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Англичанин о бандитской истории своей страны

08:36. 24 марта 2017 Просмотров - 225 Один комментарий Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: великобритания англия, война, войска, геноцид, история, колония
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Один комментарий»

  • 1798 -12
    Михаил 24 марта 2017 в 9:01 Ссылка Пометить
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    Англия островное государство, естественно она расширяла свои границы высаживаясь на территории других стран. Московия, когда то тоже имела территорию меньше территории современной Москвы. За несколько столетий войн расширила границы до 1/6 суши. Из каждый клочек земли Московиты воевали. Начиная с Рязани и Твери, Польша, Туркестан, Кавказ…. Вплоть до сателлитов СССР (стран варшавского договора).

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