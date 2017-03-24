Англичанин о бандитской истории своей страны
08:36. 24 марта 2017 Просмотров - 225 Один комментарий Опубликовал: brahman
Источник: ss69100.livejournal.com
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Забытая реальность
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Англия островное государство, естественно она расширяла свои границы высаживаясь на территории других стран. Московия, когда то тоже имела территорию меньше территории современной Москвы. За несколько столетий войн расширила границы до 1/6 суши. Из каждый клочек земли Московиты воевали. Начиная с Рязани и Твери, Польша, Туркестан, Кавказ…. Вплоть до сателлитов СССР (стран варшавского договора).