «Avanti».
В августе 1941 года, когда гитлеровцы вступили в Литву, Марите вместе с другими литовскими комсомольцами была эвакуирована в Тюмень. Но работать ученицей токаря на станкостроительном заводе, а вечерами паковать шоколад для летных пайков – не то занятие, которое казалось ей достойным во время большой войны. В 1942 году девушка подает заявление в военкомат и уходит на фронт – добровольцем.
В Балахне Марите училась в разведывательно-диверсионной школе и прошла ускоренный курс подготовки как боец партизанской разведки. После обучения – заброшена в немецкий тыл, воевала в партизанском отряде в Белоруссии и Литве. Партизаны пускали под откос вражеские поезда с военной техникой, взрывали склады, совершали смелые налеты на гарнизоны противника, жгли поместья и хозяйства, захваченные гитлеровскими колонистами.
Она была в отряде самым активным бойцом. Участвовала в диверсиях, ходила в разведку, вела большую агитационную работу среди жителей.
В роковой день – 8 июля 1943 года. Мельникайте вместе с пятью товарищами вышла на выполнение боевого задания – диверсии против немецкого эшелона. Но маленький отряд был выслежен карательной ротой немцев. В роще каратели окружили партизан и прижали к труднопроходимому оврагу… Нет пути к отступлению – со всех сторон враги. И горсточка литовских партизан, воодушевляемая отважной девушкой, в течение целого светового дня ведет героическую борьбу с превосходящими их по численности силами. В неравной борьбе гибнут один за другим смертью храбрых ее товарищи. Марите сражается до последнего патрона. От ее руки находит смерть семь фашистских палачей.
Когда кончились патроны, Марите отбросила автомат и метнула и окружающих ее врагов гранату, от которой погибло еще несколько гитлеровских бандитов. У следующей гранаты раненая комсомолка собиралась вынуть чеку и подорвать себя вместе с врагами. Но подоспевший немецкий офицер силой вырвал оружие из рук обливающейся кровью девушки…
Марите и еще двоих тяжело раненых партизан взяли в плен. Парней каратели попросту добили, не надеясь «расколоть» на информацию, а девушку отвезли в местное управление гестапо. Пытали страшно, стараясь выведать расположение партизанской базы. Но партизанка молчала, прямо глядя палачам в глаза. А избиение плетью девятихвосткой лишь вызвало стоны и слова:
— Вы – убожество, только мучить и умеете! Я не боюсь умереть, от меня вы ничего не узнаете…
Когда Марите вывели на казнь, на нее даже смотреть было страшно. Перед жителями городка Дукштас, силой согнанными созерцать смерть, предстала шатающаяся истерзанная девушка, похожая на старуху – с седыми кудрями, в окровавленной рубахе, босые ноги – в ожогах.
Офицер зачитал смертный приговор и милостиво предоставил «партизанской бандитке» последнее слово…
— Я боролась и умираю за Советскую Литву! А вы зачем сюда пришли, что вы делаете в нашей Литве, фашистские псы? Да здравствует Советская Литва!
И, все так же высоко подняв голову, Мария Мельникайте взошла на эшафот…
За образцовое выполнение боевых заданий командования в тылу врага М. И. Мельникайте посмертно присвоено звание Героя Советского Союза в 1944 году. Именем героини названы улице в Минске и Тюмени. К сожалению, на родине героини ее имя постарались забыть: улицы и школа, названные в честь Марии, давно переименованы, а памятник партизанке в Зарасае, установленный в 1955 году, перенесен в глухой угол парка Грутас – как «наследие советского прошлого»…
https://polkrf.ru/news/1385/geroy_dnya_m
И так далее. Новые материалы выходят вот здесь https://polkrf.ru/news/historical_articl
PS. И еще на тему памяти. Рассказ о том, как в Омском кадетском корпусе "потеряли" одного из выпускников командовавшего ВДВ СССР в 1947-1950х годах http://stariy-voin.livejournal.com/42958.h
А так же напоминание – Мертвые "арийцы" на Восточном фронте – http://oper-1974.livejournal.com/722036.h
Источник: colonelcassad.livejournal.com