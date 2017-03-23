Языковая диверсия русского языка [Речь Русов]
01:10. 23 марта 2017 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал: SvetUra
Война Паразитических Сил против России ведётся более ста тысяч лет, не останавливаясь ни на минуту. Одним из инструментов этой войны против русского и других коренных народов России является искажение русского языка. Это очень действенное и очень мощное оружие порабощения. Именно этой теме посвящается мой новый фильм «Языковая диверсия русского языка». Источник: http://arigrad.ru
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