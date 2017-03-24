ЦЕЛОМУДРИЕ В ОДЕЖДЕ

Однажды Александр Васильевич Суворов сказал: «Целомудрие дочери дороже мне жизни и собственной чести».Но именно целомудрие в наше время находится в полном осмеянии, да и вообще, из-за ложной скромности о целомудрии сейчас молчат: в семье – родители, в школе – учителя, в СМИ – журналисты. Но от такого молчания нет никакого проку, только вред. Когда перестают говорить о целомудрии, на его место приходят порок и грех. Целомудрие сейчас обесценено и поэтому в мире царствует порок.Нам усиленно навязывается идея того, что через порок, грех, разврат, насилие можно стать счастливыми. Достаточно посмотреть на рекламу, чтобы убедиться в этом. Усиленная пропаганда разврата пытается противопоставить его добродетели, прежде всего, это выражается во внешнем облике человека. Не будем затрагивать крайности в этом вопросе – наколки, пирсинг, три слоя штукатурки, поговорим лишь о внешнем нравственном соответствии человека – Человеку.Сейчас ни для кого не секрет, что когда прекрасная половина человечества нарушает целомудрие внешнего вида, то цель у нее всегда одна – привлечь к себе внимание мужчин. Для молодой девушки это стремление в чем-то даже естественно, но настоящая красота заключается не в красоте тела, а в красоте души. В современном мире считают, что красота – это мини-юбки, заниженная талия на брюках, яркий макияж. Настоящая же красота девушки, да и женщины – скромность, рассудительность, жизнерадостность, нравственность, в конце концов, то же целомудрие.Если взять за основу то, что предлагает мир, то девушка мало-помалу истребит в себе стыд и скромность и дойдет до бесстыдного существования.От мужчины требуется самое малое – просто отвести свой взор. Нечистые помыслы имеют огромную отрицательную энергию, и отражаются они не только на том человеке, кому эти мысли принадлежат, но и на том, на кого они направлены. Эта отрицательная энергия, накапливаясь, может выливаться в тяжелейшие болезни: мастопатия, заболевания позвоночника, женских органов и просто простуда из-за чрезмерной оголенности тела.Академик Л.А. Китаев-Смык пишет: «В последнее время становится нормой женская одежда, оголяющая вторичные половые признаки женщины. Стали навязчивой повседневностью оголенные женские животы и пупки, как символ того, что ниже… Я смотрю на это, как врач, как физиолог, все это сексуальные сигналы, пробуждающие у мужчин вожделение. Средний городской мужчина видит такие «сигналы» 100-200 раз в день и от этого рождается вожделение. Не получив реализации, оно вытесняется в подсознание. И хотя человек этого не замечает, в кровь выбрасываются андрогены, они выбрасываются в кровь не в большом количестве, а со средней дозировкой, которая является канцерогенной.» Вот причины измен, растления, насилий, маниакального поведения. И каждая девушка, одевшись нескромно, внесла в это вклад.Дорогие девушки и женщины, никто из наших государственных правителей и ни один закон еще не отменял скромную одежду. Надеть красивую одежду – не грех. Грех, когда эта одежда действует на окружающих соблазнительно. Но эта проблема, конечно, затрагивает и мужчин, которые тоже часто нарушают целомудрие в одежде. Это, прежде всего, обнаженный торс, короткие шорты, обтягивающие джинсы. И в таком случае мужчина, позволяющий себе такую одежду, своим внешним видом соблазняет чьих-то дочерей, чьих-то матерей, чьих-то жен.Целомудрие в одежде – основополагающая часть всего целомудрия. И не случайно еще древние заметили, что целомудренная одежда является отпечатком целомудрия человеческой души.Если мы с вами хотим внести в этот мир хоть капельку добра, необходимо начать со своего внешнего вида.прот. Димитрий Соловьев

Источник: nashaplaneta.su